Crtež novinarke ‘Washington Post’ dobitnice Pulitzer-ove nagrade Ann Telnaes kojeg je urednik odbio objaviti jer prikazuje američke bogataše miljardere kako kleče pred kipom Trump-a sa vrećama novca, postigao je veći uspjeh od cenzure i njenog otkaza …

Poznata novinarka i karikaturista u još poznatijem listu ‘Washington Post’ te dobitnica prestižne svjetske nagrade ‘Pulitzzer’ dala je otkaz toj novini, kao razlog je navela odbijanje urednika lista da objavi njen crtež – karikaturu. Karikatura nije objavljena jer su se na njoj jasno u potezima olovke prepoznali vlasnik ‘Mete’ – Facebook platforme Mark Zuckerberg i vlasnik ‘Amazon’ kompanije Jeff Bezos. Tu su još nacrtani i vlasnik ‘Los Angeles Times-a’ Patrick Soon-Shiong i maskota ‘Walt Disney Co’ Mickey Mouse-a…

Urednik se nije usudio objaviti nešto što će pogoditi prvo njega. Naime, suvlasnik ove novine je upravo jedan od ‘nacrtanih’ Bezos, koji na crtežu u grupi milijardera kleči ispred spomenika Donald Trumpa i nudi vreće novca, stoga u neku ruku potez urednika se i može razumjeti, međutim šta sa novinom i novinarkom?

Novinarka je dala otkaz i objavila cenzurisanu karikaturu, vijest je viralno postigla veći efekat od zabrane objavljivanja, razlog otkaza je kulturno pojasnila.

‘Da budemo jasni, bilo je slučajeva u kojima su crteži odbijeni ili su zatražene revizije, ali nikada zbog gledišta svojstvenog komentaru crtića. To je promjena u igri… i opasno za slobodni tisak’.

Dakle, radi se o slobodi metafore i slobodi novine, i na djelu je klasična cenzura i još će se o tome raspravljati po svjetskim i američkim medijima, dok poslije ovoga, teško da će ‘Washington Post’ biti ono što je nekad bio. Profesionalan, ‘ubojit’, uvjerljiv, direktan i nadasve zaštitnik demokratije i ljudskih prava. Zapravo, on je to već pomalo prestao biti samim činom kupovine novine parama multibilionera Bezos-a, samo je sada to postalo vidljivo i javno.

Crtež nije ništa drugog prenio osim onog što je jedna od većih boljki Amerike i što zna najmanje 99% gra]ana : državu i 99% ‘onih drugih’ građana drže u šaci moćnici, bilioneri iz grupe od 1 %, kako je to davno prepoznao Pokret ‘Occupy WallStreet’ još 2011, koji je vidio opasnost za državu od bogatih i beskrupuloznih milijardera sa Wall Street’a, koji je ugušen nakon nekoliko godina djelovanja.

Vidjeli smo da su uz Donald Trump-a upravo sada dok čeka inauguraciju i raspoređuje funkcije u Bijeloj Kući takvi i njima slični, prvenstveno Elon Musk.

Stoga, otkaz urednice i novinarke je zapravo otkaz demokratiji Amerike koja je svuda i kod kuće i u Svijetu bila po tome prepoznatljiva.

photo : cenzurisana karikatura novinarke ‘Washington Post’ Ann Telnaes, arhiv