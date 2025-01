BEOGRADSKA “V” TROJKA I SLATKE ‘BOBE’ : Nekada su ‘Crne trojke’ Draže Mihailovića označavale slovom “Z” listu za eliminaciju, današnja trojka Srbije ima drugi znak “V” – Vučić, Vučević i Vučićević ali iste – ‘krvave ruke’

Nekada, u vrijeme antifašističke borbe u II Svjetskom ratu, Draža Mihailović četnički komandant i šef Kraljevske garde imao je mračne brutalne ‘trojke’ koje su po posebno sastavljenoj listi ubijale i klale svoje neprijatelje. Partizane uglavnom ali i rođene Srbe koji su surađivali sa narodom i Titinom vojskom. Prethodno bi ih šef Draža označio slovom ‘Z’ a onda naređivao likvidacije.

Znamo, istorija je zapisala šta se desilo sa Dražom kojeg je Srbija rehabilitovala i izjednačila fašiste četnike sa partizanima antifašistima u čemu je podobro kumovao i sam Vučić predsjednik Srbije, u čitankama istorije ma kako se retuširalo, još ‘tukne’ krv sa ruku ‘trojki’.

Jedna druga ‘trojka’ je, međutim nakon svih tih decenija itekako aktivna i danas u Srbiji i, iako svoje protivnike ne označava slovom ‘Z’, nemilosrdna je, bešćutna i opasna u obračunu a na ‘spisku’ su joj svi oni koji nisu u stranci Aleksandra Vučića i koji ne podržavaju njega i njegov vođenje države dugih i mučnih desetak i više godina tiranije. Čak su im kao i Dražinim ‘trojkama’ ‘ruke krvave’, što viđamo ovih mjeseci i dana po čitavoj Srbiji a posebno u Beogradu i Novom Sadu na parolama i plakatima protestanata, đaka, studenata i građana.

Šef nove ‘trojke’ je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Srpske Napredne Stranke, nekadašnji đak vojvode Šešelja koji drži čitavu Srbiju pod ropstvom, strahovladom i silom, koji je pokorio ne samo narod već i Ustav, vojsku, policiju, službe bezbjednosti, izbore i posebno skoro sve medije u državi i koji o svemu sam odlučuje. Ostala dva člana ove trojne grupacije koja se komotno može i slovno označiti znakom ‘V’ zbog skoro istih prezimena su premijer Miloš Vučević te šef državne tabloid novine i tv kanala ‘Informer’ – nakaradni i debilni Dragan J Vučićević. ‘Trojci’ bi mogli komotno dodati i Anu Brnabić sadašnju predsjednicu Skupštine Srbije ili imbecilnog tajkuna vlasnika ‘Pink’ produkcije Mitrovića pa i šefa ‘Happy TV’ Marića, međutim nećemo ne zato što su ‘zdravi’ već zbog toga što su nevažni i samo su prirepak ‘trojci’ u izvršavanju ‘patriotskih’ zadataka i jer ne želimo dodatno kontaminirati trojnu grupaciju, taj udruženi zločinački trio koji već godinama maltretira i teroriše sav normalan i demokratski narod Srbije.

Znam nije lijepo niti u skladu sa novinarskom profesijom ali zbog ozbiljnosti situacije mora se reći : ‘trojka’ je opasna i bolesna što smo već jednom konstatovali za ‘šefa’, dok je sam Vučić odavno sa običnih mentalnih simptoma u fazi ozbiljne krajnje dijagnoze pred ludilom. Taj čovjek je od 365 dana u godini skoro isto toliko puta na tv, a rijetki nezavisni novinari u Srbiji su izračunali da se tokom samo prošle godine 350 puta ‘obraćao naciji’. Ne treba biti doktor psihijatar pa zaključiti da je Vučić sreo ne za penziju ili odlazak sa vlasti već za odlazak na liječenje, dok još ima nade i vremena za ozdravljenje. Tumači Ustav na svoj način, odlučuje ko će biti procesuiran, drži kod sebe dokaze tužilaštva, otvoreno vrijeđa narod, protestante, prijeti vojskom i policijom koja još izvršava njegove naredbe, izmišlja atentate na sebe (niko ih još nije sve nabrojao a ima ih na stotine) i događaje, smišlja priče o susretima i svojoj hrabrosti u diplomaciji, falsifikuje izbore, rasprodaje državnu imovinu, ruši naredbom i noću stare zgrade mimo zakona i pravi nove na istom mjestu, i što je najvažnije i najopasnije, otvoreno izjavljuje ‘nedam vam vlast’, nećete me srušiti te huška i dijeli sopstveni narod u kojeg se zaklinje. Izmišlja neprijatelje i vidi ih svuda, u domaćim građanima, u stranim službama, ma čak i u folk-pjevačima ili glumcima.

Zadnjih dana prošle i ovih dana ove Nove godine, na ulice ili ispred fakulteta i škola izišli su pored građana i đaci i studenti, međutim Vučić neće i ne zna da promijeni svoje mišljenje i da prizna da je zabrazdio duboko i debelo, iako je zbog svoje četničke prošlosti tvrdio da se promijenio ‘jer samo magarci se ne mijenjaju’. Tako uostalom postupaju svi psihički bolesnici koji vide krivce u drugima a sebe na pijedestalu veličine, istorije i nepobjedivosti. Povod blokada fakulteta i škola je tragedija u Novom Sadu kada je 1. novembra prošle godine padom nadstrešnice na željezničkoj stanici brutalno poginulo 15 nevinih građana a Vučić sve to renovirao i dva puta čak svečano otvarao, zbog čega se traži odgovornost krivaca za ovu tragediju a Vučić odbija svaku pomisao na odgovornost.

Koliko je obolio Vučić ne treba puno pojašnjavati, dovoljno je samo reći da je u cilju rastjerivanja naroda i studenata angažovao batinaše i svoje ‘crnokapuljaše’ koji se obračunavaju sa protestantima, čak i autima udaraju na masu na ulici, dok on iza sigurnih i čuvanih vrata svoje jazbine prijeti ‘Kobrama’ najelitnijom jedinicom policije i vojske i lukavo organizuje kontramitinge te postira svoje domovinske filmiće na socijalnim mrežama. Sumnja se da je čak naredio i likvidacije nekih ‘neposlušnika’ na Kosovu kao i novinara koji su pisali o njegovom kriminalu.

Prije par dana je da li namjerno jer se uplašio ili mu ‘izletilo’ priznao da ima i svoju stranačku ‘paravojsku’ koja se po njegovom kazivanju kod jarana u ‘Informeru’ sastaje u crkvi, broji blizu 17.000 njegovih ‘lojalista’ a među njima je čak i njegov često prozivani kriminalac rođeni brat, te da im je glavni zadatak da ga brane o odbrane. Njegov premijer Vučević će tako bez da trepne izjaviti kako mu ništa ne znači pogibija 15 nedužnih ljudi koji su stradali a Vučić prikriva dokaze o tome tako što će reći da ‘Srbija nesme da stane zbog 15 ili 1,555 mrtvih’, dok njegov advokat i funkcioner stranke Vladimir Đukanović tvrdi pravnički kako su ‘djeca vlasništvo države’. Ako ovakvi bolesnici i mentalci mogu djeu i studente nazivati ‘žutom bandom’ i ‘stranim plaćenicima’ a nazivaju ih, ako mogu tvrditi da su protesti studenata potpomognuti ‘djecom iz Hrvatske i Ukrajine’ a pod prozorima im na stotine hiljada omladine, onda zaista ‘trojki’ nema spasa do doktora. Dok još vrijeme nije isteklo.

Vučić je među prvima zreo za terapije samo što mu neće njegovi da kažu jer se boje da će padom šefa i oni doći ‘na red’, a u prilog tome govori i ovaj najnoviji Vučićev ‘biser’. U vezi maloljetnog djeteta koje je počinilo teroristički pir u Osnovnoj školi ‘Vladislav Ribnikar’ prošle godine kada je maloljetnik ubio deset osoba Vučić reče na ‘Pink’ sraoni i ostade mrtav ozbiljan kako su ‘strane službe tražile da im prepusti dječaka’ ubicu K.K, ali je on to odbio te da je on za sve kriv, čak i zato jer je ‘ubio Kennedya, američkog predsjednika.

Ovome se ne treba ništa dodati već sve sa Vučićem u ludačku košulju.

I na ‘slatke bobe’.

photo : nova ‘Crna trojka’ Srbije, Aleksandar Vučić, Miloš Vučević i Dragan J. Vučićević, karikatura P. Koraksić ‘krvave ruke’, arhiv