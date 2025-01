MUFTIJIN AMANET ‘A LA SELAMET’ : Nasljednik stranke muftije Zukorlića njegov sin Usame (bin) podijelio plakete i odlikovanja koja nemaju mnoge države

Ah, taj Usame (bin) Zukorlić, sin umrlog i najpoznatijeg muftije, što on može osmisliti, reći i uraditi, to ne može svako. Pisali smo čisto od zajebancije i razonode o njegovim ‘biserima’ oko smrti oca, pa njegovog tajnog vještačenja, pa preseljenja, ono baš, baš preseljenja leša iz vrleti Tutina u harem džamije u Novom Pazaru, svašta smo napisali. Međutim sa ovim tipom koji je inače preko stranke koju je naslijedio od Oca (Stranka pravde i pomirenja) upao i u klupe Skupštine Srbije kao partner sa strankom Aleksandra Vučića nikad nije dosadno.

I što je najveselij on je mrtav-ozbiljan.

Evo, koliko jučer u hotelu ‘Vrbak’ u Novom Pazaru održana je sjednica glavnog odbora stranke gdje je između ostalog (izvještaj, pa ‘vizije’ o ujedinjenu bošnjaka Sandžaka i sl.) šef podijelio silne plakete i nagrade. Takve nagrade nemaju ni mnoge države, zaslužuju da se pobroje. Evo ide nabrajanje.

Priznanje “Štit izborne pobjede” – za izvanredan doprinos jačanju ideala pravde i pomirenja kroz izbornu borbu predsjednika mjesnih odbora. Priznanje “Čuvar misije” – za doprinos očuvanja i unapređenja misije pravde i pomirenja. “Medalja za službu narodu” u 2024. godini – za doprinos jačanju položaja Bošnjaka.

Ova, ova mi je posebno ‘cool’ : priznanje – “Muftijin amanet – Generacija pobjede” koja se dodjeljuje mladima koji slijede viziju rah. muftije. Onda i na kraju Zahvalnica za višegodišnji rad i borbu, zatim “Povelja vjernosti” dodijeljena jednom hadžiji članu Predsjedništva stranke.

Printer pravde i pomirenja je radio do usijanja i niko nije stao nenagrađen. Slične nagrade, plakete i priznanjaje (bio) je ustanovio i nekadašnji Reis ‘Hižaslav’ Cerić u Reisatu u Sarajevu međutim nisu u javnosti zaživjele. Iako je ‘Hižaslav’ u ‘papire’ ubacio i ‘velered’ i ‘kraljicu Katarinu i njen lakat’, bilo je svega pomalo k’o u svakoj državi. Čeka se neki drugi Usame u Sarajevu da ih isprinta i podijeli, Kavazović ne voli ništa što miriše na Zukorliće, jer mu je Muftija bio protukandidat u jurišu na funkciju Reisa.

Podsjećanja radi, Usame je kao i njegov otac Muftija veliki favorit hadžije Dine Konakovića koji je godinam iz budžeta Sarajeva plaćao džamije po Pešteri i samu stranku muftije. Dok je Cerić vjenčao Zukorlića sa jednom od nekoliko njegovih ženki-hanuma koje je imao, u Sarajevu. I ne samo to. Umrli Muftija je imao čak i ličnu kartu BiH sa ‘boravkom’ u Srebrenici, gdje išao nekad dok se tako moglo glasati uz izbore.

* učimo turski, da bi govorili bosanski : selamet – sreća, pravi put, spas

rah. – umrli

photo : Usame Zukorlić u sredini sa glavom i bradom, arhiv