ARNEL ISAK – JA I BABO (nismo) SAMI : Dugo najavljivano i obećavano povećanje radničkog minimuma plata u ‘banana državi’ na 1000 KMa izazvalo haos i traži se ukidanje takve odluke prije nego je zaživjela : ionako mizernu platu radnicima je trebalo smanjiti da bi se spasili tajkuni vlasnici kompanija, među njima i Ramo Isak …

Vlast ‘trojke’ je više od godinu dana obećavala povećati minimum radničkih plata na 1000 KMa sa postojećeg minimuma od tričavih 600 KMa ali nikad da se to čudo desi. No, kad se već desilo a moralo se, u BiH ‘gori’ od prigovora i zahtijeva da se ta odluka ukine. Prvo, naravno, reaguje SDA i opozicija, onda krenu mediji pod njenom kontrolom, pa se svi uključe u ovaj udruženi poduhvat : ukinuti takvu odluku. Inače, ‘propade država’, slijede otkazi i radnici će na ulicu, odluka nije ‘usklađena’ sa drugim propisima posebno sa onima o porezu, nastaće selidba firmi van BiH…

To samo u Bosni ‘imade’, i nigdje više.

Prvo, što reče onaj veseljak na internetu davno – ‘nisam doktor ali mogu da pogledam’, moram reći da mi ekonomija i račun nisu bolja strana ali ovdje nešto ‘tukne’. Sve što vlast ‘trojke uradi, pokuša ili provede, bilo da je nužno, dobro ili loše, smatra se ‘izdajom’, ‘prodajom države’, ‘neprijateljstvom’ i ‘podilaženjeme Dodiku i Čoviću’. Već viđeno, i već ‘normala’ u BiH. Bez SDA nema države. Međutim, ako ta i takva vlast koja zaista ima ‘repova’ iza svojih leđa na sve strane pokuša bar djelimično nešto učiniti za radnike, siromašnu i potlačenu klasu bh društva, eto ti prigovora od tog istog društva. Osim opozicije, silnih udruženja i kvazi-stručnjaka, protiv odluke su skočili što je sasvim razumljivo poslodavci, dakle tajkuni, sve je ‘na nogama’. A odlukom utvrđenog minimuma od 1000 KMa vlast zapravo nije učinila mnogo. Tim prije jer je odluka najavljivana već više od godinu dana i do sada inflacija koje ‘nema u BiH zbog konvertibilne marke’ to povećanje je načisto ‘pojela’. Iako je vlast najavila premošćavanje i uslađivanje odluke sa poreznim propisima putem subvencija poslodavcima jer se zna da će oni ovim povećanjem imati više izdataka, ni to ne ‘prolazi’ kod oponenata odluci vlade.

O čemu je onda riječ?

O zaštiti bogatih tajkuna bivše vlasti, oni su ovdje štite ovom ‘pobunom’, radnike nije niko ništa ni pitao niti ih pita. Tajkuni su uplašeni da subvencijama neće bit zadovoljni jer će ‘trojka’ kod raspodjele subvencija imati ‘svoje’ firme koje će dobivati više. Dakle, u tom grmu leži zec pa zato SDA prigovara na inos od 1.000 KMa predlažući 1,200 KMa kao minimum. I prizivajući kriminalca Fadila Novalića koji je za razliku od Nikšića ‘radio dobro za radnike’. Jer im nije dao povećanje plata. Navode se čak i blesava i namjerna poređenja od kojih ti se povraća. Poredi se šta radnik iz BiH sa 1.000 KMa može kupiti u Švicarskoj ili Njemačkoj?

Radnik u BiH ne može ništa kupiti ni u BiH sa ovim povećanjem ali tako to ‘ide’. Potrošačka korpa je već sa ovim povećanjem tri puta najmanje manja od potrebne, no koga to zanima. Treba smanjit statističku korpu. Opoziciju je posebno naljutila izjava premijera Nikšića da oni koji ne mogu platiti radnika u BiH 1000 KMa ne trebaju ovdje ni investirati neka idu u ‘banana državu’. E, tu je proradio ‘patriotski kliker’ po kojem smo mi fina i demokratski uređena država a ne ‘banana’. U kojoj je radnicima dosta i 600 KM, čak i previše.

Majmunska posla. Niko u BiH se ne buni što je od jučer skuplja struja, akcize, komunalije, cigarete i ostali artikli, to je valjda nešto što se podrazumijeva za sirotinju, odje treba spašavati bogate. U tome je tajna čitava ove ‘pobune’. Ona bi uslijedila da je povećanje išlo i mnogo više.

Iskreno, bh radničkoj klasi ne treba dati ništa, ne zaslužuju. Kad šute i trpe.

No da je ‘šala odnijela vraga’, u ovoj ekonomskoj ujdurmi povećanja plata, dokazuje i izjava Arnela Isaka, koji se također buni protiv povećanja plate radnicima i daje slična pojašnjenja kao i ostale ‘bundžije’. Sin notornog Rame Isaka (drugi Ramin nasljednik je direktor KPD Zenica) osuđivanog ministra Policije, kralj nargile koji je spletkam ‘trojke’ zasjeo u parlamentarnu klupu razumije se u ekonomiju. Logično. Njegov Ćaća Ramo bilder policajac bi tragom ove uredbe vlade morao od 1. januara ove godine plaćati svoje ‘robove’ radnike više. Koje je navodnom ‘prodajom’ rođaki firme ‘prodao’ i više ‘nema firmu’. Arnel brani Babu ali i kritikuje vlast u kojoj je njegov Babo ‘jezičak’ na budalastoj vagi bh vlasti. Skupa sa premijerom.

Pa kažu mi nismo banana država. Nikšić se kao ljuti a ne vidi da je požutio od palme misleći da je pod šljivom. Jašta radi.

