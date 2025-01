Sa šalom ‘kefija’ oko vrata i uz Jahju Muhasilovića SDA eksperta za braću sa Bliskog Nam Istoka, Avdo Avdić novinar pod zaštitom se bezbjedno vratio iz Sirije, čuvali ga ‘naši’ …

* Kažu, ako hoćete znati kad će početi rat, ne gledajte tv ‘Face’ jer ništa nećete saznati. Tu se uvijek i svaki dan ratuje uz iste stručnjake i analitičare, ne vrijedi slušati ni silne SDA botove i Reisove jurišnike, jok! Pratite aerodrom i putnike : ako vidite da bježe strani ambasadori, mislim ako dostojanstveno odlaze što je zamjena za bježaniju, morate postati sumjivi. Još bolji način prepoznavanja priželjkivanog ‘epskog’ ugođaja kako se u nekim bošnjačkim medijima tretira rat u BiH je da ‘budno’ pratite bh ‘državnike’, ‘predsjednike’ i ostale klince i palce pa ako vidite da su na aerodromu ili na granici sa familijom u turizmu, znajte da ste osjetili ‘pravu stvar’.

* Mnogi pogrešno smatraju da je najsigurniji način za osjet mirisa baruta novinar Avdo Avdić, slavno državno i stranačko pero pa kažu kad vidite Avdu sa šlemom na glavi i sa ‘kefijom’ šalom ‘ala Arafat’ najprodavanijim brendom u BiH, znajte da miriše na ‘belaj’.

I ja sam tako mislio kad sam onomad vidio Avdu sa naljepnicom ‘press’ in media res u Ukrajini sa ekipom tv ‘Hayat’ kako stoji ispred kamere a iza njega se puši – ‘eto Najdražeg’, eto rata u BiH Tite mi. Zato jer je Avdo sve skupa sa natociljanim medijskim mašinama još prije odlaka u Ukrajinu sve najavio. Rusi će napasti Bosnu, Dodik će se odcijepiti, Balkan će goriti, ode država Nepokorena i Nezavisna u ‘helać’, tj. do vraga. Međutim, ništa od toga ne bi, osim ekskluziva’ Avdića nekih mjesec dana i povike ‘slava Ukrajini’, ‘mi smo isti’, ‘Putin vrši genocid’, slijedi nam raspič …

* Zbog toga sam ravnodušno ispratio Avdu sa njegovom ekipom u Siriju uz poznato a naše’ : stigla sloboda i demokratija, pao je diktator Assad. ISIL/ISIS preuzeo vlast skoro bez metka, mediji zatrpani prizorma iz zatvora, rušenjem spomenika, ma sve skoro isto kao u Libiji nekad davno, samo što je lopina i šef države na sigurnom. Avdo je ovog puta umjesto šlema jer se osjećao sigurnim, odabrao ležernu domaću ‘obleku’ : Arafat-‘kefiju’ sa kojiim se umotao da se vidi na daljinu, celularni i kamerman, sa lijeve strane mu SDA stručnjak za sve sukobe na Bliskom Istoku i kod nas, profesor i ekspert za ratovanje i kandidat SDA 2023. za načelnika opštine Stari Grad gdje je ‘ispušio’ – Jahja Muhasilović, sa desne strane ‘naš’ doktor Sirijac dr. Sharif Hakmi. I kreće priča, kreće taxi sa zakamufliranim pod ‘arkanovkom’ čarapom na glavi vozačem i sa kalašnjikovim na sicu. Slatko, već poznato. Doktor se ‘vraća kući nakon 41 godinu’ piše i slika Avdo.

Vraga, nakon par dana doktor se vrato kući u Sarajevo. Naslov je bio pogrešan ali put Avdića nije. Jahja je sve izanalizirao na karti skupa sa dotorom. Bilo je i suza, i sirotinje koja je ekipu dočekala kolačima i kafom, vidi se da je sve pripremljeno, doktor se vratio umjesto da ostane ‘u slobodi’.

* Šta smo naučili iz ove ‘najdraže emisije’ kako je svoj put opisao Avdić? Još osam dana analiza na tv ‘Hayat’, žalovanje za ‘braćom, vidjeli smo kako kalašnjikovim na ulici svoj dolazak u posjetu označavaju jarani doktora Hakmija, kako negdje ima a negdje nema struje i sve tako. Jednostavno ni Avdić nije mogao sakriti niti oprati slobodu ISILa koji je preuzeo vlast. Nije bilo ni vremena jer već mediji javjaju kako su počeli sukobi frakcija, vojski i milicija, brat Erdogan je krenuo da uzme svoj dio kolača u Siriji kao i svaki oprobani ratni lešinar. Dešava nam se Libija.

Ostavimo na tren teroriste koji su preuzeli vlast i ‘umivaju se’ pričom o slobodi i jednakosti a do jučer su klali, trovali i rezali vratove ‘nemuslimaniama’ pod zastavom ‘Islamske države’, ali zbilja šta smo mi Bogu zgriješili da se na ovaj način uključujemo u svaki sukob i svaki rat van BiH u kojem su ‘naši’, braća muslimani?

Nismo zgriješili, takav nam je ‘nijet’, tj. plan i već po povratku da se naslutiti da mi bez obzira što nećemo ništa da naučimo, hoćemo nešto drugo. ‘Jer ‘mi smo uvijek na strani žrtve’ i bez žrtve i vjere nas nema, a vidi se da su muslimani žrtve. Pa saznajemo kako su već krenula po Sarajevu tematska okupljanja, i vjerovali ili ne, kao u ranijim sličnim slučajevima, već je osnovano udruženje ‘Društveni Kongres Sirijaca’ (predsjednik je izvjesni Jakdi Abdulrahman) i kreće se kao sa Palestincima, kao sa Ujgurima, kao sa svom našom braćom. No, interesenatna je izjava pratioca Avdića dr. Hakmija koji je na jednoj sesiji pomenutg ‘Kongresa’ izjavio kako će ‘šiiti u bih doživjeti sudbinu Sirije’, koja nimalo ne sluti na dobro. Ali smješak Avdića ne vidi ništa loše u tome iako zna da je Alija Izetbegvić sa ‘Hižaslavom’ Cerićem pred i u toku bh rata uvezao u BiH i ‘šije’ i ‘sunije’ i vehabije i selefije’ i ‘ahmedije’ pa naš mashanllah ima kao kod naše braće i ako je suditi po izjavi doktora, nije isključen ni sukob između njih. Između ‘nas’.

* Samo nam još to treba pored svih problema u državi ali kad treba i kad se hoće onda ti se doista to i može dogoditi. Ne zna se puno o doktoru Hakmiju osim onog što nam na kašiku kažu o njemu, vjerovatno je kao i stali Arapi doktor i ‘humanitarac’, ne zna se ni koliko ima Sirijaca u BiH i tu je kraj priče o njemu. Ali ne i o Sirijcima. Ukrajinu i Palestinu, dobrim dijelom i Ujgure smo za sada ‘otkačili’, Sirija na tebe je red. Neka se samo Sarajevo dešava i talasa.

No, mene u čitavoj ovoj priči zabrinulo nešto drugo, a to je sigurnost Avde Avdića. Kao što znamo, 07. decembra ove godine, nakon prijetnje smrću novinaru Avdi od strane šefa narko-bosa iz Velike Kladuše koji je uhapšen u Sloveniji Avdić je dobio 24/satnu policijsku zaštitu o čemu smo dosta čuli. I pored toga, odputovao je u postratno inostranstvo i van zemlje i srećom vratio se živ, zdrav i čitav. Što opet znači da su ga i u Sirji čuvali ‘naši’, nisu mu trebali policija niti bh agenti. Bio je siguran i zaštićem među ‘svojima’. Podsjećamo, u terorističkoj vojsci ISILa i ‘Islamske države’ koja je sada preobučena u ‘pobunjeničku vast’ u Siriji po broju stanovnika najviše je bilo naših državljana.

Možda je zato Avdo bio siguran, ne vjerujem da bi se oslonio samo na zaštitu profesora Muhasilovića doktoranta iz Turske i profesora na turskom koledžu u BiH zvanom ‘Internacionalni Univerzitet’.

Nekako mi je Jahja slabašak i tanan kao grana.

photo : novinar Avdo Avdić u Siriji, arhiv