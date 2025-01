SA RUKOM NA *RCU : Svakom uhapšenom predsjedniku, ministru ili načelniku, dakle svakom borcu za domovinu najčešće strada srce, zato predlažem ustanovljenje nagrade u takvim za državu teškim trenucima, jer to je najmanje što možemo učiniti za njih

Srce je najvažniji organ našeg tijela i bića, kad prestane kucati i mi ne kucamo – utihnemo. Neki kažu umremo, Bošnjaci vele ‘odselimo’ ili se ‘preselimo’ na drugu lokaciju. Srce je također i simbol ljubavi, zaljubljenost se osjeti prvo u srcu a onda dođe ostalo ispod abdomena. Ono je također odraz naše snage, hrabrosti i moći, ne kaže se za džaba ‘u njega je srce kao stijena’. Srčanost je oduvijek simbol junaštva, odanosti i patriotizma, sa njim se mjeri i ljubav prema domovini. Srce je opjevano u pjesmama i opisano u knjigama, često je logotip prepoznavanja nečega lijepog i plemenitog. U kartama i kocki inače, srce ima posebnu snagu. Kad se svira himna države, ruka nam je uvijek tu na *rcu.

Kad nekoga volite i kad ste zaljubljeni, poklonite mu razglednicu sa srcem ili šarenu bombonu u obliku srca, dajete mu ‘licitarsko srce’. Uz Valentinovo – 14. Februar Dan Zaljubljenih dijelimo naša srca iz čiste ljubavi. Kad hoćete dobar i ukusan kolač, kupite ‘medeno srce’ ili napravite tortu u obliku srca. Nisam nikad vidio tortu u obliku šljive ili jabuke, recimo. Kad se, svake godine okonča ‘Sarajevo Fest’ najbolji se nagradi sa najvećom nagradom ‘Srce Sarajeva’, kad nastupi 29. septembar, svijet slavi ‘svjetski dan srca’…

Zašto pričam o srcu na ovaj način i kojim povodom kad nije danas nijedan od pomenutih praznika niti je na sceni dodjela kakvih nagrada ili priznanja? Pa lijepo, evo zašto i sa kojim razlogom, i sa kojim prijedlogom, nikad ne biste pogodili!

Razlog je ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić koji je ovih dana uhapšen a povoda ima više.

Podsjećamo, Nešić je uhapšen pod sumnjom za teško koruptivno djelo i određen mu je pritvor od mjesec dana ali umjesto u zatvor, ministar je smješten na KCUS Sarajevo na odjel za bolesti srca. Razlog : slabost u prsima, tlak i bolovi, ugrožen mu život. Srce ministra nije izdržalo pritisak na njegovu domovinu Republiku Srpsku, na ‘politički progon’ i ‘udar na Srbe’, pa ga uzdrmalo. Do jučer ‘zdrav ko dren’, fitnes i teretana ‘a la Ramo Isak’, danas umjesto pred tv kamerama, prikačili ga na EKG monitor i bip bip bip, srce usporilo.

Naravno, srce uvijek prvo reaguje, možemo se mi šegati ali naši političari su uvijek pod stresom. Mi nikad nećemo do kraja saznati njihovu požrtvovanost i ljubav jer takvi smo po prirodi. Zbog obaveza, zbog stalnog lova kamera i medija, silnih putovanja, zbog partijske dužnosti, zbog imovine, a najviše zbog ljubavi, vjere i patriotizma, naši državnici su ugroženiji od pilota ili rudara. Mi to ne vidimo, mi samo čitamo ono što je napisano i totalno smo nepravedni prema našim državnicima, predsjednicima, ministrima, načelnicima. Nemamo uopšte pojma koliko je opasno i teško to zanimanje sve dok se ne desi ovo što se zbilo. Niti se obaziremo na to da svako onaj ko radi taj i griješi, a ko griješi taj i radi. Logično. Mediji pod kontrolom Bošnjaka, dakle svi bh mediji su odmah upalili alarme i napali Nešića kako se folira. Šta bi drugo mediji. Tako su rekli i za Dodika, hoće ga na Sud ne mogu dočekati a ne znaju da od želuca lako može stradati i srce… Pa bešćutno prozivaju kako Nešić bježi od zatvora, oni bi da mogu i njega kao i Dodika i mrtvog u zatvor.

Ne ide to tako, treba imati srca, ako bar duše nemamo.

Očigledno smo i dušu izgubili i zanemarili ovu srčanu bolešćinu koja je zatrefila ministra sigurnosti iznenada i koja postaje glavni simptom ministarskog teškog posla, samo se ‘pravimo’ da se to ‘dešava kod njihovih’ a što nije tačno, ali jebo nas, znam ja nas. Eto, baš u tom baksuznom ministarsvu BiH, sa srcem se kalio i jedan od prethodnika Nešića, bivši ministar sigurnosti Fahrudin Radončić. I on je završio na odjelu za srce čim je uhapšen, pa je poslije pušten jer je ozdravio. I sekretar Radončićevog minsitarstva sigurnosti srca Dautbašić Bakir je na isti način kao i Fahrudin spašavao srce na KCUSu kod doktora pa je izišao iz pritvora. Nedavno je načelnik opštine Trnovo Ibro Berilo zbog srčanih smetnji uzrokovanih napadom na njegovo domoljublje izbore dočekao u bolnici a ne u zatvoru. I pobijedio u društvu kardiologa. Kad je pušten kući, srce se oporavilo i Berilo je nastavio za bitkom za državu i funkciju. Srce je braćo Bošnjaci pokleknulo i šefu ‘Sile nebeske’ generalu Atifu Dudakoviću kad je onomad uhapšen pod optužicom za ratne zločine. ‘Seb’- Sebija Izetbegović je to podvela pod corona virus ali znamo da je njemu srce ‘napuklo’ zbog optužnice i strahe od Suda. Potvrdio i njegov branjenik advokat Asim. Bošnjaci patriotski lažu pa kažu kako se Dudakoviću zbog srca nije otkazivalo ročište a Dodiku jeste samo zbog tvrde stolice. Kleveću, ‘Duče’ je dobio odgodu sve dok EKG nije proradio. Zbog istih i sličnih razloga srce je ne samo napuklo već skroz prsnulo i generalu Mehmedu Alagiću, onom našem ratnom zločincu generalu. Da su ga kao Nešića ili Radončića smjestili na KCUS umjesto što su ga odveli u Haag , možda bi još bio živ.

Srčane tegobe osjeti najprije svaki bh ili drugi balkanski političar i to treba respektovati. Vidjeli smo da je zbog srca iz BiH kidnuo u Tursku i Sakib Mahmuljin još jedan iz plejade ‘čiste i herojske’ ArBiH koji je dobio osam godina zatvora za bitke za državu sa mudžahedinima pa pobjegao u Tursku, još traže bolnicu gdje je zakopčan i prikopčan. I Fikret Prevljak (opet general ArBiH) je odmah po dolasku iz Turske zakukako na bolove u prsima čim su ga ‘ćapili’ na aerodromu pa se javio doktoru za srce. Pije tablete za bolove i sa slobode se uspješno brani ali da nije bilo srca, zna se kako bi bilo. Sa srcem se nije igrati, molio bih medije i kvazi kolege da ozbiljno shvate značaj ovog organa. Ako se vratimo malo dalje u prošlost, vidjećemo u ljekarskoj dokumentaciji da je i Alija Izetbegović zbog ‘kampa Pogorelica’ i iranskih obučavača terorista kojeg su Amerikanci rasturili, načisto slomio inače zdravo lavlje srce i od toga se nije oporvaio i umro je. Jeste, malo ga je uzdrmala i istraga Haaga za ratne zločine ali Pogorelica je bila inicijalna kapisla za njegovu pumpu života.

Hoćete još, u vezi srca, treba li, ima ‘japije’. Evo vam još jedno načeto srce našeg poliglote, domoljuba, načelnika Ilidže i bh ambasadora Senaida Memića i još dvojice pa da zaključim sa kardiologijom i vaskularologijom. I Memić je poslije optužnice spas potražio za srce domovine u bolnici, kažu zli jezici da je tajno pregledan i Denis Bećirović jer su mu svi njegovi ambasadori pohapšeni a on mislio da radi najbolje. Za Reisa i Bakira i naravno, za dravu.

Nermin Nikšić premijer je završio u krevetu ‘Schwarcwald’ Klinike prije sedmicu dana pa iako kažu da je u pitanju slijepo crijevo, neki izvori govore da mu je crijevo progledalo nakon burnog sastanka sa američkim ambasadorom u BiH u vezi Južne Konekcije, nije provjereno. Ali zato je potvrđeno, sam potvrdio Bakir, da je Izetbegović Mlađi prije nekoliko dana čistio krvne sudove srca na Klinici, kaže ‘ko nov’ je.

Kako su ovi srčani bolesnici svi listom ujedno i glavni čuvari domovine, patriote i nesebični zaštitnici države, njihova srca su to prepoznala. A mi za divno čudo nismo. Još gore, naslađujemo se. Neka crkne Dodik Nešić ili Bakir… Nemojte tako nacijo. Ni ne slutite koliko je još ostalo zdravih patriota i čuvara domovine kojima se može slično desiti i samo je pitanje trenutka. Šta znam, mi mislimo Zukan Helez, Dino Konaković, Ramo Isak, Komšić ili Bećirović, da ne licitiram dalje pucaju od snage i zdravlja, a koliko sutra može se desiti iako to ne želimo, da ih pro’žigne’ u prsima. Predlažem, zato, nešto sasvim suprotno, volim biti antiprotivan, jer bez njihovih srca nema ni nas ni države. Hoću da se ustanovi još jedna vrijedna srčana nagrada i neka to bude u Sarajevu, koja će se uz novčani iznos od najmanje 10.000 KMa dodijeljivati onima koji su svoje srce i dušu pa i ostale organe ponudili na pladanj domovine. Neka se zove ‘domovinsko srce’ ili ‘državotvorno srce’ tako da se može dati i Srbima i Hrvatima sa oštećenim srcem koji su u BiH ‘podstanari’ pa im srce bije za njihovu drugu domovinu. Može i ‘ministarsko srce sigurnosti Sarajeva’, sad je najpotrebnije jer je očigledno srčana epidemija načisto rasturila ovo sigurno ministarstvo. Poslije može doći ‘srce za načelnika’, predsjednka, znate već, samo dodate funkciju uz srce. Neka to Skupština grada ustanovi i oformi i neka se nagrada dodjeljuje u ovakvim odsutnim i značajnim jubilejima bolesti krvnih žila i sudova. I ne pitajte šta može država da učini za nas, već šta mi možemo uraditi za državu, kako je historijski smislio pa izjavio SDA bizon-srce Haris Zahiragić.

Nagraditi bolesne.

P.S. svaka sličnost sa srcem, kardiologijom, sa imenima i događajima, slučajno je – namjerna.

photo : montmontaža Cross Atlantic, plaketa ministarsko srce, arhiv