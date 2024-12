Goran Bregović se ‘dotegao’ u Turskoj, Sandžaklija Hadžifejzović Senad se uljepšava na kompjuteru

Ostala je zapisana ona čuvena satirična, čak i posprdna rečenica trebinjskog ratnog načelnika Božidara Vučurevića nakon što je srušen stari most u Mostaru : ‘napravićemo lepši i stariji’.

Ravnajući se po njoj, i vlasnik privatne tv ‘Face’ sandžaklija i naturalizovani Bošnjak iz Sjenice Senad Hadžifejzović nam svaki da sve mlađi, ljepši i stariji, dabome.

I dok neke druge oronule i ostarjele tv zvijezde i face sa estrade plaćaju ogromnu lovu da nam se prikažu mladim, punim energije i života (kao što je to nedavno učinio Goran Bregović ‘dotežući’ brazde i bore u Turskoj po cijeni od 10.000 eura), Hadžifejzović ‘naše sandžačko čedo’ to radi u photo-shop programima kompjutera. Kao kakva izanđala i raubovana vremenom starleta ovaj bolesni narcisoidni voditelj na web stranici svoje tv postira slike i postere uljepšane i ispeglane face, i svoje i svojih gostiju, da bi mu na tome mogle pozavidjeti i najveći ljubitelji svoje slike i mladosti u ocvalom periodu. Tipa Bubamare ili Stanije.

Špica ‘centralnog dnevnika’ u kojoj mlađani i snažni voditelj sa ispeglanim licem i sa gelom razbarušenom kosom udara i boksuje dok glas sa strane pompezno najavljuje njegovu pojavu pravo je osvježenje. Jer, ubrzo nakon toga slijedi otriježnjenje za gledaoce. Pred kamerama se ukaže starac sa podočnjacima do brade i borama po licu što naravno ne može sakriti ni mašna, ni maramica u džepu ili utegnute pantalone dvadesetogodišnjaka. Još kad počne da ‘krha’- kašlje u mikrofon, da zapliće jezikom i kad se sav izobliči od sujete i želje za samodokazivanjem sve postaje jasnije. Tu ne pomaže ni njegov lascivni i na mahove blesavi i neprimjereni humor niti bespotrebno bošnjakovanje bez granica.

I tako godinama, Senad ‘sve lepši i stariji’. Međutim, novogodišnji ‘centralni’ i njegova sopstena kamera ne daju lagati. A kakav Senad takvi i gosti. Uvijek iste face, iste ‘ja, pa ja, i samo JA’ teme, rat i patriotske patetične fraze, ‘šokantne ekskluzive’ i nemušte ‘odjave’ i ‘najave’, vrijeme na tornju tv ‘Face’ je stalo davno. Zaglavljeno u photo shopu.

photo : Senad Hadžifejzović podmlađen gore i u pravom svijetlu – dolje, arhiv