NE KONTAM : dok se ratovalo u BiH ‘naša braća’ studirala, uglavnom medicinu, posslije se bavili ‘humanitarlukom’ a onda napustili BiH, sad kad je ‘stigla sloboda i demokratija u Siriju’, hoće u Bosnu

* Ministar vanjskih poslova BiH hadžija Dino Konaković je prije nekoliko dana najavio proces povratka ‘bh građana’ iz Sirije u domovinu, tom prilikom je izjavio kako se još ne zna njihov tačan broj (barata se tačno neutvrđenom brojkom od najmanje 96 bh građana), međutim već koliko danas vijesti govore kako je ‘prva grupa bh državljana već evakuisana iz Halepa’ u Tursku. Iz mjesta gdje su se vodile najžešće bitke i da je četveročlana porodica prebačena u Tursku i da čeka let za Sarajevo.

Vijest je za pohvaliti iako treba biti oprezan u ovakvoj proceduri obzirom na već poznate činjenice da bi se evakuacijom u BiH mogli izmjestiti i oni bh državljani koji su godinama ratovali u terorističkim falangama ‘Islamske države’, Al Qaide ili kojih drugih frakcija. Iz razloga više jer nisu svi bh državljani koji su se borili u tim formacijama na interpolovim potjernicama. Ako ovako na brzinu i površno službe bh bezbjednosti budu provodile postupak provjere evakuisanih, može nam se desiti ako to već nije, da se i Nusret Imamović, poznata teroristička faca ‘Islamske države’ ili neka druga ‘Al Qaida persona kao naši državljani ukažu u Turskoj na letu za Sarajevo. Jer, oni to zapravo i jesu, samo nema ko da ih prepozna. Posebno Imamović, to vam je pravi ‘doktor’. Za ubijanje.

* Ako se po zori dan prepoznaje kako kaže narod, ove prve informacije ukazuju na nekoliko činjenica koje zaslužuju pažnju.

Prvo, vidjelo se na primjeru evakuacije iz Gaze i Palestine da se vraćaju lako i brzo, kao i svuda, samo oni koji imaju lovu i koji su ‘dobrostojeći’, a što se potvrđuje i sa ovom prvom grupom evakuisanih : doktori i njihove familije. Podsjećamo, glavna ‘povratnička zvijezda’ u grupi vraćenih Palestinaca je bio doktor Ahmed Shahin i njegova supruga i djeca, sve studenti i fakultetlije, i u ovoj prvoj grupi sretnika Sirije evakuisan je doktor čije ime se još ne navodi sa suprugom i dvoje djece. U ostaloj grupi povratnika iz Palestine malo je ili nikako bilo sirotinje i običnog puka, kakve su prilike da će se sve ponoviti i u ovom procesu vraćanja bh građana iz Sirije.

* Nemam ja ništa protiv spašavanja života naših građana, protiv doktora pogotovu jer svi životi ugroženih su jednaki, trebali bi biti, međutim ova klasna povratnička agenda bh diplomatije i ne samo ona bode i para oči i uši. Pomenuti doktor iz Gaze Shahin je umjesto da kao i svi ostali bude smješten u izbjegličke ili povratničke ustanove u BiH (kod Mostara, u Hercegovini), smješten u stan u Sarajevu odakle su svaki dan javljali kako počinju ‘biznis’ sa prodajom palestinskog somuna i ostale hrane, bila su silna gostovanja po tv stidijima da bi, pošto nema bh državljanstvo (koje mu je kako je rekao nepravedno oduzeto), podnio zahtjev za povratak u bh državljanstvo i zatražio posao doktora pedijatra. Po kratkom postupku mu je ponovo ‘vraćeno’ državljanstvo BiH i zaposlen je u ASA Bolnicu, privatnu najnoviju Kliniku sarajevskih tajkuna. Zbog čega mu je državljanstvo oduzeto i kako je evakusan kad nije imao državljanstvo u vrijeme evakuacije – nema objašnjenja. Sad je pravi državljanin. Logično. Pa neće se valjda sad ispitivati kome je i kako dijelio bh lične karte i pasoše Šemso Mehmedović, Bisera Turković ili Husein Živalj, koga to još zanima.

* Drugo, tada je resorni bh ministar obznanio kako država ima stanove i da će sve evakusiane porodice dobiti ključeve, što je baš onako zgodno, domoljubno i slatko, budući da još uvijek ima onih domaćih bh izbjeglica i baš, baš rođenih državljana BiH koji su već tri decenije u svojoj najrođenijoj državi a još kampuju u izbjegličkim i nekakvim drugim centrima. Treće, kako je i u ovoj prvoj grupi povratnika iz Sirije bh doktor, nije isključeno da i on čim sleti u Sarajevo uz doček ministra Konakovića i ostalih predstavnika vlasti, odmah dobije posao i stan. Iako, kažu vijesti da jedini on govori bosanski i jedini on ima ‘bh papire’, ali je evakuisan među prvima sa ‘ostatkom’ porodice koja uopšte nema dokument o bh državljanstvu. Kažu da jedino ‘glava porodice’ govori naš jezik i ima naše papire, kao i njegov sin. Međutim, ti su pasoši istekli tako da sada dobijaju odgovarajuće dokumente s kojima će danas da polete za Sarajevo. Opet nam se ‘desio’ dr Shahin. No, ambasade BiH kada su ‘braća’ u pitanju rade kao i onda onih ratnih godina u BiH i po ambasdama. U najmanju ruku čudni državljani bez dokaza o državljanstvu i još ne govore našim jezikom.

* Dakle, potvrđuje se bh mantra kako su svi strani državljani u vrijeme rata u BiH bili ‘humanitarci’ ili su studirali medicinu i sticali zvanja. Nikako nisu ratovali u bh postrojbama Armije niti se radilo o mudžahedinima kako se ‘namjerno spočitava’ i državi i njima. Opet logično. I najpoznatiji bh ‘humanitarac’ Abu Hamza koji je godinama stanovao u ekstradicijskom zatvoru u Sarajevu ‘kao prijetnja za bh sigurnost’, studirao je medicinu u Beogradu a kad je izbio rat, obavljao ‘humanitarne poslove’. Dok je bio u zatvoru godinama mu je Islamska Zajednica BiH davala po 500 KM mjesečno da bi na kraju umjesto ekstradicije u svoju domovinu, završio na slobodi kao najrođeniji bh građanin i državljanin. Ovi ‘povratnici’ iz Palestine kao i ovi iz Sirije su dobili ‘bh dokumena’ u bh ambasadama, valjda će kad prođe malo vremena dobiti i bh državljanstvo ako ih nemaju, za posao se ne trebaju brinuti.

* I, ima i četvrto : zašto nisu iz Sirije evakuisane žene i djeca po silnim tamošnjim kampovima, već se među prvima evakuišu doktori?

Peto, kako je prema pisanju većine medija u Siriju stigla demokratija i sloboda’ vehabija i terorista a sada ‘pobunjenika’, zašto ona onda ovi navodno bh građani bježe odatle?

photo : prva porodica bh građana iz Sirije na aerdromu u Turskoj na letu za Sarajevo u društvu bh diplomate, arhiv