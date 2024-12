UVIJEK IZ KINE A NAJEDNOM IZ BOSNE : Nije svinjski grip, nije kravlje ludilo, nije ni majmunska groznica niti corona ali je sve to pomalo, u bolnici su završili Dodik, Bakir i Nikšić, Čović se još brani konstitutivnim imunitetom …

Navikli smo da sve virusne zajebancije stižu iz Kine, međutim nacijo, ovog puta nekakav strašni virus napada iz jedine, suverene i nepokorene BiH, udara i na vječnu Republku Srpsku. Jedino mirna ‘Herceg-Bosna’. Milorad Dodik je zbog želudčanih tegoba izazvanih sa do sada neutvrđenim virusima završio u Beogradu gdje je i operisan i srećom usješno se oporavlja, Bakir Izetbegović je hospitaliziran na Klinici svoje kone Sebije Seb Izetbegović zbog srčanih zakrčenja uzrokovanih opasnim nepoznatim virusom, jučer je tamo operisan i Nermin Nikšić, vijesti javljaju kako mu je progledalo slijepo crijevo pa su ga hitno operisali.

Svi se uspješno oporavaljaju ali nacija je u strahu. Niko od silnih doktora specijalaca ne može tačno objasniti o kakvom se opasnom virusu radi i kakve bi mogle biti posljedice. Kažu, najvjerovatnije je riječ o, do sada ne otkrivenom ‘politicus’ virusu koji napada isključivo političare i širi se brzo, mutira i razmnožava na sve strane. Za razliku od dosadašnjh, njegov epicentar-claster je naš domaći ‘brand’, doktori na jedvite jade pokušavaju da spriječe daljnje širenje ove zaraze.

Njegovi glavni i prvi simptomi su stres uzrokovan svakodnevnim napornim bitkama za državu, naciju i vjeru, briga za preživljavanje, medijsko čačkanje po prošlosti i budućnosti, te strah za gubitkom teško stečene moći što slabi imuni sistem i napada najslabije dijelove organizma. Za divno čudo virusu se još opire Dragan Čović, brani se konstitutivnim imunitetom koji lijek se pokazao dobrim u svakoj bolesti. Bakir je više koristio lijekove na bazi islama, malo izbliza a malo na daljinu, pratio je savjete vjere i centralizacije organizma, Dodik se previše zanosio dostignućima medicine iz dijaspore, iz Srbije, i snagom duha da su Srbi najotporniji i da im niko ne može ništa, dok Nikšić kao i inače, nije uopšte obraćao pažnju na ono čime se bavi. Najvažnije mu je bilo da je premijer i da je glavni lijek za zdrav duh i tijelo država ‘ni po babu ni po stričevima’, već samo po stranačkim menadžerskim trgovcima.

Stručnjaci za viruse su upozorili i Dinu Konakovića ministra za izvanjske poslove da za svaki slučaj smanji odlaske na Bliski Istok jer se iz istorije zna da je otuda u vrijeme bivše Yugoslavije donešena opasna bolešćina, donijele je hadžije kakav je i sam ministar, međutim on je veselo odgovorio da se ‘samo Boga boji’ i da će, ako bude suđeno, tako i završiti. Sa osmijehom.

Izjava Bakira Izetbegovića je bila po izlasku iz bolnice najoptimističnija.

‘Fala Allahu, dobro sam i zdravo, malo me pročistili, ništa strašno’. Kao dizne i svjećice na mom ‘Stojadinu’ koji se ‘trojki’ priviđa kao ‘mercedes’.

Na pitanje da li zna kako se zarazio, rekao je ‘nemam pojma, niti sam sjedio sa Dodikom niti sa Nikšićem dugo, ne pamtim od kada, možda je to preko telefona. A oni, Mile i Neka su logično fasovali jer su skupa, ili im je Dragan ubacio te viruse, oni ionako sve dijele, državu posebno. Što se mene tiče nije me strah, za državu bih opet uradio isto’

Nezvanično se tvrdi da je ovo napad na Bošnjake i Srbe i na domovinske a ne probosanske stranke, međutim doktori odbacuju takva objašnjenja sve dok se Dragan Čović ne požali. Nije primjećeno da ovaj virus napada pluća i disajne puteve već samo krvotok i prolaz za hranu, ako se slučajno pojave takvi simptomi doktori kažu da smo preživjeli iskustvo corone i da imamo dovljno respiratora za svakoga jer smo ih nabavili u vrijeme i kako dolikuje, zato kažu ne treba šitiri paniku.

Oboljeli se uspješno oporavljaju, u (samo)izoalaciji su. Međutim doktori se pribojavaju da su okuženi dugo bili sa svojim narodom jer oni uvijek ‘liče na svoj narod’ i da postoji velika vjerovatnoća da virus eskalira zato jer je narod već dugo zaražen a da to i ne zna sve dok virus ne plane i eskalira.

P.S. svaka sličnost sa imenima zaraženih i sa događajem, slučno je – namjerna.

photo : Milorad Dodik i Bakir Izetbegović u vrijeme prije virusa, desno Dragan Čović, arhiv