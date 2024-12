VIJEST-DVIJE KAO ONE odPRIJE : U Ženevu radi prezentacije ljudskih prava ide 19 članova bh delegacije kao na Expo u Dubai, usvojen Program reformi za ulazak u NATO za 2023. godinu a pred nama 2025-ta…

Sjećate li se manifestacije EXPO 2023. i učešća i odlaska naše delegacije u UAE Dubai, na sajam pregalaštva, stvaralaštva, sranih investicija i dobre zabave? Naravno da ste zaboravili ko bi sve popamtio, evo nekoliko natuknica za osvježenje pamćenja, jer nam se opet ‘dešava’ Dubai, ovog puta u Evropi.

Te već zaboravljene 2023 godine decembra mjeseca, nova novcijata bh vlast predvođena hadžijom Dinom Konakovićem i hadžijom Denisom Zvizdićem na ovaj sajam kod braće odvela je na desetine i stotine ‘naših predstavnika’. Uz ogromnu delegaciju vlasti tamo su naime o trošku iste vlasti putovali i bh tajkuni, privrednici i ostala sklamerija sa foruma, summita ili štokakvih svjetskih sijela. Osiguranje, sekretarice, supruge, konsultanti…

E, taj službni krkanluk je koštao bh državu nekoliko miliona KMa, tačna cifra je još uvijek državna tajna, dok uopšte nije tajna da od silnih obećanih investicija uz slike sa šeicima u BiH nije još stiglo ništa. A para se nije štedilo, od troškova ‘režisera sajma’ od 15.000 KMa, preko troškova ‘eksternog konusltanta’ od 15.000 KMa, ili šta znam ‘live stream’ prijenosa koji je koštao 30.000 KMa pa do koktela od 60.000 KMa, da ne nabrajam dalje ‘naša delegacija’ se baš onako muški i dostojanstveno ponijela. Od svega ostala upečatljiva slika našeg domaćeg pištolja za kojim su tamo svi poludili i obećane milijarde investicija uz slike sa šeicima.

Slično ista vlast u promijenjenoj ‘delegaciji’ planira ponovo, ali ovaj put idemo u EU na famozni forum o ljudskim pravima, gdje će ‘naši’ prezentirati ‘periodični izvještaj o stanju ljudskih prava’. Dakako, imaće Ženeva šta i pročitati jer smo mi poznati po zaštiti ljudi i njihovih prava, samo da pobrojimo silna ubistva žena u BiH u zadnjem kvartalu zbog kojih niko od vlasti nije odgovarao, biće dovoljno da nas primjete.

No, jebu na stranu ‘ajmo malo zbilje. Na ovu ekskurziju ide ravno 19 članova ‘naše delegacije’ jer ne može jedna osoba ili tri-četiri njih da prezentiraju tako tešku po nas problematiku. Ministar za naša ljudska prava i izbjeglice poznati tajkun Sevlad Hurtić milioner je već dao prijedlog nekakvoj Komisiji koja to treba potvrditi i ima i spisak faca koje tamo idu, od ministra do nevladinih udruženja i predstavnika medija. Naravno, ne treba sumnjati da Komisija neće to odobriti, jer zemlju treba predstaviti u pravom svijetlu, sa državom nema šale. Kad Švicarci pročitaju samo dio izvještaja pa vide kako nam je u zatvoru ili pod krivičnim ili disciplinskim postupcima više tužilaca nego odranije poznate mafije ili državnih korupcionaša, ima da nam se osvijetli put u EU i da nam se odmah otvore ‘vrata evropskog predsoblja’.

Jedna druga vijest je po gluposti i značaju odmah uz ovu, iako se o njoj neće raspravljati u Ženevi, više je za domaću upotrebu. Ona kaže, ‘Vijeće ministara usvojilo Program reformi BiH za 2023. godinu’. Radi se o programu za ulazak BiH u NATO za kojeg se još ne zna da li je to onaj famozni APN program Željka Komšića koji govori o pripremama za ulazak u NATO ili se radi o istom dokumentu koji je ‘Program za suradnju sa NATO’ kako tvrde predstavnci Srba koji kažu da onaj prvi nije ni usvojen.

Nema veze koji je, znamo mi da kod nas ‘usvajaju’ agende, planove i programe kojih nigdje nema kao ni Daytona pa poslije drvimo danima i godinama ‘ko je u pravu’ i ‘šta je usvojeno’, ali Braćo i Pobogu čem hvale po medijima, zar ne vidite da je to skoro zajebancija. Zato jer je usvojen ‘Program reformi za 2023. godinu’ a mi ulazimo u 2025. Idemo li to u NATO kako reče onaj vječiti HDZ direktor Klinike u Mostaru ‘sazad’, dakle otpozadi ili nekako unatrag i koje su to reforme bile 2023, a tek sada usvojene?

Ne zna se, ali pijani i vatreni ministar ‘zajedničkih oružanih snaga’ drug i ahbab Zukan Helez zadužen za šokove i ekskluzive ovo opisuje kao ‘napredak i ubrzani ulazak u NATO’! Preko reformi iz 2023, iz prošlosti? Da bude više Helezov ugođaj upotpunjen, vlada je ‘pripremila’ i ‘Program reformi 2024 za ulazak u NATO’ koji ‘bi se retroaktivno trebao usvojiti januara iduće godine’. Nema druge, stvarno je vlada odradila perfektan posao sa kojim ‘će biti ubrzan ulazak BiH u NATO’, jer kad tako kaže Helez, onda se oko toga nema šta ni dodati ni oduzeti.

Osim (se) totalno ‘oduzeti’.

photo : Vijeće ministara BiH sjednica, arhiv