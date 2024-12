Iz rubrike ‘Vjerovali ili ne, ali morate’, izdvajamo

a/ Šta bi sa ugrožavanjem i prijetnjom Irfanu Čengiću ? Zelenom džematliji SDPa ?

Da li je još pod 24-satnom pratnjom murije i specijalaca nakon što je navodno aprila ove godine na njegovu kuću bačena bomba?

Ne zna se, kao što se također ne zna niti je objavljeno ko je i zašto ‘bombardirao’ Čengića još prije osam mjeseci, a što je osnovni red i zakon, kad se već daju dodatne pare za zaštitu njegovih leđa i podguzova. On je hrabro ustvrdio ‘da neće stati i da ga neće ništa uplašiti’ (a čuvaju ga pendreci), da zna i ko je ‘bombaš, međutim tajac. Čengić se slika i šepuri po novinama i njegova bitka za opštinske parking prostore koje je njegov prethodnik ‘talio’ sa sarajevskom mafijom zbog čega je navodno napadnut, ide ovako : sad on trguje umjesto prethodnika. A mi, javnost ne znamo ni da li je baš bačena bomba na njegovu kuću, tvrdilo se da je bačena na kuću do njegove, niti ko je taj tip koji ga je ugrozio.

b/ sa bh konzulatima u Sandžaku, Srbija i u Rijeci, Hrvatska, koje je nekadašnja ministrica SDA vanjskih, unutrašnjih i svih drugih poslova Bisera Turković svečano otvorila prije par godina ?

Mislim, ‘rade’ li, ostvaruju li tamo nečiji građani svoja prava i tako to? Biserin nasljednik u svakom pogledu hadžija Dino Konaković je u startu rekao kako će sve učiniti da konzulati ožive ali da još nije sve za to spremno te da se za iznajmljivanje prostora ovih konzulata izdvajaju ogromne pare a oni ne rade. Konaković je pri posjeti Novom Pazaru februara 2023, jednoj od prvih destinacija van države izjavio kako je konzulat otvoren brzopleto bez prethodnog usvajanja budžeta za njega i da je za samo 10 mjeseci BiH platila zakupnine u iznosu od 38.000 eura, znači skoro 4.000 eura mjesečno, te da će sve učniti da ‘bh državljani ovdje uskoro mogu ostvariti soja prava’. Do danas taj ‘budžet’ nije usvojen, zakupnina se plaća redovno a nema konzulata. Dokle i kada, pojma nemamo. Kao što ni ne znamo koliko je to bh ‘državljana’ u Sandžaku kad je skoro sav Sandžak u Sarajevu. Ista sudbina je i sa konzulatom u Rijeci. Sa šalom pride. Tamo je naime imenovan koruptivni konzul ‘potkivač’ Tegeltija bivši šef sudija i tužilaca u BiH ali mu hrvat nisu dali ‘agreman’.

c/ sa onim iz famozne bh ‘trojke’ – ‘nikada sa SDA !??

I Nermin Nikšić i sav SDP BiH i ostali iz bh ‘trojke’ u poziciji vlasti permanentno ponavljaju, što je učinio Nikšić i prije par dana na tv – ‘nikada nećemo u koaliciju sa SDA’. Međutim laže se, ali šta ćeš kad onaj ko ne radi taj i griješi, a i može se i hoće se. Koalira se, evo ‘partizana’ zajedno sa hodžama i zelenim termitima, Nikšićevi crveni termiti promijenili boju. Skupa su u vlasti po dogovoru u Tešnju, Brčkom, Velikoj Kladuši, Goraždu, Modriči, Rogatici… Opiru se hrabro jedino u ‘Autonomnoj Pokrajini Sarajevo’. Nikšić skrušeno veli ‘a, a.. to je lokalno’, nije državno. Ne smrdi a pas se posr’o. A država je i lokalno i federalno. Vlast je to. Po istom receptu su koalirali sa ‘dušmanima’ i Konaković i Forto. Kao što je u zagrljaju Konaković sa Bakirom u Bijeljini, dok je u Sarajevu ‘pao’ džentlmenski sporazum oko načelnika : mi ćemo ovdje a vi ondje. I ‘mirna’ vlast.

Hoću reći Bosna.

d/ sa Semirom Halilovićem bh ambasadorom u državi Qatar ?

Mislim, da li je ozdravio, ko ga je prisluškivao i koliko je koštalo državu Bih ovo uhljebljenje ‘malog Seferovog’ – sina generala Haliliovića? Čovjek nije dolazio na posao preko šest mjeseci a primao platu 14.000 KMa mjesečno da bi kad je pukla trakavica o navodnom prisluškivanju (sin Bisere Turković Ali kojeg je tu uposlio ‘Osmica’ Mehmedagić je navodno prisluškivao sve uposlenike ove ambasade’) pa na kraju Semir podnio ostavku. Niko ni slova, čak ni Konaković koji je u Qataru svaki mjesec dana kao i ranije Bisera, o aferi šuti kao pička. Jer je zapravo pička. Kao što je ‘žena godine’ i Denis Bećirović koji je Semira poslao tamo, jer su svi njegovi ahbabi bh ambasadori ozbiljna jeba i zajebancija za tužioca. Od Abdulaha Skake, Senaida Memića pa do hodža iz Rijaseta koje su mu braća vratili, i evo Halilovića ‘juniora’.

Nikom ništa, umjesto mladog Semira, rumeno-zeleni Bećirović je tamo ‘imenovao’ novog i svježeg i opet Halilovića. Kažu, nisu rođaci ali je prezime je isto. Zove se Ahmet.

e/ sa krivičnom prijavom tužilaštvu BiH u vezi ‘igranke’ sa Bogićem Bogićevićem koju su izveli eksperti ‘trojke’ da bi eliminisali Bogićevića a uturili bolesno nasmijanu lažljivicu Benjaminu Karić 2021?

Tuilaštvo tek sada javlja da ovu prijavu ‘stavlja u fokus’, što znači da će uslijediti ‘oformljenje predmeta’ (hahaha, hoho, hihihi) i onda u ladicu. Ionako je ‘Benjka’ u međuvremenu zauzela drugu stolicu u drugoj opštini odakle stižu vesele vijesti o ringišpilu dok ne dođe vrijeme za baklave. Sa kojima će počastiti prvo mračnu familiju Ademovića ‘genetski predodređenu’ za funkcije a onda i ostale iz ‘trojke’. Može jedna tepsiju i za mog tužioca. Kao ono : ‘jedna vreća za mog Bakira’.

f/ sa Uredom vlade BiH za Srebrenicu?

Ima vlada ureda, agencija i svašta ponečega, ihahaj, u Banja Luci i u Mostaru ali ovaj Ured za Srebenicu je baš onako ‘cool’. Jeste dodatno bacanje love za nove direktore, zamjenike, sekretarice vozače i sve što uz to ide i premošćavanje prostora dok se Potočari ne proglase Districtom, ali nacijo kad je ‘za Srebrenicu’ ne talasaj i muči. Inače … Vlada u ‘Autonomiji Sarajevo’ je još 2023. i konkurs raspisala za ovaj ured ali još nije zaživio. Ne zna se ni gdje će mu biti središte ili sjedište za guzonje međutim 2 miliona KMa je odfikareno u budžetu godišnje za ovu zajebanciju a ured još ne uređuje. Pa se Ćamil Duraković Dodikov virtualni zamjenik baš onako naljutio i podnio krivičnu prijavu prtiv svoje vlade u Sarajevu. Zbog, kako je izračunao osam miliona KMa koji nisu prebačeni u Srebrencu (?, ovo zbog cifre i zbog tablice množenja). Dakle, kad su pare u pitanju zna se Ćamil naljutiti i zabrinuti.

Gdje će ih prebaciti bolan, bre Ćamile kad je ured samo na papiru. Jok, džaba objašnjavati. I džaba govoriti koliko god da daš u Srebrencu ili obećaš, nikad dosta, Potočari su kao protočni bojler, kao rupa bez dna. Pored ovih ‘usječenih’ vlada je tamo dala i daje i danas, sve u milionima. A kome, Boga pitaj, kaže se ‘za Srebrenicu’. Pitaj osim Boga i okolo. Majku nad majkama Muniru Subašić, sve sa bratom Muratom Tahirovićem i šefom Districta Potočari Emirom Suljagićem. Možeš pitati i sadašnjeg ministra za izbjeglice i povratnike onog tajkuna Sevlada Hurtića, isto ti je. I on daje, mislim tako se kaže, narod daje milione za povratnike kojih tamo nema, ze neke projekte a grad i povratnici bez vode, bez puta, doma zdravlja ili škole. Isto kao što je davao njegov prethodnik SDA Ramić pa se asfaltirali putevi do vikendica ili kupovala auta, dok se povratnici tamo vraćaju samo 11. jula. Ako se do tada identificiraju njihovi ostaci.

g/ sa Salkom Zildžićem, SDA vehabijom parlamentarcem ?

Hoću reći kad će ‘zvanično’ stići presuda iz Srbije a onda ‘zvanično’ CIK reći svoje pa da po zakonima i nezvanično Salko ode u penziju i iz poslaničkih klupa, jer tamo ne mogu sjediti kriminalci.

U jesen 2023. ovaj SDA vehabija i nasilnik je uhapšen pri ulasku u Srbiju i zatvoren. Nađen mu pištolj i iskaznica OSAe, naše glavne obavještajne agencije. Išao u posjeti jednom ahbabu u u pritvoru u Beogradu, pa ga skebali. Ali, za mjesec dana sve po dogovoru dvije države koje se iskrviše od svađe i mržnje Salko osuđen na kućni privor zbog pištolja, za iskaznicu ga nisu sudili, pušten kući da bude u kućnom pritvoru, istraga i presuda sve okončano za mjesec dana. A kažu pravda je spora, jes’ govno, nepravda je sporija. A on pravo na pos’o u Parlament pa u zagrljaj sa Ramom Isakom i sve ostalo što viđamo do danas. Svi zaboravili na Salku, bh Ministarstvo pravde i dalje ‘čeka službeno’ dokumenta i dok to ne dobiju svi u BiH kažu mi Salki ne možemo ništa. Kao kad upravnik zatvora u Vojkovićima kaže ‘ja Fadilu Novaliću zatvoreniku ne mogu ništa’. Ništa ne poduzima ni OSA novoozdravljena poslije ‘Osmice’ iako Salko ima njihovu legitimaciju za koju kaže da je ‘šega i montaža prijatelja’. Jašta, za takvu ‘montažu’ jedna druga sarajevska bitanga i kriminalac, suradnik OSAe bivši vijećnik Denis Stojnić je nedavno optužen. A Salkina iskaznica svaćena kao dobra zabava. Srbi u dogovoru sa bh vlastima namjerno odugovlače dostavu službenih odluka koje su završili po hitnom postupku pa je očigledno da veza SDA sa Beogradom ‘fercera’. A Salko u vrhu bh vlasti gladi vehabijsku bradu, arlauče u diskusijama i prima platu i ostalo uz platu. Znači, kad se hoće, nije samo ono – ‘dok se ne presudi svako je nevin’ već je ovo : Salko je uvijek nevin.

h/ sa izborom direktora KCUSa ?

Imenovanje direktora Klinike BiH u Sarajevu ulazi u drugu godinu soap zabave za ‘džirlo narod’ kao u seriji ‘Klinika Švarcvald’, i ova najvažnija zdravstvena ustanova nema šefa odkada je odatle istjerana doktorica i profesorica bez diplome i zanimanja Seb Sebija Izetbegović. Malodomusliman dr. Gavrankapetanović je bio u startu ‘favorit’ i ostvarenje njegove životne želje da se vrati tamo odakle je nogiran, međutim zapelo na relaciji Ministarstvo zdravlja, Upravni odbor i ‘trojka’. Išao Gavrankapetanović po pomoć kod Bakira, ovaj ga poslao Reisu, džaba, još nije postao direktor KCUSa. Tamo zapravo i nema direktora, sve oni vrli držaoci vlasti v.d-ovi a po novinama svakodnevno repovi šaljivih i tužnih vijesti oko ovog izbora, sapunica se gleda i čita. Kad bih se pitao, ne bih Gavrankapetanovića tamo smjestio već u Rijaset, jer je tražio intervenciju Reisa, ne bi ni ostale kanddiate, ali ne pitam se i baš me briga. Međutim, odoše godine a nema direktora. Ništa od one ‘slobode’ i rušenja čeličnih kapija bolnice, osim što su ostali stari problemi : kako uhljebiti svoga. Igleda da se ‘trojka’ zakopala u svojim planovima i željama, baš ih briga za bolesne građane. Tite mi, od bolesnih građana samo su još bolesniji ovi ‘menadžeri u ‘trojci’.

* To be or not to be, ma šta reče?. ‘To bi continued’ akoBogda!



photo : Bisera Turković svečano otvorila konzulat BiH u Novom Pazaru, Srbija, august 2022, arhiv