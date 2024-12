DRŽAVA JEDNAKO FOTELJA : ‘Gazija’ i ‘zlatni ljiljan’ Željko Komšić bošnjački član bh Predsjedništva ‘iz reda Hrvata’ ugrožen izjavom Željane Zovko EU i hrvatske parlamentarke, piše ‘sitnu Knjigu’ Evropi …

Još jedan u nizu ‘udara na Bošnjake’ stigao je ovih dana iz EU. Tamo je naime, Željana Zovko hrvatska i EU parlamentarka u svom govoru izrekla pohvale hrvatskom premijeru Plenkoviću i ujedno zatražila od njega da za bh Hrvate uradi još ponešto. Kazala je, kako prenose mediji između ostalog ovako, ako je tačno jer ona se još nije oglasila.

“Zahvaljujući onome što je učinio za nas, Vijeće ministara je ostvareno, ali mi i dalje imamo još jedan veliki cilj. Što je sljedeće, predsjedniče Plenkoviću, što nam trebate isporučiti? Predsjedništvo u Bosni i Hercegovini”.

Odmah je, jer se našao u ovom ‘udaru’ reagovao Željko Komšić, ‘prezlatni ljiljan’ i bošnjački član bh predsjedništva ‘iz reda Hrvata’ umalo od 2006. u fotelji ‘rotirajućeg predsjednika’ pa do sada. Koji je ovu izjavu ocijenio kao ‘podrivanje suvereniteta države’ a ujedno se pozvao i na presude Evropskog Suda za ljudska prava, na zločine i ‘uzp’ ovce Hrvate. Pa napisao ‘sitnu Knjigu’ EU i naslovio je na predsjednicu Evropskog parlamenta Robertu Metsoli tražeći hitnu reakciju. Spašavaj Evropo!

Dok mediji ne objave reagovanje Željane Zovko ili se ne potvrdi pojašnjenje autentičnosti u vezi ‘isporučivanja Predsjedništva’, treba reći ovo. Parlamentarka Zovko je u pravu kad misli da je Predsjedništvo oteto Hrvatima jer je nesporno da se matematički i planski ‘iz reda Hrvata’ na ovo mjesto stalno na izborima glasovima Bošnjaka bira Komšić. Koja činjenica se uporno izbjegava i zamagljuje a jedna je od glavnih kamena spoticanja u totalno narušenim odnosima sa Hrvatima u BiH i sa državom Hrvatskom. To znaju odavno čak i u EU, međutim Komšić uz partnere SDA i IZBiH ne odustaje. Čak je za idući mandat na krilima svoje ‘građanske’ platforme razradio i budućeg ‘nasljednika’ kojeg još ne otkriva, kao da mu je to babovina, jer po propisima mora napraviti pauzu u svojoj fotelji u Predsjedništvu. Nešto slično kao što je izveo Bakir Izetbegović sa Šefikom Džaferovićem. Vjerovatno je u izjavi ‘isporučiti’ mislila na to da bi, kao po Ustavu i Daytonu Hrvati u bh Predsjedništvu trebali i morali imati svoga predstavnika, a ne decenijama Komšića kojeg biraju Bošnjaci. Nije uopšte spominjala Komšića već Predsjedništvo, međutim tu u fotelji ‘predsjednika’ Komšić je skoro po rođenju uz malu pauzu pa se prepoznao i među prvima reagovao. Logično.

Najjednostavnije, ne radi se o ‘udaru na suverenitet države’ jer fotelja hrvatskog člana bh Predsjedništva za koju se zavezao Komšić pa sa braćom Bošnjacima ‘glumi’ Hrvata i hrvatskog člana i dijeli lekcije, svakodnevno proziva Hrvate koje ‘predstavlja’ i zavađa državu sa svim i sa svakim – stolica nije suverena. Osim ako ‘gazija’ nije umislio a očigledno jeste, da je on i država i suverenitet države.

Osim Komšića za sada nema reakcija od strane zvaničnika BiH koji su zaduženi za brigu o bh suverenitetu, međutim bošnjačka taktika se unaprijed zna. Uhljeba i jednog od najvećih štetočina na bh jaslama Komšića su u minuti podržali Reuf Bajrović interet džihadlija i sveznajući borac za državu i patriotizam, vlasnik sa ženom opskurne udruge kojoj daju prostora i značaja kao da je NATO Savez, te šef fantomskog ‘instituta za izučavanje genocida’ u Canadi , džematlija Emir Ramić inače ‘akademik’ muftije Zukrolića iz Novg Pazara. Koji je, također, a šta bi drugo, napisao pismo kanadskoj vladi tražeći od nje spas za Željka-državu i suverenitet. Poslije njih, slijede ‘reakcije’. Pogađamo, prije zvaničnih predstavnika javiće se i majka Munira Subašić, pa brat Murat Tahirović a sigurno će pisati i Bakir sve sa bratom Adilom Kulenovićem iz ‘okruga intelektualaca’, Komšić je samo ‘otvori sezonu lova’. Onda će ‘lov’ dovršavati zvaničnici.

Razlog rekacije Komšića je jasan. Nije se lako otkačiti sa dobre sise. Po cijenu da države ne bude, šta će ti država ako nema fotelje. Uzput je Evropi nabacao i presude Suda za ljudska prava pa onda ‘UZP zločine Hrvata, sve ono čime se bavi i u pismima pri UNu ili u svakodnevnoj komunikaciji, o čemu Zovko nije govorila. Tek da dokaže kako je pravi predstavnik Hrvata.

photo : Željana Zovko EU i hrvatska parlamentarka, arhiv