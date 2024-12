BACA Utica NY – Let’s keep the donations spending : Umjesto seniora, na ekskurziju Hanka Grabovica odvela uglavnom juniore, svoje kone sa ‘fejsbuka’. I ne samo to, iako je penzionerima poklonila šivaću mašinu i šnit za ‘bosansku suknju’ (bosnian skirt) dimije-nema dimija, čuvaju se za Benjaminu Karić

Bošnjačko-džamijska korumpirana udruga ‘BACA’ Utica NY svakodnevno siluje bh dijasporu grada Utica NY pozivima ‘dajte donacije za repliku ‘Sebilj’, ‘let’s keep the donations coming’, u međuvremenu troškari donaciju od 10.000 dolara jedne druge udruge. Zapravo zakamufliranu pomoć Grada Utica navodno namijenjenu isključivo starim i penzionisanim osobama bh dijaspore, koja će također ući u ‘budžet’ za spomenik-malu džamiju zvani ‘Sebilj’, koji se planira sagraditi i otvoriti juna iduće godine u parku Grada.

U tu svrhu Hanka Grabovica odmetnuta predsjednica ove udruge pod još ne dovršenom istragom za donacije okupila je nešto staraca i uz kafu i čips te po džamijskom receptu – ‘dođite na druženje ali ponesite sebi hranu i piće’ – uručila je nekom od jarana novu šivaću mašinu (nešto slično kao kad je Hankin lični fotograf Nedim Mujić drmnuo dva kompjutera i nov printer donaciju Refudži Centra za ondašnju ‘Bosansku Zajednicu’) i po ko zna koji put organizovala za našu stariju populaciju ‘nezaboravno uzbudljivo putovanje’ u Albany, da ‘razgledaju’ zgradu državne vlasti New York u glavnom gradu.

Uz šivaću mašinu Hanka je najavila i šivanje i proizvodnju kako ona reče ‘bosnian skirt’- dimija, po čemu će nas u buduće Amerikanci prepoznavati. Obznanila je da pored makete ‘Sebilj’ u 3 D produkciji postoji i maketa koju su izradili neki sarajevski filigrani i zlatari pa preko Benjamine Karić sa kojom se susrela na jednom od njenih zvaničnih putovanjau BiH ona to poklonila sada bivšem načelniku (Palmieri) Utica NY. Koji je dao Hanki plac u parku u znak ‘volidbe’ Bošnjaka i ne samo to, jednom prilikom čak uzviknuo kažu neki izvori i jedan naš slatki pozdrav ‘tekbir’, što je definitivno našu uzajamnu ljubav zabetoniralo.

A, pazi sad i ovo : Hanka je na otvor ‘Sebilja’ pozvala Benjaminu Karić, što znači da su Hankine ‘vezice’ sa ovom načelnicom, Reisom i njenim bolesnim opasnim osmijehom malo dublje. Zato, jer ona više nije načelnica Sarajeva, sad bunari i vrti ringišpile i dijeli baklave u opštini Novo Sarajevo, ako već Hanka treba načelnika glavnog bh Grada, onda bi to trebao biti sadašnji načelnik a ne lažljiva SDP ‘zelenkapica’ Benjamina.

Kako će se dogovoriti oko otvora kad je to obećala i utičkom sadašnjem načelniku (Mike Galime) koji voli otvaranje sa Bošnjacima džematlijama (vidjeli smo ga i na otvoru privatne džamije Bajre Smajića u našem gradu u društvu muftija i hodža), te da li će i Galime kao i Palmieri tekbirati, ostaje da se vidi. Za svaki slučaj, očekujemo ‘Benjku’ i to u ‘Hankinim dimijama’, ako proizvodnja tih ‘suknji’ krene do juna iduće godine

Na stranu što je Hanka dimije nazvala suknjom (bosnian skirt) i na stranu što smo davno smo rekli da joj je bolje da priča i govori engleski nego bosanski kojeg ne razumije, međutim ovo sa putovanjem ‘seniora’ je baš onako da kažem sumnjivo. Iako, i to smo rekli, sve podsjeća na nekadašnju nenadjebivu udrugu ‘ABA’ navodnih autonomaša Amerike koji su putovali u Washington DC, slika iz glavnog Grada Amerike pokazuje nešto drugo. Raja, Hanka nam je načisto podmladila ‘seniore’. Nema tu puno starih penzionera, sve nasmijana mladalačka lica, čitav prvi ‘saff’ slike. Pola autobusa mladih i podmlađenih. I, još : niko nije u ‘bosanskoj suknji’. Makar bile marke ‘Adidas’ kao u onoj folk pjesmici ‘Mirsada i Jarani’.

Važno je da Hanka ima ideju i zna kako opravdati i oprati donacije, sve ostalo je za našu dokolicu i razonodu. Zato : let’s keep the donations … spending.

photo : ‘BACA’ Utica NY i saff podmlađenih seniora ispred zgrade vlade u Albany NY, arhiv