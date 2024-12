Mislili smo, eto, da niko nema šta Srbin imade, a sad ispalo da ima i Australija. Sa tom razlikom što u Australiji SNS živi na dnu okeana i parazitira na morskom sunđeru, a u Srbiji živi na dnu društva i parazitira na državnom budžetu

Piše : Boris Dežulović

16.12.2024.

Ni čovek ni veštačka inteligencija ni cela holivudska industrija ne mogu ni da zamisle ono što čudesna Majka priroda, kad baš hoće da se zajebava, može živo da stvori. LajvSajens, jedan od najuglednijih svetskih naučnih sajtova, objavio je tako ovih dana neverovatnu priču o neobičnom malom crvu koji se otima svemu što smo mislili da znamo o njegovoj vrsti i životu na Zemlji uopšte.

Četinjasti crv latinskog naziva Ramisyllis multicaudata otkriven je, istina, još pre dvadesetak godina u vodama zaliva Darvin na severu Australije, ali tek sada prvi put je detaljno opisana i njegova neverovatna anatomija, još i neverovatnija od njegove neverovatne pojave. A pojava je zaista slabo verovatna: ovaj neveliki crv ceo svoj život, naime, provede u – morskom sunđeru. Uvuče tako naš Ramisyllis multicaudata glavu u mekani sunđer i ne vadi je odatle dok je živ. A to je, kako ćemo videti, još i najmanje bizarno kod ovog stvora.

Od hiljadu dokumentovanih vrsta iz porodice Syllidae Ramisyllis multicaudata se, naime, razlikuje po tome što mu se telo – grana! Razgranatost tela uobičajena je, kako znamo, za biljke, ali ne i za životinje: ovima, međutim, iz tela rastu tuceti novih crvolikih nastavaka, a iz svakog od njih tuceti novih, pa se tako veselo i razuzdano granaju u ceo drvored onih, kako bi rekla naša ugledna botaničarka Jovana Jeremić, stablova, šireći se svojim razgranatim krošnjovima kroz ceo domaćinski sunđer. To i jeste razlog zašto se ne miču odatle: svaka njihova grana vuče na svoju stranu, pa ovi crvi, baš poput stablova, ceo vek provedu na jednom mestu. A to je pri tom još i najmanje bizarno kod razgranatosti tog stvora.

Proučavajući anatomiju Ramisyllis multicaudate, biolozi su otkrili da taj čudovišni razgranati crv ima samo jedna usta, ali hiljadu, kako da to sad lepo kažem, stražnjica: svako od desetina stablova koji mu rastu iz tela, i svaka od stotina grana koje rastu iz njegovog krošnja, na svom kraju ima po jedan – analni otvor! Grana se tako Ramisyllis multicaudata i širi drvoredom svojih stablova sa stotinama grana, pa iz hiljadu svojih anusa veselo izbacuje izmet gde god stigne. A stigne, kako možete da zamislite, svugde i na sve strane.

A to je pri tom još i najmanje bizarno kod njegovih analnih otvora.

Izučavajući nesvakidašnje probavne navike ovog razgranatog crva, naučnici su otkrili kako se sa njegovim bezbrojnim anusima još luđe stvari dešavaju kada stigne vreme za razmnožavanje: oni tada, naime, stvaraju takozvane “stolone”, ćelije koje proizvode njihove sopstvene – genitalije. Da, dobro ste pročitali: kada je naš crv-stabal spreman za seks, iz hiljadu analnih otvora na završecima njegovih grana izraste hiljadu novih polnih organa sa milionima sićušnih jajašaca!

A to je pri tom još i najmanje bizarno kod njegovih genitalija.

Proučavajući izvanredne seksualne predispozicije Ramisyllis multicaudate, šokirani biolozi otkrili su kako u vreme razmnožavanja iz svakog njegovog anusa pored polnih organa nikne i – cela jedna nova glava, sa sve sopstvenim jednostavnim mozgom i dva para očiju! Mnogo novih glava sa prostim mozgom i četiri oka, u svemu hiljade očiju na hiljadu malih glava sa hiljadu prostih malih mozgova koje rastu iz hiljadu malih, tesnih analnih otvora.

Ni živ čovek ni veštačka inteligencija ni cela holivudska industrija nemaju, eto, toliko mašte da domisle ono što u časovima dokolice može da domisli i stvori Majka priroda: crva kojemu bi iz tela rasle stotine grana, a na kraju svake da ima, štajaznam, po jedan analni otvor. Iz kojega bi mu onda, nemam pojma, rasli i polni organi. I zajedno s njima – ne košta Prirodu ništa da se zajebava – cele nove glave, svaka sa primitivnim mozgom i sopstvenim parom očiju, idemo na dva para, nije bog cicija. Da, beg, ja se izvinjavam, niti je Priroda Bog, niti je beg cicija. Recite, da li je to realno? Da je takvo stvorenje zamislio, recimo, filmski scenarista Bil Lankaster za horor “Stvor”, bogami bi ga Džon Karpenter oterao u pičku bre lepu materinu. “Da li si ti normalan?” urlao bi Džon na nesrećnog Bila, koji bi urađen LSD-jem i votkom teturao studijem sa maketom “stvora” u rukama, dlakavom nekakvom stoglavom crvolikom aždahom sa očima što bulje iz bulje.

Ono što, međutim, ne mogu ni veliki holivudski studiji ni cela njihova digitalna industrija na LSD-u i votki, čudesna priroda napravi uz jutarnju kafu. Svašta smo tako videli iz njenog studija – i sisare koji legu jaja i žive usisavače za mrave, i majmune koji umeju da naprave atomsku bombu i insekte koji mogu da je prežive – ali sa Ramisyllis multicaudatom Majka priroda nadmašila je sebe. Prirodoslovcima je ostalo još samo da dokuče na čemu je keva bila kad joj je na urokanu pamet pao granajući crv sa hiljadu dupeta iz kojih rastu četverooki polni organi.

A to je verovatno još i najmanje bizarno kod ovog neobičnog stvorenja. Samo što ono najluđe i najbizarnije nauka još nije otkrila. Barem ne ona svetska.

Dok je, naime, svet u neverici čitao o Ramisyllis multicaudati, u Srbiji su otkriće popratili sa prezirnim podsmehom. Nepomični crvoliki parazitski organizam koji obitava na mračnom dnu i širi se stotinama grana, a svaka na kraju ima po jedno malo dupe sa jednim malim šupkom, dakle hiljade malih šupaka koji onda seru gde god stignu i iz kojih u vreme reprodukcije niču male proste glave sa malim primitivnom mozgom i pičkice što legu jajašca iz kojih će se naposletku izleći isti takvi crvi granajući se u hiljade odvojaka, svaki sa istim onim malim šupkom na završetku?

Ne znam za vas, ali ja nikad nisam pročitao precizniji i detaljniji opis Srpske napredne stranke.

SNS, čudovišni nepokretni parazit na submisivnom domaćinu koji upija sve šta mu ovaj kaže, sa razgranatom mrežom hiljada besprizornih pičaka kojima glave rastu iz šupka, prvi put je zabeležen još 2008. godine. Endemski granati crv klasifikovan je tada kao Srpska napredna stranka, latinskog naziva Factio Progressiva Serbica, i sve do otkrića australskih biologa verovalo se da je jedini takav organizam na svetu.

Mislili smo, eto, da niko nema šta Srbin imade, a sad ispalo da ima i Australija. Sa tom razlikom što u Australiji SNS živi na dnu okeana i parazitira na morskom sunđeru, a u Srbiji živi na dnu društva i parazitira na državnom budžetu.

Glave zabijene u upijajući sunđer, SNS se tako kapilarno grana od predsedničke palate i Skupštine do najudaljenijih opštinskih i gradskih veća, od obdaništa do Univerziteta, od stabloida i televizija s nacionalnom frekvencijom pa sve do društvenih mreža, a na kraju svake od tih grana nalazi se po jedan prostom oku nevidljiv mali šupak i iz njega iznikla glava sa neverovatno malim mozgom, takozvana dupe-glava, svaka opet sa svojim sopstvenim polnim organom. Ili ukratko: šupak, a pička. I svaka ta šupačka pička duži onda po dva para očiju, da u slučaju opasnosti za glavu u sunđeru, to ste valjda razumeli, otvori četvore oči.

A to je pri tom još i najmanje bizarno kod ovog crva.

Naučnike je, naime, zbunjivala neverovatna sposobnost SNS-a da se razmnožava iz anusa: u Srbiji se dugo verovalo da za nastavak vrste trebaju muški i ženski polni organ, i da na šupak može da se pokuša, ali ne može da uspe. Onda su naučnici na golemo zaprepašćenje otkrili da se Factio Progressiva Serbica zapravo razmnožava – sranjem.

Kako? Čekajte da čujete.

Ne miče se krakati SNS sa domaćina, grickajući ga svojim debelim, mesnatim ustima, otkida tako, žvaće i jede taj čudovišni crv živu Srbiju, a na završecima njegovih dugačkih krakova hiljade malih, ovolickih pičkica – dupe-glava što umesto velikih, mesnatih usta za jedenje imaju male, ovolicke mozgove za kurac – progutaju i provare sve šta im ta usta serviraju, nakon čega hiljade malih, ovolickih šupaka po celoj Srbiji poseru hiljade malih, ovolickih govana.

I svako to govno onda, verovali ili ne, opet glasa za SNS.

Ni čovek ni veštačka inteligencija ni cela holivudska industrija, kažem vam, ne mogu ni da zamisle ono što napravi čudesna Majka priroda. Kad baš hoće da se zajebava.

(Tekst sa slikom je prenešen sa portala ‘Tačno.net’ koji je isti tekst prenio sa portala ‘portalnovosti.com’ bez izmjena u tekstu i u naslovu)

photo : Aleksandar Vučić predsjednik Srbije, arhiv