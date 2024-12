DVIJE BRADE I MALO VJERSKE PARADE : SDA hodža ima samo jedan strah od planova albanskih sufista-janjičara da u Tirani imaju svoju državu jer on odavno ima svoju-Bosnu i Hercegovinu a to je …

– U Albaniji se planira, gradi i razrađuje stvaranje ‘suverene mikrodržave’ unutar glavnog grada Tirane, gdje bi uskoro mogao niknuti ‘Islamski Vatikan’, po uzoru na Papu i Rim.

Državu unutar države stvara Bektašijski red šiita-sufija koji postoji još od 13. vijeka i vuče korjene iz Turske i koji sebe predstavlja kao ‘tolerantnu verziju islama’ po čemu je inače Albanija i poznata. Red Bektašija ima dugu tradiciju u Albaniji, nekada je bio popularan među janjičarima, elitnim vojnicima Osmanskog Carstva koji su uglavnom regrutovani iz hrišćanskih područja Balkana. Sufijska vjera, po njima, ne prisiljava svoje sljedbenike na poštivanje osnovnih načela tradicionalnog islama, međutim, tolerancija ih nije zaštitila od progona. Stotinama godina vjernici su se nalazili pod pritiskom – bez obzira na to jesu li njihovi gospodari bili hrišćani, muslimani ili ateisti – što ih je navelo da se sele u susjedne zemlje poput Kosova i Makedonije nakon osmanskog osvajanja Balkana u 14. i 15. vijeku. Bektašiji su odani mudrim ljudima, poznatim kao derviši. Derviš Baba Mondi je trenutno duhovni vođa reda. Sljedbenici ga poznaju pod službenim titulom Njegova Svetost Hadži Dede Baba. Baba Mondi trebao bi da bude vođa Suverene Države Reda Bektašija. On kaže da će se odluke donositi s “ljubavlju i dobrotom”, da će ženama biti dozvoljeno da nose šta žele i bez pravila i ograničenja, biće dozvoljena konzumacij alkohola.

– Ovaj ‘Red’ je Kemal Ataturk protjerao iz Turske kad je dekretom ozvaničio Tursku kao sekularnu državu, od kada su sjedište prenijeli u Tiranu. ‘Država’ bi bila veličine četiri puta manje od Vatikana trenutno najmanje države na Svijetu, pravnici i stručnjaci međunarodnog prava već razrađuju izgled zastave, pasoša i ostalih državnih akata.

‘Ajatolah BiH’ hodža Kavazović koji je ujedno i SDA političar i Reis IZBiH ‘zabrinut je ovakvom viješću’ pa je sazvao ‘muftijsko vijeće’ da ‘protabire’ ovu najavu stvaranja države. Ocijenjeno je da ‘se radi o društvenom eksperimentu sa brojnim neizvjesnim implikacijama koje mogu narušiti odnose među tradicionalnim muslimanskim ali i drugim vjerskim zajednicama na Balkanu te da se radi o opasnom presedanu politizacije vjerskog identiteta i uvođenja oblika institucionalnog vjerskog organizovanja koji su strani ovom dijelu’.

Veliki muftija Albanije, nešto kao Reis u BiH Bujar Spahiu koji je na toj dužnosti od 2019. godine nije još ništa rekao i nije uopšte ‘zabrinut’ kao ‘naš Ajatolah’, prijedlogu ne zamjeraju ni državne albanske vlasti, da li će ostati ‘Bektašijski red’ samo u domenu virtualne države ostaje da se vidi, pokušali smo dokučiti brigu bh šefa ulleme.

– Albanska ‘Islamska Zajednica’ je, valja reći, tek oživljena poslije balkanskh ratova, kao što znamo u vrijeme komunizma tamo je zatvoreno preko 2.035 vjerskih objekata od čega 740 džamija, i hodža Kavazović je svoju ‘zabrinutost’ djelimično povezao uz Bošnjake kojih tamo ima vrlo malo. Po već ustaljenoj mantri ‘Bošnjački svet’ je po ugledu na ‘srpski’ uveliko ne samo u glavama hodža već i bh državnika i funkcionera, ali ipak dovoljan da se ‘o njemu razmišlja’. I da se na temelju toga hodža Kavazović umiješa i da ‘reaguje’, jer on bez toga ne može i neće. No, od svih razloga pobrojanih u kratkoj reakciji, Kavazovića najviše boli ovo : ako prođe ova ‘država’ u Albaniji, velika je vjerovatnoća da bi se nešto slično moglo dogoditi i u BiH.

– Ne, neće se u Bosni oformiti država muslimana jer ona i de iure i defacto već postoji od Alije Izetbegovića do današnjih dana, strah Kavazovića je u mogućem oformljenju neke nove Islamske Zajednice u BiH o kojoj se po kuloarima i nekim medijima već spekuliše.

Naime, ova sadašnja na čijem je čelu Reis je kontaminirana, zagađena i odnarođena, pretvorena odavno u leglo korupcije, megalomanije i ogromnog birokratskog aparata i otvorenog šurovanja i političkog šibicarenja sa SDA (najviše) i ostalim strankama, to je firma koja pljačka svoje vjernike kroz vakufe, članarine i ogromne pare od muslimanskog PDVa – poreza, ukopa ili obavljanja hadža i koja odavno ne služi vjeri već politici i zgrtanju love na vjeri. IZ BIH pravi zgrade, hotele, vrtiće i benzinske pumpe, njen vozni park je atraktivan i skup kao i državni i ne obazire se na vapaj vjernika koji to ne prihvataju te se sve češće javljaju ideje da se pored te i takve korumpirane IZ osnuje neka druga koja bi umjesto politici služila vjeri.

– Navodi ‘vijeća muftija’ kako je vijest iz Albanije ‘politizacija vjere’ i da će to biti ‘presedan koji će podijeliti vjernike’, klasičan su primjer licemjerja i laži malog hodže a velikog političara. U BiH se u državnoj sferi ništa ne odlučuje bez Reisa, dok niko osim njega nije više podijelio ne samo Bošnjake već zavadio i druge bh narode svojom mrzilačkom i nacionalističkom politikom. On učestvuje u donošenju propisa, mnogi njegovi službenici su bh ambasadori, njegov budžet i plata su tajna, ima čak i predstavništvo u Bruxellesu i u Americi kao prava država, ima svoje škole, fakultete i medije uključujući i TV. Kratko : on odavno ima svoju državu u državi.

Dakle, jedina njegova ‘zabrinutost’ je u strahu da se neko u BiH ne dosjeti da nije nezamjenljiv.

Sve ostalo je u domenu ‘bismillah biznisa’ i prepoznatljivog političarenja najgoreg Reisa u BiH u istoriji Islamske Zajednice.

photo : vođa Bektašijskog reda derviša Albanije Hadži Dede Baba i Reis BiH hodža Kavazović, arhiv