MALE NOVINE, VIJESTI VELIKE : E, moj ‘ummete’ (narode) došlo vrijeme ko kome umetne – Prođoh Bosnom kroz Federaciju, i kroz medijske naslove

1. TREĆA SREĆA, REZOLUCIJA PUNA VREĆA

‘IGK će inicirati novu, treć Rezoluciju o genocidu u Srebrenici u Kanadskom Parlamentu’

U UNu, u dnevnom boravku kod Zlatka Lagumdžije, opet je na kafu stigla ‘majka nad majkama’ Munira Subašić i eto nam vijesti. Povod njenog putovanja : uvijek se nađe. Sa njom je u ‘zijaret’ ili ti posjetu u goste sekretaru UNa stigao i najpoznatiji direktor najpoznatijeg groblja District Potočari’ u Republici Srpskoj drug i ahbaba Emir Suljagić. Tema sijela na East River-u je polugodišnja rasprava o Međunarodnom rezidualnom mehanizmu, pravnom sljedniku Haaškog ukinutog suda za ratne zločine. Munira kao i uvijek u elementu, Suljagić pomalo zagonetan i bezelementan a Lagumdžija ‘slučaji dolaznik’ u UN sav rascvjetao. ProBEHArao. Daje upute i smjernice Srbima, kritikuje i savjetuje, srpska strana ima svoju viziju Haaških presuda, ‘naši’ zna se. Eto ti klasične balkanske rasprave u Americi u Vijeću sigurnosti i soče vijesti.

Neka ‘Zlaje’ i Munire, srećom nije ovaj put išao prijedlog za još kakvu najnoviju Rezoluciju osim ako opet taj tandem i ostala sarajevska raja sve sa Bećirovićem i Reisom ne pripremaju nešto spektakularno i tajno kao ono sa Rezolucijom o genocidu od maja ove godine. Međutim, da genocida i Rezolucija nije nikad dosta, poručuje nam ‘akademik’ muftije Zukorlića Emir Ramić iz ‘instituta za izučavanje genocida’ iz džamije džemata Hamilton Canada. Kaže, a vijesti stižu kako je podnio zahtjev Canadi za donošenje još jedne, ‘treće po redu’ Rezolucije o genocidu u kanadskoj vlasti. Ne, nije to ‘pojeftinjenje’ i genocida i žrtava, Rezolucija i deklaracija uvijek treba. Međutim, kad je tako, džematlija Ramić bi trebao promijeniti onda naziv svog ‘instituta’. Umjesto ‘za izučavanje genocida’ jer se tu pored presuda nema šta izučavati, treba da preimenuje ‘institut’ u firmu za ‘izučavanje Rezolucija’.

2. IDE ZIMA, IDE ZIMA, ŽRTVA POPLAVA AUTO IMA

‘I ovo je BiH: Uručeni ključevi automobila za 40 porodica iz poplavljenih područja’

Uručeni su ključevi novih automobila za 40 porodica iz poplavljenih područja, fala donatorima iz dijaspore. Sad više nema zime : ako ‘bijeli zakrka’ a ti pravo u auto. Još da nam ‘sadaka’ Turci spoje prugu gdje rade i danju i noću, više se bh vlast i Reis nemaju o čemu binuti. Ukupljene milione mogu ‘transparentno troškriti’.

3. NAĐU SE SVE LAŽNE, SAMO NEMA ONE VAŽNE

‘127 lažnih diploma nađeno u Sarajevu.’

Bošnjački ‘Eliot Ness’ Erduan Kafedžić direktor sarajevskog Ureda za borbu za pospješivanje korupcije objavljuje da je prijavljeno 127 lažnih diploma u Sarajevu, dakle Ured radi puno parom. Koliko li ih je van Sarajeva, za to nam treba stotinu Ureda i Agencija i opet ne bi bilo kako treba. Međutim, u ovoj brojci ‘lažnih učenjaka’ Sarajeva nema najglavnije, nema diplome ‘Seb’ Sebije Izetbegović. Logično. Nema diplome, nema krivičnog djela. Ali zato ima vesele ‘parlamentarke’ i penzionerke. Živio nam Ured.

4. ŠTA NAM ISTRESA SUKOB INTERESA

‘115 nosilaca javnih funkcija u KS koji su podnijeli ostavke zbog sukoba interesa’.

Naslov kaže i navodi imena i prezimena svih onih koji su godinama plinjali dvostruke, trostruke i višestruke funkcije i klepali lovu po funkcijama, odborima i Komisijama a sve suprotno zakonu, bili kako se to kaže aha ‘u sukobu interesa’, sad više nisu. I podnijeli su ostavke, pozdravljamo, akcija ide dalje. Međutim, u pogolemom spisku, sve su to manje više ‘sitne sukobljene interesdžije’, osim možda SDA kapitalca Faruka Kapidžića, koje su još mogle birati : hoćemo ovu ili onu funkciju. Tako je zbog kandidature za načelnika, Kapidžić ostavio stolicu u Komisiji za države spomenike. Ja sam mislio da će tu biti makar Ramo Isak, recimo jer je očigledno da je u poslu vrijednom 14 miliona KMa sa svojom firmom, načisto ‘sukobljen’ u interesima. Ma kakvi brale, ‘prodao’ firmu rođaki kao onomad Radončić ženi, i nestalo ‘sukoba interesa’. Nema tu ni ministra Sevlada Hurtića a među prvima bio prozvan. Jok, ovaj naš zeleni milioner i dalje fata milione svojom firmom a ministruje. I pride, evo, sa bratskom državom Qatara dogovorio ‘utopljavanje deset džamija’ i postavljenje fito-zagrijavanja, da džematlije ne zamrznu guzu dok se mole. Kako ćeš ga onda osuditi za ‘sukob interesa’ kad interes postoji. To što su se članovi državne vlade nedavno sastali u bh Parlamentu pa se brzo rastali jer ‘nije bilo grijanja’, to nije do njega, to je do države Qatar. I, da, svaki od ovih sa ‘sukobom interesa’, što su se sad ‘profinili’ neće vratito ništa od love koju su nezakonito godinama hapali. Legalno po bh zakonima.

5. A Assad-a SPEKTAKL!

‘CNN ušao u palaču Al-Assada: U garaži parkirani Ferrariji, Aston Martini i Lamborghiniji!

E, jebi ga novinari, baš vi sa CNNa i vi ‘naši’ što tako pišete, nemojte zajebavati, kakva je to vijest. Pa neće naći ‘Fiću’ ili ‘Golfa 4’! Diktator sakupljao, ‘štedio’ vlasnik države bio bar 70 godina, uskupilo se. Nije vam to Tito pa da nema ništa, nakon što mu braća Srbi sve pokupe nakon smrti.

6. OD DRAGA DO NEMILA, DO RAMIZA I ĆAMILA

‘Ko zamjenjuje Dodika’?

Bez veze i pitanje i odgovor, u vezi odlaska Dodika u Bolnicu i njegovih operacija. Zna se, Ćamil Duraković, ko bi drudi ili treći. Ko ne vjeruje neka pročita Ustav Republike Srpske ili skraćenu verziju Ustava u interpretaciji bivšeg zamjenika predsjednika Dodika džematliju Ramiza Salkića. Ili još bolje, najbolje, zavirite u bh istoriju : ko je zamijenjivao Aliju Izetbegovića dok je onomad bio uhapšen na Palama u bh ratu. Nije Abdić, nije Stjepan Kljujić već Ejup Ganić.

nastaviće se, AKOBOGDA!

photo ilustracija : “Male novine’ arhiv