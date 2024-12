BILO KUDA BISERKA SVUDA, BAJKA O BOŠNJAČKOM ORAHU : Kao u poznatom filmu o James Bondu ‘Špijun koji me volio’ (The Spy Who Loved Me, 1977), penzionerka Bisera Turković bivša SDA ministrica i ambasadorica na specijalnom zadatku Zukan Heleza, Konakovića i šejha Halila Brzine …

Svi mediji u BiH su ostali iznenađeni kad su se na tradicionalnom forumu u Dohi u državi Qatar kao bh zvanični predstavnici pojavili ‘Ajatolah’ hodža Kavazović i član bh Predsjedništva Željka Cvijanović, međutim kad je osvanula slika na kojoj iza zaljubljenog susreta našeg člana Predsjedništva sa ruskim ministrom vanjskih poslova Lavrovim proviruje u domaćoj bh tradicionalnoj burka-odori omiljena i svježa Bisera Turković, bivša SDA ministrica vanjskih i unutrašnjih bošnjačkih poslova i ‘šejhinja’ našeg šejha Halila Brzine iz Tekije na Mejtašu, javnost je naprosto ostala zatečena i u dilemi. Da li je u pitanju montaža dobrog znalca kompjutera koji je najpoznatiju bh penzionerku smjestio na sliku čisto radi zajebancije, šta radi penzionerka na ovom forumu ‘svjetskih lidera’, koju je poslao, platio, i najzad otkud u zagrljaju sa ruskim ministrom kojeg su gazijski ‘odfikarili’ zlatni ljiljan Željko Komšić i brat mu Šefik Džaferović davno, odbivši da se sastanu sa njim decembra 2020. godine? – pitanja su sama od sebe navirala ali bez odgovora.

Saznali smo o čemu se radi, ekskluzivno i šokantno, prije Senada Hadžifejzovića, iz ‘dobro obavještenih izvora’ nam je potvrđeno da je Bisera u Dohi na specijalnom zadatku. Tu je legalno i po odluci ‘šejha’ Halila Brzine nekadašnjeg komandanta mudžahedinske multietničke 7. džihad brigade ArBiH koji se danas odaziva na ime Khalil Hulusi Nakšibendi el Bosnevi, a čiju preporuku su odobrili ministar bh ‘zajedničkih bošnjačkih oružanih snaga’ Zukan Helez uz saglasnost ministra vanjskih poslova ‘trojke’ hadžije Dine Konakovića.

Bisera nije u zvaničnom protokolarnom sjedenju u sali ili na ručku, ovdje je na ‘margini dešavanja’, dakle na hodniku ili na putu prema WCu gdje se inače love slike sa svjetskim poznatim facama za domaće novine ali sa jasnim ciljem i po zadatku. Nakon što se Regija, sve okolo BiH što nas okružuje, svim snagama naoružava za dolazeći mir i ulazak u EU, ni čovjek sa najvećim mudima u bh ministarstvu Zukan Helez ne miruje. Naoružava nas svaki dan najsavremenijom opremom i svaki dan smo sve bliže cilju da kao nekad 1990/92 postanemo ‘sila nebeska’, puškama, helikopterima, avionima, dronovima i nuklearnim glavama naše namjenske industrije, kako bi kao nekad ‘svima polomilii zube. Ostalo je još da do slijedeće parade nabavimo i izgradimo svojom pameću našu prvu bh podmornicu i raketu. Da bi se sve to ostvarilo, najvažnije je da raspolažemo pravim informacijama, da bi došli do informacija moramo imati osobu koja ih zna nabaviti, izvući i saznati, tako je za ovu tajnu operaciju odabrana Bisera Turković.

Ideju je dao ‘šejh’ Halil Brzina a prihvatili su je odmah i Konaković i Zukan Helez svakako, tako da je Bisera osvanula u Dohi. I da se zna, nije se ona ušuljala iza leđa Lavrova ili Željke Cvijanović, to je odlika svih modernih špijuna, tako oni nastupaju. Kostimiraju se, iskoriste veze i poznanstva, snažan zagrljaj ili stisak ruke i druge metode žena-špijuna te tako saznaju ono što našoj državi treba. Lavrov je stari znanac Turkovićke koja je jedina Bošnjakinja sa titulm ‘šejha’ iz Tekije na Mejtašu odakle se registruju svi kadrovi SDA a Bogami i pomaloTite mi i u ostalim ‘probošnjačkim’ strukturama. Znamo da je iako su ga ‘gazije’ Komšić i Džaferović davno odbacili, Lavrov u očima Bisere ‘lav’ koji odiše snagom i riče kao prepoznatljivi mužjak a što je i ovjekovječila svojedobno na svom ‘fejsbuku’ video-filmom koji je očarao ruskog ministra, a što je također odradila po zadatku. Neka nama Rusa, javno smo protiv njih ali u izboru između zlog i odvratnog cionistiškog Zapada, oni su naš izbor.

Kažu naši izvori da je Biserin zadatak da što više sazna o najnovijom oružju Putina zvanom ‘Orešnik’, ili ti na našem ‘Oraščić’, orah koštunjac, o raketi koja sve ruši pred sobom, koju teško otkrivaju radari i koja je brza kao i živahna Bisera, za nekoliko minuta eto je u Bruxellesu, za desetak i više minuta može dobaciti i do Amerike. Zato jer Helez skupa sa Halilom radi na proizvodnji naše domaće rakete pod imenom ‘Bosanski orah’, koja samo što nije dovršena, fale malo sofisticarniji podaci, koje će svakako uz nevini i zaljubljeni osmijeh mladalačke Bisere Lavrov jednostavno morati izbaciti a Bisera upamtiti. Koja ne mora biti toliko punjena, nama je za sada dovoljno da dobaci do Banja Luke, Zagreba i Beograda i za takve specifične informacije nema bolje osobe od nje. Jer ko bi pomislio da je ona špijun. Ne radi, u penziji je, putuje, piše knjige, nema sile da se uporedi sa onim što radi. Ako bi neko pomislio da je njen posao previše opasan i da bi nedajBože moglo doći do najgoreg, ne očajavajte. Sa takvim iskustvom, vezama i sa vjerom u ‘šejha’ i Boga te sa takvoj ljubavi prema domovini, čak i da se to desi a neće, opet bi Bisera profitirala. Postala bi ‘šehid’ kada osmijeh smrti najavi da joj nije bilo ništa, da je ‘živa samo što mi ne vidimo’ i da eto je jednog dana opet natrag, među nas. Na kraju svih krajeva, za razliku od onog britanskg špijunskog filma, zbog osjećanja koja ni slika ne može sakriti, naša Bisera uopšte neće završti filmski kao ona špijunka (Anyia Amasova) iz filma koju je nakon volidbe James Bond hladno ubio. Lavrov naprosto to ne može uraditi, Biserin osmijeh je njeno najmoćnije oružje a stisak ruke i tijela su odradili ostalo.

U BiH, raja koja ništa ne zna, izmišlja kako Bisera luta po Svijetu onako i bez veze i postavlja budalasta pitanja o trošenju novca, kao da nema ništa slađe i važnije od spašavanja države BiH a što Bisera čini od svojih prvih naputaka od Alije Izetbegovića, kojeg je kako kažu tajni podaci iz biografije bh mudraca naprosto opčinila i očarala. I njega, a posebno Harisa Silajdžića. Uz sakupljanje podataka o ‘Orešniku’ Bisera je imala i specijlani zadatak u vezi afere u bh ambasadi u Qataru, da sazna da li je ili nije njen sin Ali Turković prisluškivao bh ambasadora Semira Halilovića, sina generala Sefera koji je dao otkaz nakon što su novine objavile da pola godine ne dolazi na posao a on rekao kako ga Ali špijunira i da se mora liječiti jer je bolestan.

Da Bisera najbolje zna obaviti poslove najpoznatije bošnjačke špijunke i opravdati titulu ženskog ‘šejha’, pokazuju njene funkcije. Čitav njen život je vezan uz ambasade koje su što se zna prava legla špijuna, čitava joj je familija po ambasadama od kćerke, sina pa do zeta Hrle, zato imamo njena ‘iznenadna pojavljivanja’ svuda gdje je to potrebno, na skoro svakom važnom mjestu. Qatar joj je posebno zanimljiv jer osim sina kojeg je tu zaposlio ‘Osmica’ Mehmedagić da ‘nadzire’ kadrove Denisa Bećirovića i Konakovića, u Dohi ima i imovinu i tu dolazi svako par mjeseci, često je i u Zagrebu, Australijili u Fojnici tek da prikupi šta od vijesti i da poplaća struju i komunalije u svojim zgradama i stanovima. Njen život je ispunjen. Vidjeli smo kako se ‘prišuljala’ onomad na sahrani kraljice Elizabete septembra 2022. iza leđa zbunjenog i simpatičnog američkog predsjednika Biden-a, sa kojim je ona odavno ‘na Ti’, koji se sav uplašio i narogušio kad je prepoznao njen šeširić iza leđa. No bilo je kasno, sve što je Biden isčavrljao u svojoj besvijesti ona je već upamtila i memorisala. Isto tako je bilo i kad su je optuživali da se sastala neovlašteno sa ‘šejhom’ i svjetskim teroristom 17. decembar 2019. pri posjeti sinu Aliju u Dohi, sa duhovnim vođom ‘Muslimanskog bratstva’ Jusufom Al Karadawiem koji ju je tada ‘primio u svoji odajama. Ili kad je otišla uprskos Americi u zvanično-nezvanični posjet Teheranu i Iranu 02.juna 2024. godine. Tamo je za javnost bila na dženazi ministru vanjskih poslova Irana (Hosein Amirabdolahian) kojeg je prije njegove smrti dočekalu Sarajevu i održala predavanja o hidžabu kao našoj budućnosti.

Ako ikada u buduće vidite Biseru bilo u šeširiću ili pod burkom, nacijo, znajte da je na zadatku. Na tajnom a važnom i specijalnom poslu kojeg mogu raditi samo odabrani i zaslužni. Kad jednog dana Helez na tv ‘Face’ otkrije tajne o našoj podmornici ili raketi, koje ovih dana ne može otkriti, vidjećete kolika je snaga u ovoj ženi, kakva je to ljubav prema domovini, i šta sve može ‘šejh’ Halil Brzina zamisliti a čuvari države odraditi. Ipak, njenu špijunsku domoljubnu zadaću je ona najviše obradila i opisala u svojoj knjizi-bestselleru ‘Moj životni put, sjećanja, svjedočenja, dokumenti’ koju je objavila 2022, koja je načisto planula po džematima dijaspore u više izdanja. Ovaj životopis bošnjačke ‘Anye Amasove se vidi samo iz jedne scene zapisane u knjizi kad govori kako je pri jednom tajnom sastanku sa Alijom Izetbegovićem o kojem nije bila obaviještena umalo upotrijebila svoj pištolj kojeg nosi u tašni i kroz vrata upucala svog šefa i idola.

Kad već u tašni marke ‘Prada’ nosi filmski zgodni pištoljčić, šta tek krije ispod burke ili šešira, a ? Nije za džabe Bakir Izetbegović tražio da se o ‘naših herojima bh rata snimaju filmovi i serije. Jebo Nasera Orića ili onog Hamdiju ‘Tigra’ naspram ovog nesnimljenog trilera po sopstveno knjizi i herojstvu, kad se jednog dana pojavi u kinima.

P.S. Svaka sličnost sa Biserom Turković i drugim špijunima slučajno je – namjerna.

photo : montmontaža Cross Atlantic, Bisera Turković na zadatku, arhiv