Ima više načina da se bh penzonerima otme dio zaslužene penzije, jedan od njih je famozna ‘potvrda o životu’

Pogrešno se dokaz života ili smrti po bh propisima zove ‘potvrda o životu’, penzioneri u BiH su mrtvi i bez tog papira sa svojim penzijama a vlast je maštovita kad im treba zavući ruku i u takav penzionerski jadni ček.

Ovaj famozni ‘papir’ Penziono BiH od penzionera traži svakih šest mjeseci, plašeći se da bi koji dinar zarađen mukotrpnim radom otišao van njihovih sehara, i to ne od svih. Zakon je odredio da dokaz života ne moraju dostavljati penzioneri iz Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije kao i Austrije, dok ostali moraju pribavljati taj dokument koji se traži svake pola godine. Objašnjenje zbog čega su jedni izuzeti a drugi obavezni glasi kako su sa državama u kojima žive penzioneri izuzeti od dostavljanja ovog dokaza života ‘sklopljeni sporazumi o elektronskoj razmjeni podataka’. Propis je čisto diskriminirajući jer svi penzioneri tragom takvog propisa nisu jednaki pred zakonom a za to je kriva vlast. Jedni se ‘nagone’ da plaćaju dobivanje i slanje ovog dokumenta, drugi su toga oslobođeni.

Izrada i dostavljanje ‘dokaza o životu’ u dijaspori je osim te zakonske diskriminacije i novčani udar na ionako male ili nikakve bh penzije, ali vlast se na to ne obazire. Umjesto da i sa ostalim državama sklopi te ‘sporazume o elektronskoj razmjeni podataka’, održava ovakav diskriminirajući propis sa pozivom na njega. Jer se isplati, a vlast kao i svaka vlast, uvijek udara i najviše krade od najsiromašnijih.

Mnogo toga u BiH je totalno drugačije u odnosu na druge zemlje dok su vlasti dovitljive kad treba zadržati pare penzionera ili ih oteti. Tu su malverzacije sa ‘čekovima penzije’ na relaciji Pošta, Banka ili prijem čekova po osnovu punomoćja, a osim og famoznog ‘papira’ iliti ‘potvrde o životu’, vlasti u BiH su se ‘dosjetile’ još i ovoga. Penzionerima koji nemaju stalno prebivalište u BiH odbijaju od penzije i do 30% ionako mizerne penzije. Šta je takav nakaradan propis nego čista pljačka, šta briga vlasti gdje će zasluženu penziju penzioner primati? Samo i radi toga da se ne daju pare, da ostanu ‘na raspolaganju’ vlastima, drugog normalnog pojašnjenja nema, međutim nema ni volje da se to izmijeni.

Nakaradna je u Zakonu i odredba kod uslova penzionsanja, u dijelu propisa o ‘penzijskom’ i ‘radnom’ stažu, kada se zahtijeva da moraš imati najmanje 15 godina radnog staža bez obzira na godine da bi dobio penziju. Zato jer si radio onoliko koliko si radio i izdvajao koliko je traženo od svoje zarade, i najnormalnije bi bilo da ti se vrati ono što si propisno uplatio i dao državi. Ako si radio godinu dana, neka ti se vrati ono što si dao za to vrijeme plaćanja doprinosa. Ovako, ako ne ispunjavaš zakonske uslove, sve ono što si izdvajao 14 godina, 11 mjeseci i 29 dana, ostalo je državi jer ‘nemaš 15 godina staža’. Ne možeš biti ni umrijeti kao penzioner.

Ako se uzme činjenica da na hiljade penzionera u BiH ne može ostvariti pravo na penziju ili zdravstveno osiguranje i zbog toga ‘jer firma nije vršila uplate doprinosa’ po deset godina, onda se jasno vidi kuda ‘gone’ naši zakonodavci. Država neće kažniti takve firme jer je mnoge već rasprodala i dodatno unovčila, umjesto toga kažnjava penzionere koji čekaju milost države da naknadno izvrši uplatu doprinosa i počne sa isplatom penzija, čeka da umru bez penzije. I opet sa pozivom na zakon kojeg neće da promijene.

Ovu zakonsku pljačku i diskriminaciju, država neće lako ispustiti jer je za nju to profitabilno, ali isto tako na tome neće puno raditi ni vodstvo penzioera iz krovne udruge Saveza udruženja penzionera, odakle svako malo vremena čisto radi zafrkancije stižu ‘prijetnje’ vlastima sa nekakvim demonstracijama. Zbog toga jer je i vodstvo penzionera u ‘igri’ sa vlastima. Vođe tih udruga su osim što imaju penzije koje su daleko veće od penzija običnog penzionera raznim kanalima dodatno stimulisane i zadužene da malo ‘zatalasaju’ i ‘zaprijete’, međutim nikada ozbiljno neće ni tražiti ni povesti penzionere na ulice. Slično kao kod silnih sindikata i njihovih vođa.

photo : penzioneri, ilustracija, arhiv