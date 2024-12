Sad će tek u FS BiH i u ­’zmajevom gnijezdu’ nogometa probeharati : SDA parlamentarac i podpredsjednik te partije, kandidat za načelnika Bihaća, reketaš, osuđenik i nepresuđeni ratni zločinac Hamdija Abdić ‘Tigar’ po drugi put izabran u izvršni odbor Saveza

* Kao nekada davno kad je rimski vojskovođa i car Julije Cezar poslije jedne bitke uzviknuo ‘veni vidi, vici’ (dođoh, vidjeh, pobijedih) koja izreka je ušla u anale opisa kratkotrajne i uspješne bitke, tako komotno može uzviknuti i Hamdija Abdić. I on je, naime Cezar i vojskovođa SDA ratne i poratne kamarile i jedan od SDA kriminalaca iz samog vrha kojem se čitav njegov život dodjeljuju titule i funkcije po oprobanom receptu SDA : što veći kriminalac to bolja pozicija. On jednostavno dođe, vidi i pobijedi.

Ovaj mračni tip sa neviđenom inteligentnom facom i edukacijom koju možeš uhvatiti u par njegovih prvih rečenica, planetarno je poznat jer je u bh ratu u Krajini skupa sa optuženim ranim zločincem generalom Dudakovićem ratovao i ‘ratnički zločinario’ sa čim je nastavio i po završetku rata. Poznati je bihaćki batinaš i reketaš, odležao je na jedvite jade (zbog silnih odgađanja) 2 godine zatvora zbog iznude i prijetnje te batinanja i mrcvarenja jedne osobe od koje je tučom i sa pištoljem pokušao iznuditi 200.000 KMa. Znamo ga i po otimanju državne imovine u centru Bihaća, nekadašnjeg parka za potrebe svog kafića ali je još poznatiji po sramim istragama bh i krajiškog pravosuđa zbog optuženja za ubistva hrvatskg generala Šantića 1995. godine gdje je glavni junak u tom pravosudnom hororu. Podsjećamo, on Tigar’ i Dudaković ‘Duče’ su u hotelu ‘Sedra’ marta te godine pozvali generala HVOa Šantića na proslavu 8. marta da bi ga odatle ‘negdje’ izveo ‘Tigar’ i sve je drugo istorija. Šantićevo tijelo nije nikad pronađeno, njegova likvidacija je po nekim istražnim dokazama planirana kao osveta za Šantićevu ‘suradnju’ sa Fikretom Abdićem protiv kojeg ‘nije htio ratovati’, dok je odbrana ‘Tigra’ zastupala tezu da su ga ubili ‘zbog ševrca oružja i to njegovi’.

Proces je tek nedavno zvršen oslobađajućom presudom, tijelo hrvatskog generala nije nikad pronađeno, navodni ostaci ubijenog u buretu zakopanom na brdu iznad Bihaća zbog protoka vremena nisu bili podobni za vještačenje a tvrdilo se prvobitno da su Šantićevi. Postupak je vođen namjerno traljavo i sa prikrivanjem dokaza da bi se ‘Tigar’ zaštitio, čak su se i sudije u to uključivale odbijajući da ‘sude heroju i gaziji’, dok su tužilaštva prebacivala predmet nadležnosti sa jednog na drugi Sud da bi konačno optužnica preformulisana sa ratnog zločina na ‘obično ubistvo’ a ‘Tigar’ postao slobodan.

* Njegova biografija je zaista impozantna i pravo ogledalo SDA kadrova podobnih a ne sposobnih koju je utemeljio mudrac Alija Izetbegović i po kojoj što veći kriminalac i bandit to bolja pozicija i funkcija. Hamdija je maksimalno iskoristio svoje ‘ratne zasluge’ a partija SDA u koju je ušao iz SDPa nagrađuje svoje đake. Bio je i kandidat u zadnjim izborima za načelnika Bihaća gdje se, a kako bi drugačije, proslavio prijetnjama glasačima i protukandidatima ‘vožnjom u gepeku’ ili tako nešto slično, što izborne komisije niti organi gonjenja nisu uopšte primjetile iz prijave protukanddiata. U takvim situacijama on je davno ‘magistrirao’ ali i pored toga, ‘pripala mu je čast’ da jedno vrijeme vodi bihaćki FK ‘Jedinstvo’ kojeg je srozao na najnižu ljestvicu takmičenja od kada se taj klub još nikad nije oporavio. Niti su silne zloupotrebe kao ona sa nabavkom piletine od 20.000 KMa uopšte ‘razmatrane’.

* Poslije svega, Bakir Izetbegović ga je uz prijedog da se o njemu i o Naseru Oriću bratu ‘Tigra’ po pištolju i razbojništvu ‘treba snimiti film’ da generacije uče kako treba izgledti ogledni primjerak SDA fukcionera i borca za domovinu, smjestio u bh Parlament. Odakle nas Hamdija već duže vremena uveseljava preko ‘fejbuka’ prijetnjama novinarima i ebačinom matere političkim protivnicima, uzgred donosi zakone i kroji nam državnu pravdu.

I za divno čudo, evo ga po drugi put u Izvršnom odboru FS BiH, prvi put je tamo bio 2009. na kojoj fukciji je i uhapšen na Ilidži i sproveden na izdržavanje dvogodišnje kazne. Koju je odslužio i vratio se zdrav i stamen dok njegova žrtva neće izaći iz kolica do kraja života.

* Sudeći po uspjesima bh nogometa i događanja u Savezu, nije trebalo ništa bolje ni očekivati. Kaže jedan zapisnik sa lokalnog bh takmičenja u Srednjoj Bosni u vrijeme dok je ‘Tigar’ šefovao sa ‘Jedinstvom’ da se ovaj ‘hrabri bojovnik’ SDA na sudiju u pauzi obrušio pištoljem dajući mu do znanja da se neće dobro provesti ako ‘Jedistvo’ ne pobijedi’. I uspjelo je tada, valjda će sad kad je po drugi put kao stručnjak za pištoljsku fudbalicu i ‘zmajevima’ probeharati. Znajući za ‘patriotski’ patetični štimung razmaženih i pretplaćenih a nadasve lijenih vedeta bh ‘zmajeva’ koji više liče na pokisle vrapce, možda se Vici Zeljkoviću predsjedniku Saveza sa Hamdijom posreći uloviti koji bod na njegov način. Da bi umjesto one latinske ‘veni, vidi, Vici, mogao uzviknuti ‘veni, vidi, Hamdija’. Ne treba naglašavati da, kao što je red i zakon u BiH ni ovdje uopšte nema onog famoznog sukoba interesa kroz silne funkcije. Kad već imamo u Izvršnom odboru direktora koji je predjednik Mešihata IZ u Dubrovniku (Spahića, također osvjedočenog nogometaša koji obožava batine, tuče i ’emocije’), šta fali da to ojačamo sa ‘Tigrom’.

photo : podpredsjednik Hamdija Abdić ‘Tigar’ i predsjednik SDA Bakir Izetbegović, arhiv