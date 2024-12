DVIJE POSJETE NA SVAŠTA PODSJETE : Neslužbena posjeta, službeni protokol – premijera Kosova Albina Kurtija pozvao u BiH Adil Kulenović SDA šef ‘kruga intelektualaca 99’ a dočekali ga Komšić i Bećirović i čitava država, hrvatski premijer Plenković u Banja Luci sa Dodikom u Sarajevu – zgražanje i šokantnost

* Nevjerovatno je koliko su ‘naši državnici’ spremni i vješti u svađi, mržnji, napucavanju i omalovažavanju države te urušavanju odnosa sa susjedima, ‘to majka još nije rodila’. Svi revnosno u tome učestvuju, po državi BiH jaše i ‘Kurta’ i ‘Murta’ i što je posebno bolno, svi se u tom poslu pokrivaju državom i patriotizmom iako ‘niđe žive veze’ sa tim. Zvuči otrcano i bizarno ali bukvalno, BiH državu ‘predstavlja’ svako ko to poželi i kad god hoće, i kad ‘zatreba’. Od Reisa do bh Predsjedništva. Nema dana da nas u to ne uvjere i da nam se ne pokažu u tom svijetlu oni koji koji su, kakve su bh (ne)prilike plaćeni jedino za takav prljav posao, da ogade i susjedstvo i državu.

* Putuje se na sve strane bez dogovora i službenih protokola, a onda eto pisama i hrane za medije i gladni narod koji to jedva čeka. Kad odu u Ameriku Bećirović ili Komšić, oglasi se obavezno Dodik ili Željka Cvijanović sa već poznatim stavom : to je privatna posjeta, zvanično nije predviđena. ­A ne može biti zvanična jer se zvanično nikad ne dogovore. Onda ‘ovi’ odgovore ‘onoj’. Kad ode Cvijanović u Bruxelles, eto pisma Komšića ili Bećirovića pa ponekad i ministra Konakovića : to je privatna posjeta, njen stav nije stav države BiH. Isto je i sa izvještajima UNu ili u EU, njih svaki dan zatrpavamo duplim ‘stavovina’ i materijalima. Tite mi, baš, baš za prave prava-pravcata privatna država. Državu nam čestim putovanjima ‘predstavljaju’ i načelnici opština ili Gradova, u Rusiji nas ‘predstavlja’ Dodik, u ‘ostatku’ svijeta neko od Bošnjaka. U ovim ‘državničkim poslovima’ iako ‘hoćemo u EU’ nema nikakvih odnosa ni zvaničnih susreta sa najbližim susjedima. Niti ‘nam’ u BiH dolaze zvaničnici iz Beograda, porijetko iz Zagreba a komšije smo i svaki dan ‘biflamo’ o dobronamjernim odnosima sa susjedima kao uslov za ulazak u EU. Talašika i bezobrazna budalaština.

* No, zato ‘nas’ posjećuju. Hrvatski predstavnici dolaze obično u Hercegovinu a iz Srbije u Republiku Srpsku. Imamo opet istu priču staru već tri decenije.

Jučer je u BiH stigao samo ‘Kurta’, bez ‘Murte’, kažu vijesti premijer Kosova Albin Kurti je stigao u posjetu BiH i eto nove/stare poslastice. Srbi odmah blokirali rad Vijeća ministara kao i bh Parlament jer ne priznaju Kosovo i niko Kurtija nije zvanično pozvao a on došao. Zbilja, posjeta premijera Kosovaje je neslužbena, tako javljaju svi mediji ali je prijem bio više nego državni. Kurtija je pozvao otrcani SDA intelektualac Adil Kulenović iz ‘kruga 99’ a on ciljano i sa zadovljostvom završio prvo na Kovačima na grobu Izetbegovića (što je za Sarajevo glavni znak ‘dokazanog prijateljstva’), onda na spomeniku ubijenoj Djeci Sarajeva pa potom redom : sve do Bećirovića i Komšića. Umalo mu Helez nije i vojsku i dronove postrojio u čast dolaska. Kulenović je ostavljen za kraj, a sve prvi započeo svojim pozivom.

* Posjeta Kurtija je bila planirana poslije otkazanog summita u Neumu pred kraj godine ali ‘nije se moglo čekati’. Treba da se u BiH ‘talasa’ što prije, daleko je Nova Godina. I treba da ‘komšiji crkne krava’, odnosno neka u inat crknu Srbi i Dodik među prvima, neka nama ‘brata’ Kurtija. I bi tako.

‘Neće nama niko određivati koga će mo primati u posjeti’ – udaraju borbeno po stolu i šepure se ‘patriotski’ Komšić i Bećirović, dobri znanci svađalačke i mrzilačke politike. Na isti način kako je na njihove primjedbe reagovao Dodik prilikom posjete Putinu. Naravno da neće, ali Kurti je u neslužbenoj posjeti i trebao ga je onda primiti Kulenović a ne bošnjački dio bh Predsjedništva. Kad već znaju da BH nije priznala zvanično Kosovo jer se Srbi tome protive i kad znaju da će biti reakcija od ‘partnera u uvlasti, bh vlast je trebala postupit više diplomatski. Jok, postupila je upravo onako kako je i htjela, pa nek košta šta košta.

Na kaju svih krajeva, šta država BiH dobiva ovom posjetom, osim što će se napakostiti Dodiku i Srbiji? Dobiva ono što smo i tražili. Ne radi Predsjedništvo koje inače nikad ne radi po propisu, Parlament i Vijeće minsitara otkazuju sjednice, čista blokada države. Jesu li znali bh ‘državnici’ da će se to desiti? Jesu, i koga briga, šta je to naspram ovoga : al’ smo Dodiku ‘dohakali’. Zbog neslužbene posjete još zvanično nepriznate države Kosovo, zvanično je stala država BiH. Raja po medijima navija i tupasto urla. Tako je ‘predsjedniče naš’ Bećiroviću, tako je ‘gazija Komšiću’. To su upravo i očekovali i Komšić i Bećirović i generalno čitavo Sarajevo u vlasti. Kao da ne znaju da su u vlasti sa Dodikom i da će koliko sutra opet morati sjesti za isti stol sa njim, Kurti im neće moći ništa uraditi za državu BiH. Jer je takva struktira vlasti i države. Znaju sve, ali hoće tako, tako se ‘gradi’ država već tri decenije. Neka je samo Dodiku mrsko i nek ‘pukne od muke’. Iz Banja Luke pak najavljuju otvoreno da će Sarajevo ova posjeta ‘debelo košati’ u radu vlasti. Dakle, opet po državi. Stevandić čak bez da trepne, tupavo objavljuje kako je posjeta Kurija ‘rat’ Sarajeva Srbima, dok podpredsjednik FBiH Lendo, stari glumac SDA ide još dalje. ‘Mi smo kao i Kosovo, iste sudbine’. Naravno, mi smo i Ukrajina i Ujguri i Palestina, sve suprotno od Dodika, mi dijelimo svačije sudbine osim naših susjeda. Najpoštenije bilo bilo da smo odnos Srbije i Kosova ostavili njihovim državnicima, ali onda ne bi to bila BiH kakvu želimo. ‘Iznevjerili’ bi Bošnjake i ‘braću’ na Kosovu, a to se ne može desiti. Zato, neka Kurtija. Zato smo mu iako je neslužbeno kod nas, dali službeni protokol i doček. Da se zna, ko je ko u Sarajevu a ko u Banja Luci.

* Druga posjeta hrvatskoj premijera Plenkovića BiH je zapravo posjeta Banja Luci, dakle ‘inostranstvu’, jer samo je posjeta Sarajevu ‘zvanična’. Plenković se obreo u Republici Srpskoj u povodu otvora Muzejskog prostora u samostanu “Marija Zvijezda” u Trapistima, ali ovaj dolazak iz Hrvatske je sličan ranijim posjetama zvaničnika iz Zagreba, koje obično završavaju samo dolaskom u Mostar ili u koji drugi grad ‘Herceg-Bosne’. Tako BiH ‘posjećuje’ i hrvatski predsjednik Milanović ili njen ministar vanjskih poslova kada prvo svrate tom dijelu entiteta, nekad uzgred i u Sarajevo. Iz Sarajeva ista priča, jer Sarajevo je država. Šta će kod Dodika, ustaša’, UZPovac i slični izjevi li bolje rečeno proljevi iz već znane i stare kuhinje. Kao kad bi iz Srbije čuli iste ‘pohvale’ kad ministar Konaković posjeti Novi Pazar ili Sandžak načelno.

Zajebane su te ‘specijalne veze’ ali Pobogu ‘braćo Bošnjaci’, to što nam je u ’emanet’ ostavio mudri Alija Izetbegović treba njegovati i održavati. Čak iako ponekad ‘dođe na naplatu. Koliko to košta državu, koga briga.

I zaboga, treba malo više razumijevanja. Evo, na ovoj slici sa Dodikom i Plenkovićem je i efendija koji svakako ‘predstavlja’ državu BiH u entitetu Republika Srpska, a niko ga nije nazvao ni četnikom ni ustašom. Napose, januara ove godine, isti taj ‘ustaša’ Plenković je zvanično divanio sa ‘uvaženim Reisom’ Kavazovićem u njegovim dvorima na Kovačima i brstio sa njim državnu politiku, iz Sarajeva nije bilo zbog toga nikakve larme.

photo : hrvatski premijer Andrej Plenković u Banja Luci, arhiv