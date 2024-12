BENJAMINA’slučajna načelnica’ je HAPPY, I MI SMO : poslije baklava, uličnog bajramovanja, balončića, maštovitih putovanja i slikanja, spomenika, mašni i farbanja fasada, Benjamina Karić mala slatka i kriminogena lažljivica nas uvodi u novi načelnički mandat vožnjom na ringišpilu kao svjetskom atrakcijom

– Kad je dovedete pred zid i uhvatite u laži i kriminalu (kao u onom zadnjem tv nastupu kod Avde Avdića), ona će uz onaj svoj poznati bolesno opasni osmijeh, izraz na licu zaleđen na pola puta između nevinosti i umišljaja jednostavno reći ‘slučajno, vjerujte mi’. Kad joj izdaleka ukažete da očigledno laže i manipuliše (da daje zlatnike Sarajeva notornim radikalnim uličarima i siledžijama, kao onom vehabiji Aličkoviću), opet će hinjeći nevinost i neiskustvo odgovoriti isto.

Benjamina Karić, jedno od većih izuma i čuda (pored Rame Isaka i familije) SDP partije BiH i ‘trojke’ je načisto rođena pod sretnom zvijezdom, takva joj je i partija a posebno njen šef Nermin Nikšić. U toj svojoj sreći evo otpočinje svoj novi mandat u dogovorenoj izbornoj ujdurmi lokalnih izbora na mjestu načelnice Novog Sarajeva. Stari mandat kojeg je dobila ne glasovima naroda već glasovima vijećnika gradskog Vijeća Kantona Sarajevo kada je sramno aprila 2021. godine prevaren Bogić Bogićević a iz dubokog taloga SDP takozvanih ‘ljevičara’ izvučena doktorica Rimskog prava, utrošila je slikajući se po ulicama Sarajeva, igrajući se sa balončićima i djecom u ratnim uniformama, praveći nakaradne spomenike, dijeleći baklave ili ćevape i perfidnom igrom sa ratom i ratnim osjećanjima, petetičnim patriotizmom i koketiranjem sa Reisom, slikama sa Kovača i u društvu radikalnih islamista glavnog bh Grada. Sve ignorišući komade fasada koje svaki dan kao ledenice padaju po prljavim i zapuštenim trotoarima van dometa crvenih tepiha i reflektora. Iako ništa, ama baš ništa značajno i iz domena svojih poslova načelnice nije odradila, svi su sa njom happy. Raja sa fejsbuka je obožava, ona kao prava influencerica obožava raju i ‘osluškuje ulicu’ kou filuje svakodnevno sa svojim srednjevjekovnim haljinicama i šljokicama, njene ‘slučajne nestašluke’ koji su očigledna kršenja propisa sa elementima krivičnog djela toleriše i tzv bh pravosuđe, policija i tužilaštvo. Ali, šta je to naspram sreće i ostvarenja bosanskog sna mlade Benjamine i njenog recepta za novi mandat. I sreće natociljane i pogubljene raje koja čim je vidi onako skrušenu na grobu Alije Izetbegovića pada u trans. Specijalno i više kad napiše pismo i reaguje braneći ‘naše Sarajevo’. Kojeg snivanja se ne namjerava okaniti ni preuzimanjem mandata u Novom Sarajevu.

– U toku kampanje za fotelju načelnice Novog Sarajeva obećala je ‘čistoću’ kao jedan od najvažnijih zadataka, rekonstrukciju mostova i fasada, izgradnju tribina na Grbavici, kanalizacionu mrežu na Pofalićima a posebno najavila specijalnu pažnju Vilsonovom šetalištu ‘zelenoj oazi i glavnoj šetnici’ Sarajeva.

Prije toga je, podsjetimo, kupila stan u zgradi čiju fasadu je Sarajevo renoviralo i to lažnim ugovorom sa prikrivenom površinom, nelegalno promijenila prebivalište i ličnu kartu prijavom na drugi ili treći njen stan, da bi mogla biti načelnica Novog Sarajeva, i ono najvažnije, par dana pred odlazak iz Vijećnice reaktivirala je odluku GV Sarajeva kojom je ukinuta zabrana gradnje visokih zgrada u rejonu Vilsonovog šetališta (elitni kvadrant C) zaradi pogodovanja sumnjivim arapskim investitorima preko sarajevskih fiktivnih firmi i notornog Amera Bukvića direktora nekadašnje arapske banke BBI (Aria) u Sarajevu. Naravno, Severinu i famoznih 800.000 KMa iz budžeta za Novu Godinu također pripisujemo ‘slučajnosti’.

U novi mandat je kao i u prethodnom krenula sa gromoglasnim obećanjima a prvi zvanični njen potez je ‘svjetska atrakcija’ na ringišpilu kojeg je osmislila kao ‘panoramski točak’ da modernije zvuči i gdje se provozala među prvima. Nekada je na Vilsonovom šetalištu obećavala biciklističke staze a evo dobili smo ‘senzaciju’ da se provozamo kao na kakvom vašaru na točak-ringišpilu osvijetljenom kao što je njena figura i faca, već su pale prve slike za budući album načelnice. Poslije ringišpila, na red dolazi gradnja nebodera da se ‘ova zelena oaza’ još više uguši u magli.

– I dok se raja buni i na javnom razmatranju njenog Regulacionog plana i plana familije Ademovića koji je za potrebe Arapa i Bukvića zelenog tajkuna promijenjen na Gradskom vijeću ona sve uz osmijeh izjavljuje kako ‘pozdravlja taj praznik demokratije’ uzjogunjenih građana dok se uopšte ne pojavi na tom skupu, uz tvrdnju ‘kako ne želi da se to shvati kao njen uticaj i pritisak’ jer zaboga ona ‘sa tim nema ništa’ a itekako ima sve veze sa njenim osmijehom lisice u ćumezu sa kokoškama, kojim naprosto razoružava i ujedno zadovoljava kriterije ‘trojke’.

Važno je da se sa Benjaminom vozimo. I na ‘panoramskom točku’ i na Regulacionom planu Sarajeva i da je svima potaman i svi su happy.

Od svih njenih obećanja među kojima je i ono kako će organizovati svjetsku olimpijadu u Sarajevu skupa sa Španijom a što je propalo u trenu, najbolje je bilo ono kako prodaje službeno auto jer ne želi trošiti državne pare, međutim vidjeli smo kako je ‘pješke’ obišla pola Svijeta sve ‘štedeći’ budžet, kako je Vijećnicu otela od naroda i odatle istjerala Univerzitetsku Nacionalnu Biblioteku koju ovih dana nametnutim odlukama spašava visoki bh pedstavnik i odrezala debelu mjesečnu rentu Reisu (koji iznos je još uvijek tajna) a na osnovu nekakve šerijatske hipoteke ‘mukata’ po kojoj je taj spomenik državne kulture ‘vakuf’ odnosno spomenik na zemljištu IZBiH. Ostalo je zapisano da je samo u prvom svom mandatu ravno 427 ugovora o tenderu (do 6.000 KMa) sklopila bez procedure i sa posebno odabranim osobama čime je oštetila budžet za preko milion KMa, koristeći zakonske mogućnosti da do tog iznosa sama odlučuje (a ona ‘slučajno’ razbije tender od 50.000 KMa na deset manjih iznosa), i njena notorna laž kako je Abdulah skaka sa Kinezima potpisao neki štetan ugovor a nije, ostao je spomenik Caci na Kazanima kojeg je bez trunke srama osmislila da prekrije ubistva nebošnjaka i povrijedi zaklane i Srbe i Bošnjake, ostao je da prkosi njenim silnim bezobraznim glupostima Kralj Tvrtko I Kotromanić kojeg je nelegalno ‘kao izložbu’ i u inat Srbima i Hrvatima posadila na tramvajsku stanicu ispred Predsjedništva. I diplomatski pasoš kojeg je ‘zaradila’ da lakše obilazi svjetske destinacije. Sa Zukan Helezom ili sa Ramom Isakom, potpisujući nekakve bratske sporazume kao da je predsjednik države, sa Turcima čak dva puta.

– ‘Panoramski točak’ na Vilsonovom šetalištu je samo početak njenih obećanja i naše stvarnosti. Uskoro će mo tu vidjeti kako niče neboder arapskih i domaćih tajkuna o čemu Benjamina ‘nema pojma’. Što i nije neka tragedija u poređenju sa činjenicom da njene nezakonite i prljave rabote ne vidi ni vlast ‘trojke’ ni tužilaštvo. Što opet znači da ‘projekat Benjamina’ nije ostvarenje samo njenog sna, u tome aktivno sniva i njena’baza’, a mi se vozimo. Uz skrušeni i nevini osmijeh načelnice ‘Europskog Jeruzalema’ koja kao’slučajni prolaznik’ Lagumdžija ništa ne zna i puka je ‘tevćelija’. ‘Ne zna čak ni to da je najnovijm smicalicom sa otvaranjem gradilišta na Vilsonovom, omućila i gradnju tv zgrade svom ‘bratu ‘Senadu Hadžifejzoviću i tv ‘Face’, koja će sve uz točak Benjamine niknuti ovdje u ovoj ‘oazi zelenila’.

photo : Benjamina Karić na jednom od svakodnevnih zadataka načelnice u Sarajevu, arhiv