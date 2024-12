Važna je (medijska i politička) ATMOSFERA : ako si bilo kakav’ šaraf’ u državnoj vlasti ili u kakvoj ‘nevladinoj udruzi’ ili si šef stranke a hoćeš dobiti javnu potvrdu o životu i dokaz da radiš, napiši kakvo ‘reagovanje’, postiraj svoju mudrost, mediji jedva čekaju

‘Dodik je gotov’, i pad je let

Nema te novine ili portala u BiH koji nije uturio naslov ‘Dodik je gotovo’ ili sličnu kovanicu, to nam dođe kao domaća lektira za sve. I tako godinama. Od ‘nezavisnog novinara’ Slobodana Vaskovića, preko tv ‘Face’ Hadžifejzovića, ‘Slobodne Bosne’ i ostalih bošnjačkih novina i portala, sve do ‘partizanskog Oslobođenja’ vlasništva SDA tajkuna braće Selimović. Uz taj najčešći idu i oni ‘Komšić zaledio Milorada’, ‘Bivši visoki predstavnik zaledio Dodika’, ‘Komšić zaledio vožda iz Laktaša’, a kao bonus šokantnih vijesti nalazimo i ovakve naslove. ‘Vučiću i Dodiku se ovo neće svidjeti’, ‘Mijatović zakovao Dodika’, ‘Pada prvi čovjek Dodika onda je Dodik na redu’ i tako do besvijesti. ‘Fejsbuče’ predsjednici partija, tobožnje ‘nevladine udruge’, nadnaravni analitičari i korespodenti, pišu pisma Bećirović, ‘Hižaslav’ Cerić, ‘reaguju’ boračke, ‘šehidske’ i sve duge parazitske organizacije a mediji sakupljaju klikove i truju narod.

Jer to nije od jučer, to je svaki dan već skoro deceniju. U stvarnosti imamo ovu sliku : Dodik je još u vlasti, još je predsjednik entiteta Republika Srpska, partner je u državnoj bh vlasti, i nažalost, bez njega se ništa u BiH ne može učiniti, odlučiti ili što je najtužnije ne može se naprijed. Osim našeg naslađivanja, uživanja i produbljivanja državne krize i daljnjeg razbijanja države, sa ovakvim naslovima nismo dalje nikud prispjeli. Ali naslovi ostaju, raja navija, dok su novine i portali sve listom nezavisni i objektivni mediji, objektivno – totalno zavisni.

Južna konekcija, nekoliko bombi i Ramina korekcija

Naredba američkog ambasadora u BiH da se sakupe bh parlamentarci i da se mora do kraja godine donijeti zakon o plinskoj južnoj konekciji koja je ‘interes USA i države BiH’ i sa kojom će se BiH osloboditi ruskog uticaja, nakon sastanka na kojeg nisu pozvani predstavnici HDZa, osim kurioziteta da se već dugo ambasador jedne države javno stavlja u ulogu naredbodavca državnim organima, izrodila je više ‘bombastičnih naslova’. Iskorištene su riječi iz ‘reagovanja’ ruskog ambasadora u BiH ‘zapamtite ovaj dan’ kada je dao paralelu sastanka Joe Bidena sa čelnicima Ukrajine prije rata dok je njegova fraza o podmetanju bombe pod integritet demokratije BiH opisana umalo kao prava bomba, kao prijetnja ratom i ‘događanjem Ukrajine’ u BiH. U ovom već otpočetom javnom medijskom ratu Amerike i Rusije koje su se ‘našle’ na svojim interesima u BiH i na ruskom prirodnom i američkom tečnom plinu, stiglo je još naslov ‘bombica’. Ali ne od zvaničnika BiH koji bi trebali reagovati. Već od notorng karikaturalnog i osuđivanog Rame Isaka federalnog prvog pendreka i od nekih ‘nevladinih udruga’.

‘Ponašajte se pristojno jer ovdje ste samo gosti’ – zaprijetio je Ramo Rusima istim naslovom pa dodao. ‘Vi ste galopirajući rak koji razara demokratska društva’. Iako nema ni nadležnosti ni moći da bilo šta uradi ruskom ambasadoru red je da se oglasi. Nedavno je javno prozvan od strane američkog ambasadora jer je koruptivnim poslom učestvovao u poslu vrijednim 14 miliona KMa sa svojom firmom koju je odmah sutradan ‘prodao’ rodici direktorici firme. Vidio je šansu da ‘uzvrati’ Rusima i poruči Amerikancima da su za razliku od Rusa kod nas oni ‘domaćini’. ‘Izučavač genocida’ iz džematu u Kanadi ‘akademik’ Zukorlića Emir Ramić je kao budni pazitelj svega što se dešava u vezi BiH čak zaprijetio ‘izbacivanjem Rusa’ iz PICa – Vijeća za provedbu mira. Nadigli se i ‘Čuvari Bosne’ iz udruge koja često sjedi kod Komšića i Bećirovića. Sad kad smo ‘napaduti’ javiće se još ‘bombaša’. I ruski i američki ambasadori u BiH su po tom već poznati, no kad navale ‘naši’, nema druge nego u ‘rat’. Kako će se završiti taj ‘bombaški rat’ ne zna se, niti iko razmišlja kako će mo se grijati ove zime, ali se zna ko čuva i brani Bosnu. To su Ramo sa kriminogenom familijom i sa ‘trojkom’ u šaci i naše budne džematlije koji su zaboravili da sa bombama više niko ne ratuje. Čak ni ratoborni Zukan H. I da su američkog ambasadora odavno proglasili strancem i poželili mu da piči kući. Ramo Isak i ostali ‘reaktori’ su za razliku od Kalabuhova ‘galopirajućeg raka demokratije’, naši ‘tihi kancer masteri’.

Medijski ‘džudžan’ u akciji

Koliko u BiH cijene Zapad, Ameriku ili visokog bh predstavnika, podučava nas ‘Patria’ medij bošnjačkog KOSovca Alispahića, obradovao nas je sa ovakvim naslovom. ‘Treten sie ab, herr Schmidt : Gavran upao u vlastitu zamku, hoće li džudžan završiti u kavezu’. Ostali ‘nezavisni’ su poprilično to preuzeli. Ovo sa njemačkim znači u slobodnom prjevodu ‘piči kući’ ili odlazi i namijenjeno je ‘Švabi Šmitu’, džudžan’ je Dragan Čović kojeg Bošnjaci obavezno vole i simpatišu pa ga okitili imenom ovog mostarskog ‘mitskog bića’, dok je ‘Gavran’ američki ambasador u BiH. Iako ima veze sa južnom konekcijom, naslov je za ‘ubiti’ i ne treba ga dodatno pojašnjavti. Pravo, pravcato ‘mitsko novinrasko biće’ novinar Rasim Belko se okitio titulom ‘medijski džudžan sedmice’.

Nije sve tako crno, a nije ni bijelo đačko opijelo

‘Učenici iz BiH zadnji u Regionu prema međunarodnom test-istraživanju TIMSS’ – obavljeno je ovih dana u medijima. Ispred nas su čak i Kosovo i Srbija i Sjeverna Makedonija. Ispitivanja na uzorku od 3.391 učenika pokazala su da su nam đaci u poznavanju matematike i pirodnih nauka na zadnjem mjestu u Regiji. Slično kao po ovom testu ‘Trends in International Mathematicks and Science Study’- TIMSS, prolazimo i na PISa testovima (Program for International Assesments) u zadnjih nekoliko godina.

Ko da je to neka tragedija. I nije kod nas sve tako crno, iako malo čudno jer nam je matematika u BiH jedino ‘zajednička’ nauka. Recimo, prvi smo na međunarodnim takmičenjima učača Kur’ana, prvi smo po broju mladih hadžija i hafiza, u praksu je uveden i SAFFER program u Sarajevu zasnovan na ‘tradicionlanim islamskim Otomanskim vrijednostima’, prvi smo u ‘Zvezdama Granda’ i da ne nabrajam dalje. Uostalom, djeca jednostavno ne mogu ostvariti bolje, previše su opterećena i zauzeta. Između ostalog i vremenom provedenim u kladionicam i kockarnicama kojih ima najviše u blizini škola. Tu smo među prvima u EU ali niko da nas pohvali. Sramota.

Zatvorenik sa zakonskim privilegijama

‘Ja Fadilu Novaliću ne mogu ništa’. Ovako glasi naslov iz rečenice direktora zatvora u Vojkovićima gdje kaznu izdržava SDA premijer Fadil Novalić. Koji svaki dan ‘fejsbuči’, kritikuje novu vlast i prikazuje sebe kao ‘poslanika’ i nevino osuđenog. A osuđen na četiri godine za korupciju i kriminal. Dok se javnost zgraža kako i po kojim propisima zatvorenik ima prava pristupa telefonu i socijalnim mrežama, upravnik zatvora Siniša Perković pojašnjava kako je kod Fadila nemoćan. Pa dodaje kako možda njegovi advokati ili rodbina ili njegova sekretarica prenose poruke na njegov profil ‘Face’ i da on tu ništa ne može uraditi. Slatko i baš onako ‘naški’. Još nismo vidjeli ni čuli da je bilo koji zatvorenik pisao postove iz zatvora dok se nije ukazao Novalić u Vojkovićima. Možda je do zakona jer u BiH je sve moguće ali se čini da je više do upravnika Perkovića. Evo, kao prijedlog za olakšanje upravnikovih muka nekoliko sugestija. Ako već Fadilu neko drugi prenosi i piše njegove poruke, može li onda upravnik zabraniti posjete, jer po zakonu osuđenik ne može ‘fejsbučiti’? Ili, nedaj Bože, ako već Fadil ‘ne sluša’, može li ga kazniti samicom par mjeseci pa ćeš vidjeti kako nema postova. Jok!

Bolje je ovako. Da budeš fin i dobar direktor zatvora, Fadil uzoran i redovan komentator zatvorenik a država i propisi da budu ismijani.

Nas održava i ‘ćera’ odlična atmosfera

Pslije ko zna kojeg po redu sastanka državne ‘trojke’ u Mostaru, koji se svako par mjeseci sastanu i ne dogovore ništa osim da se ponovo uskoro sastanu, dočekao nas je koliko jučer naslov odprilike ovako. ‘Nije dogovoreno ništa ali atmosfera je bila odlična’. To najbolje zna pojasniti Nermin Nikšić, kod njega je ‘atmosfera’ uvijek odlična. Uostalom stiže i Nova Godina, red je da smo u dobroj atmosferi.

Ako prije toga ne odemo u stratosferu.

Ček, ček, čekaonica

‘Čekaonica Doma zdravlja Centar puna bolesne djece, a nijednog ljekara: Hitni slučajevi završili kod privatnika’ – javljaju ‘nezavisni mediji’. I objašnjavaju ujedno zašto je to tako : pune se čekaonice privatih doktora. A kako i neće biti prazna kad tu nema nijednog doktora, logično.

Doktora još za divno čudo ima na KCUSu nije ih baš sve nogirala ‘Seb’-Sebija Izetbegović, međutim već godinu dana tu nema glavnog šefa i direktora. Trakavica oko obavezog imenovanja mladomuslimana dr. Gavrankapetanovića nakon smjene ‘prve U Bošnjaka’ u ovoj bolnici ulazi u drugu godinu cirkusa sa konkursom, vladom i ministrom zdravstva i još se nezna ko će biti direktor. Sve neki v.d. šefovi a sve veći problemi se slažu na kamaru. Ali, srećom, ova ustanova za sada srećom nema ni gužve u čekaonicama. Zato jer se za najobičnije a tek za one prijeko potrebne preglede i snimanja čeka kod kuće a ne na Klinici. Po jedno šest do osam mjeseci zoveš i pitaš kad sam na rasporedu ili jesu li stigli ljekovi?

Ali si happy jer nisi u čekaonici već zoveš iz ugodog kućnog okruženja.

photo : Ramo Isak, federalni ministar Policije, arhiv