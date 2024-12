KO IZMISLI KALKULATOR CRKO DABOGDA : 30 miliona će hadžije BiH 1446/2025. godine ostaviti ‘Kralju Harema’ i Reisu Kavazoviću, vlada ove godine ‘ukupila’ milijardu KMa više nego lani, ministri i državnici opet povećali plate, čak i opljačkana sirotinja ima čime da počasti lopove i bandite pljačkaše ….

* Pod hitno treba prestati sa tim kuknjavama, prosjačenjem i prizivanjem ‘sadake’ i siromaštva, sa tim ‘merhametima’, ‘crvenim i zelenim križevima’, sa ‘pomozi bolan ba’, ‘nazovi broj i ostavi dvije marke’, ma čak i sa onim famoznim kutijama za ‘sergije’-džamijske donacije, sve treba ukinuti, uključujući i Zavod za statistiku po koje smo ‘srednje zadužena zemlja’ u kojoj su i pored toga ljudi gladni i žedni. Naprosto zato jer u BiH pare nisu problem, para ima.

* Nije to rezultat moga ‘kjafirskog’ i ‘dušmanskog’ razmišljanja, to su jednostavne činjenice koje nam se podastiru svaki dan u medijima i u izvještajima državnih struktura.

Znam, mi smo takvi po habitusu i u genima i bez ‘sadake’ ne ide, ali nacijo, sudeći po statistici i vijestima, mi smo – kako se ono kaže – aha, ‘srednje zadužena zemlja’, sa nekih 13 milijardi vanjskog i još bar sedam do osam milijardi unutrašnjeg duga (ono, ja tebi lovu a ti meni cedulju) i, iako smo davno ‘prešišali’ ono ‘mračno doba’ i Titina zaduženja od 18 milijardi za kompletnu Yugoslaviju, još nam nude lovu iz Međunarodnih banaka i Fondova a mi uzimamo. I Bosna i dalje ‘mirna’.

Plate naših funkionera su evropske iako nismo ni u predsoblju EU, njihov fond auta je deset puta veći od evropskih, jučer su sebi opet malkice povećali novčanike uz ‘igranku sa koeficijentima’ pa uz 30 KMa penzionerima i državnim službenicima sebi ‘nagurali’ još koju stotinu KMa na platu od najmanje 7.000 KMa i niko od te silne raje koja kmeči po televizijama ili prosi po cesti nije se uzbudio, a kamo li pobunio. Nije niko ni kahnuo na vijest da je ove godine ‘ukupljeno’ dakle porezima oteto od raje 10 milijardi KMa, za milijardu više nego lani. Sa čim se vlast hvali.

* To što nam umiru bolesnici i što nema lijekova ili što nam cvjetaju bratski tenderi, što imamo valutu koja nikad nije u inflaciji a cijene rastu, što akcize opet ‘odoše gore’, nije vrijedno ni pomena. Kakva glupa ‘potrošačka korpa’, kakvi bakrači. Znači, raja je happy i ima pare, nema druge. Da nema, ‘drugačije bi tice pjevale’. Imamo čak i povećanje donacija dijaspore, ove godine je ‘sadaka’ iz inostranstva prešišala 7 milijardi za godinu dana samo po bankovnim izvještajima (gdje nisu uračunate donacije lično uručene ili po prijateljima poslane), kako god obrneš i okreneš – eto para. Reis ‘naš uvaženi’ čim zine i naredi postavljenje kutija po džematima, eto miliona. Nećete vjerovati a treba li bi, nama se čak i u gepeku milioni KMa nosaju i transportuju preko granice, više se ni notorna sirotinja sudeći po vijestima medija ne obruka kad je presretnu kakvi ‘odranije poznati’ pljačkaši i siledžije. Neki dan je na ulasku u haustor u Sarajevu jednu babu doskočio pljačkaš i oteo joj tašnu u kojoj je bilo više od 2.000 KMa. Dakle, ako i baka na pijaci ima u torbi tu lovu, onda je to znak da nešto sa statistikom ne štima. Vidjeli smo i kod povratnika da ne fali materijala za pljačku, nijedan nije opljačkan za siću, obično mu otmu od pet pa do deset i više hiljadica. Oni to kažu kao ‘štedili za hadž ili sahranu’ da se lakše ukupi i obešteti, ali pare su pare, i ima ih. Jedan povratnik u državi uz dijaspore je ostao bez više od milion KMa koje je držao u kući, pisale novine.

* Ili sadaka raja laže ili laže vlada i mediji, svejedno, kako nema otpora prema vlasti, onda svi lažu.

Ove godine iz ‘zemlje hadžija’, dakle iz naše suverene građanske i nepokorene BiH na hadž ide 2.222 budućih i već od ranije onih sa titulom haždija (neki idu i po pet-šest puta i više, pisali smo o tome), pa je uz novi ‘reis-kalkulator’ odmah povećana cijena odlaska na ovu ‘svetu dužnost muslimana’. Ove godine je cijena po osobi 13.950 KMa (prošle godine je bila 12.650 KMa) ali nacijo, tolika je ‘navala’ da je software za prijavu hadža umalo crk’o. Tamo hoće svi i idu svi, bez obzira što toliko love treba za dokaz vjere i bz obzira što je put na hadž- put za džennet iliti raj – najskuplji iz Sarajeva. Valjda zbog magle na aerodromu. Pored tog broja hadžija ide i 79 ‘pratilaca’ koji će također postati hadžije, ide i ekipa doktora, savjetnika i medicinskih sestara.

Najskuplja vjera na dunjaluku je ova ‘naša’ islamska, nema dileme. I po cjenovnicima za ukop i po članarini a evo i po odlasku na ekskurziju u Saudi Arabia-u. Odkad je neko, crko dabogda, osmislio kalkulator, onda je Reisa ‘krenula karta’. A i hadžijama svanulo, tamo vode čak i bebe buduće hadžije. Naravno, mnoge od ovih hadžija će počastiti država jer šalje svoje hadžije Tamo kao što je red, nacionalna je sramota ne obaviti ovu ‘dužnost’, neke će podplatiti i Reis lično, ali kad se upali ova sprava za račun dođemo do cifre od 30 miliona KMa koliko će inkasirati ‘Kralj Harema’ i Reis ‘naš ajatolah’ Kavazović 2025. Budući da se u njegovim izvještajima pominje i jedna od stavki u budžeti pod nazivom u tabeli ‘prihod od hadža’.

* Nacija koja ima ovako skupo plaćene a nesposobne političare i vlast koja ju bukvalno i javno pljačka bez maski i pištolja a ništa osim razvaljivanja države ne rade niti se na njih žali nacija, naprotiv, narod koji ima vjeru za koju može tako siromašan ‘caltati’ ovolike milione kad smo već ‘gladni i siromašni’ a opet svi hoće biti hadžije, ne zaslužuju nikakvu empatiju ili sažaljenje. Niti smo siromašna nacija niti gladan narod.

Zato, brigu na veselje. Mi smo vesela amorfna masa, sa blistavom budućnošću i vickastom sadašnjosti.

photo : konvertibilna marka, ilustracija, arhiv