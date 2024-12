Navikli smo da nam ‘prva dama U Bošnjaka’ hanuma Mirela Bećirović ‘blista’, ‘ukrade show’ i obavezno ‘zablista’, dočekali smo da kao Tvrtko svijetli sija i blista i rumeno-zeleni Denis Bećirović njen suprug

O skromnim narodskim haljinicama sve od po pet-šest ‘iljadica marki’ u kojima sa suprugom ili sama paradira Mirela Bećirović, ‘prva dama U Bošnjaka’, supruga veterana uhljeba bošnjačke političke scene Denisa Bećirovića, načitali smo se do besvijesti. Međutim, dočekali smo da nam ‘zablista’ i njen suprug a ‘naš predsjednik’ Denis Bećirović, čudo bh ‘trojke’ i još veće čudo SDP odmetnute grupe zelenih ljevičara.

Ko u onoj Halidovoj (Halid Bešlić, ‘Miljacka’) ‘ko bi rek’o čuda da se dese’, Radio Sarajevo javlja kako nam od sada i u buduće sija, svijetli i blista i Mirelin životni sapatnik. Mi smo u blistavoj i svijetloj sadšnjosti.

Ispod bombastičnog naslova o ‘blistanju predsjednika’ servirana nam je slika ‘predsjednikovice’ Mirele u haljini jeftine marke ‘Zimmerman’ koja košta desetak prosječnih penzija bez Nikšićevog (Nermin Nikšić, premijer) povećanja i predsjednika sa osmijehom seoske mlade i u odijelu ‘Borovo’, koje mu baš onako priliči.

Ali ‘blista’ jer mora. Vlasnica Radia Sarajevo Vesna Andre-Zaimović je ‘slučajno’ što bi rekla vižljasta lopovica i slatka lažljivica njegova koleginica Benjamina Karić (kad je novinari uhvate u krađi, lopovluku ili nelegalnosti) po odluci Bećirovića ambasadorica u Madridu odakle ‘blistanje’ stiže u medije.

A ima i ovoga. Velikodušno je parama države rumeno-zeleni ‘predsjednik’ sponzorirao prvu bh operu ‘Tvrtko, kralj bosanski’ koja je izvedena u Narodnom Pozorištu u Sarajevu pa nam na ‘sliki’ došao kao Tvrtko, jer on sebe tako i zamišlja. A mi dobili još jedan dokaz čiji je naš Tvrtko I Kotromanić.

Sve se posložilo kod ovog ‘doktora za islam’ na kojoj temi je doktorirao a disertaciju potvrdio hiljade puta svojim pismima nikome i svakome kao u onoj legendarnoj pjesmi Lea Martina ‘Odiseja’ gdje je ‘predsjednik’ sebe našao. Ovdje : ‘Put do slave i bogatstva, put do trona//Oduvek je bio isti, od iskona//Put do pakla i ponora, put do sloma//Oduvek je bio isti, od iskona..’ Takav je naime put svakog bh politicusa u moru ‘seljačkog’ političarenja.

Naravno, veteran državne sise i državne kase ‘efendija predsjednik’ je samo zapamtio prvi stih, na refren se nije uopšte osvrnuo. A trebao bi i on i ambasadorica u Madridu šefica Radio Sarajeva. Čisto iz poučnog razloga.

‘Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi//Svako juče ostavlja nam trag u kosi//Doba prošlo i buduće, priča ista//Sve što sija i ne mora da zablista.’



photo screen : naslovnica Radio Sarajevo, blistajući bračni par Bećirović, arhiv