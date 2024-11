KAD ĆE ‘UĆI U GLAVU’? Kad nema Republike BiH onda nema ni zastave te Republike : čak i da ljiljan-zastava nije provokacija (a jeste sa ratnim elementima) njena upotreba i isticanje su po bh propisima nelegalni, međutim dugo će je isticati ‘turisti’ iz FBiH u posjeti Republici Srpskoj jer nelagalnosti tom zabranjenom simbolu kumuju državnici BiH koji traže problem tamo i gdje ga nema i za njih je taj entitet još uvijek inostranstvo.

* Možeš pričati i pisati hiljadu puta, Bošnjaci i njihovi predstavnici u vlasti hoće po svome. Ako ne mogu ostvariti zacrtano, onda kmeče i mole za pomoć. Tužioce, Policiju, Sudove, NATO, EUFOR, Reisa… I hoće svađu, žele problem i u toj isključivosti se naslađuju. To se pežorativno zove opasna zajebancija ili politika naprđivanja koja mantra se koristi skoro svakodnevno i koja je svojstvena svim ‘našim’ barabama vlasti i u vrhu vjere, u oba entiteta podjednako.

Zastava države je tu kad se ‘ispucaju’ sve druge šanse za neostvarene rane želje i frustracije i uvijek je aktualna, jer zapravo imamo nekoliko tih simbola. Već tri decenije se često ‘bitka za državu’ vodi preko zastave i to najviše u Zemlji, budući da dijaspora, bilo koja, nije zaražena sa tim bolesnim ‘zastavničkim simbolom’, po ulicama, na utakmicama, u državnim kabinetima. To pitanje se pokušalo riješiti Daytonskim Sporazumom – budući da nije jednoglasno prihvaćena zastava Republike BiH usvojena nakon referenduma o nezavisnosti 01.03.1992. – nije išlo.

Kada je zbog svakodnevnih nesuglasica i svađa bivši visoki bh predstavnik Carlos Westendorp vidio šta je ‘za nas najpreče’ od svih problema, dao je konstitutivnim narodima da osmisle prijedlog zvanične državne zastave pa kad nisu mogli i htjeli, on je naredio 03.02.1998. i dao prijedlog zvanične zastave. Koji je usvojen u Zastupničkom Domu bh Parlamenta 06. juna 2001. a prije toga u Domu Naroda 23. maja 2001. Usvajanjem Zakona o državnoj zastavi BiH objavljenim u Službenom listu BiH 03. auguta 2001. godine, ovaj nametnuti prijedlog zastave od visokog predstavnika je postao zvanični simbol države.

* No, kao što biva, Bošnjaci i pored tog propisa koji je u rangu svih ostalih propisa, i dalje hoće ‘svoju zastavu’. Hoću i ja da vozim avion ali nisam pilot. Ne ‘fermaju’ propis države, ne priznaju zastavu koju su usvojili njihovi predstavnici i uporno furaju onu bivšu sa ljiljanima. Zvaničnu uturaju jedino tamo gdje se mora i češće u susretu sa zvaničnicima, ali u svim državnim kabinetima i školama, uz državne praznike i u drugim prilikama, obavezno se omotavaju sa nekadašnjom zastavom stvarajući zbog toga probleme. I uživajući u svojoj isključivoti. Glavna mantra je uz obavezno odbijanje onog ‘da se radi o ratnoj zastavi’, a radi se, ratna zastava je po nezavisnosti BiH postala zvanična zastava Republike BiH uz pojašnjenje da se ‘ova zastava vijorila (oni vole reći viHorila) ispred zgrade UNa, ali nikako da shvate jer neće i jer misle da mogu po svome da je to prošlost. ViHorila se dok je bila zvanična, više se ne vihori.

* Reis ‘Ajatolah’ Kavazović je još davno u ‘Oslobođenju’ u svom prvom intervjuu nakon ustoličenja rekao da se po islamu najviše trebamo čuvati i kloniti ‘šejtanske isključivosti’, no onakav kakvim ga je Bog stvorio i sa Božjim i državnim ovlastima, on se ne opire ‘isključivosti”.To smo svi već vidjeli i osjetili. Kad god se slika u svom uredu na Kovačima, pred njim je lukavo kao kod državnika zvanična zastava BiH, međutim ljiljane fura van ureda. U nepoštivanju propisa o bh zvaničnoj zastavi, u ‘isključivosti šejtana’ ili ti vraga su skoro svi bh državnici počev od Denisa Bećirovića i Željka Komšića pa naniže. Onda su tu silna udruženja, pa utakmice i navijači, pa džematovanje kod kuće i u dijaspori, pa spomenici zadnjem bh ratu i jarboli i da ne nabrajam dalje, svuda se postavlja nelegalna bivša bh zastava. Uglavnom, zvanična je u domenu rijetkih izuzetaka. I pod ‘moranje’, kako Dodik gleda na BiH.

* Kad Dodik neće da prizna propis kojeg nametne visoki bh predstavnik koji ima snagu bh propisa, a ima ih nekoliko od onog o zabrani negiranja genocida pa do najnovijeg oko imovine entiteta, iz Sarajeva i FBiH se s pravom grmi kako je to krivično djelo jer se Dodik ‘ismijava državi i bh propisima’. Kad suprotno Zakonu o državnoj zastavi Bošnjak hoće raširiti ili se omotati ratnom zastavoma i nekadašnjom državnom zastavom sa ljiljanima, onda je to u redu. I ‘nije isto’. Pravda se patriotizmom i borbom a državu a ‘niđe veze’.

Jeste, t je isto po bh propisima, ali sebi neki uzimaju pravo koje im odgovara. Zastava sa ljiljanima zasigurno može provocirati jer se pod njom ratovalo, ali ona je prije svega nelegalna i nelegitimna i upotrebljava se suprotno Zakonu. Zato sa stanovišta priznavanje i primjene propisa, nema rzlike između Dodika koji krivično odgovara jer je povrijedio propise Visokog predstavnika i Bećirovića ili Komšića koji uprkos propisu u svom uredu drže i diče se sa zastavom koja nije više zastava države. Razlike ima u težini povrede propisa ali i jedni i drugi propis ne poštuju i odgovorni su.

* Da pojednostavim. Nema Republike BiH osim u glavam ratnohuškača i natociljanih islamista i to zahvaljujući ne Dodiku već Aliji Izetbegoviću, nema ni bivše zastave Republike BiH sa ljiljanima. Tu bi trebao biti početak i kraj priče o ‘provokaciji’, ‘prekršaju’ ili ‘krivičom djelu’. Jok!

Jučer smo vidjeli po ko zna koji put sličnu scenu. Dva autobusa puntika, navodno ‘izletnika’ iz FBiH su u Republici Srpskoj u parku istakli ponovo kao nekad Sejfudn Tokić ili onaj vehabija Aličkovič bivšu i nezvaničnu zastavu, neko ih je prijavio pa je policija intervenisala i prekšajno neke kaznila te oba autobusa uz pratnju ispratila iz ovog entiteta, natrag za Jajce.

U Sarajevu i po bh medijima haos. Skandalozno, fašistički potez genocidne Policije entiteta, traži se intervencija Tužilaštva, EUFORa?

A ništa nije skandalozno osim te narnjerne provokativne iključivosti u vezi zastave. Ministar FUPa Ramo Isak ‘će poduzeti sve što je u njegovoj moći’ a ne može ništa, vehabija Aličković poručuje ‘neplaćajte kaznu, nema prekršaja’, ministar oružanih snaga BiH, iako to uopšte nije u domenu njegovog djelovanja poziva EUFOR da interveniše?

E, to je baš ono što je skandalozno. I činjenica da bez ikakve potrebe žene koje dolaze u Banja Luku šire ratnu i bivšu zastavu, umjesto (ako baš žele biti državotvorne) da rašire onu zvaničnu. Skandalozno je što ih federalni ministri ‘brane’ u toj namjernoj gluposti koja se graniči sa provokacijom, i što vlast u Sarajevu preko žena pokazuje ‘zube’ kojih nema ili su davno poispadali. Najskandaloznije je, a što govori o samim ministrima to što Zukan Helez pijani ministar SDPa izjavi kako su ove žene zapravo ‘turisti’, a živa je istina. Za bošnjački dio vlasti Republika Srpska je inostranstvo, dijaspora po mjeri Izetbegovića i njihov odlazak u Banja Luku je uvijek samo turistička tura. Bilo da tako tamo ide Zukan, Vojin ili Mehmedović. To je, osim što je skandalozno još i porazno i žalosno, ali već viđeno.

Ne znam Zakon o prekršajima Republike Srpske, ali znam da ove babe u dva autobusa u Banja Luci nisu mogle drugačije pokazati državotvornost BiH i želju za cjelovitom državom. Jer su imale od koga naučiti.

Međutim, znam sigurno da EUFOR neće braniti (avan)turističke zastave niti će ovi ‘turisti’ Zukan Heleza biti upozoreni da je od augusta 2001. upotreba zastave sa ljiljanima nelegalna i zabranjena. To kaže čak i Wikipedia.

photo : screenshot Wikipedia BiH (verzija na hrvatskom) zvanična zastava, arhiv