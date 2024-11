MALI MRAV U (DRŽAVNIM) NJEDRIMA NEST’O – ili kako je Alija Izetbegović citirao Igora Stojanovića : Sve dok se Dan bh državnosti proslavlja na Kovačima u društvu ‘šehida’ i uz dove partizanima a u dijaspori po džematima, bez zvanične državne i ispod zabranjene ratne zastave uz pokliče ‘Bosna je bosanska’, obezvrijeđuje se i državnost i praznik, država najviše

* Bilo je časnih i emotivnih prizora uz podsjećanja na sutrašnji praznik 25. novembar, Dan državnosti, kao što je primjera radi održana priredba uz ovaj važan datum u jednoj OŠ u Vel. Kladuši ili u Tuzli, međutim, rijetke su to slike i nevjerovatni izuzeci, nikako pravilo. Uglavnom i većinom, najznačajniji datum iz prošlosti naše države se iz godine u godinu svodi na folklorno vjersko i islamističko-patriotsko dernečenje i prekrajanje istorije, populističke fraze o nenadjebivosti i porazima pretočenim u pobjede, uz ilahije i kaside i ispod ratne zastave i totalno skoro bez zvaničnih obilježja, što samo po sebi govori i o prazniku i državi. Najviše o onima koji predstavljaju državu, uživaju njene blagodeti decenijama potkopavajući ne samo praznik već i samu državu.

Kao iz onog vica o studentu biologije koji nije savladao gradivo pa se na ispitu na pitanje o slonu prebacio na mrava o kojem je jedino ponešto naučio, tako i ovi državni paraziti i uhljebi bez premca shvataju značaj i Mrkonjić Grada, ZAVNOBIHa i svih ostalih antifašitičkih vrlina i odluka zahvaljujući kojima države ima još malo.

* Nikakve logike, osim one štetočinske, ciljane i isplanirane nema proslava temelja državnosti na Kovačima na grobu Alije Izetbegovića ili po ‘šehidskim’ grobljima, po džamijama i džematima, osim one vickaste iz pomenutog vica, osim da se značaj 25. novembra i odluke ZAVNOBIHa razvodne a da se sve zasluge dokumenata iz tog doba pripišu upravo rasturačima i uništavačima zajedničke države i državnosti, i ne samo to, ima i prljavijeg : da se izjednače fašisti sa antifašistima.

Uzgred se pomene Mrkonjić Grad, ali počesto sa Otomanskim imenom Varcar-Vakuf jer je ‘Mrkonjić četnički general’, poneko izbifla istorijsku frazu koja govori čija je Bosna i Hercegovina, a onda se okrene na borbe ‘gazija’, ArBiH i mudraca Aliju, pa na nekakve ‘šehide’ umjesto boraca ArBiH, tako da na kraju cirkusa dobijemo ono što smo htjeli : Alija i slavna Armija, to je naša jalija. Bosna nije stvorena ni očuvana onda 25. novembra 1943, njeni temelji su udareni u vrijeme Otomanskog carstva, a ‘Dedo’ Alija je umjesto ‘Đede’ Vojislava Kecmanovića se borio i izborio da imamo ono što danas nemamo.

* Stari pomenuti vic kaže da je student na pitanje o slonu otpočeo kako ‘slon ima tako istančan vid da vidi čak i mrava’, a onda raspalio naširoko o mravu jer o slonu ne zna ništa, niti ga to zanima. Tako se u BiH i kod kuće i vani, prisjećamo 25. novembra. Otpočne priča o tome kako je (slon) 25. novembar za nas jedan od najznačajnijih datuma, a onda se opali po ‘mravima’, o Aliji, ‘šehidima’ i ostalim klincima i palcima. Umesto da se dan državnosti proslavi na groblju patizana na Vracama u Sarajevu, rumeno-zeleni član bh Predsjedništva uči dove ‘prvom šehidu’ Aliji a ‘vazi’ o zajedničkoj državi sva tri naroda u BiH, kao o našem najvećem bogatstvu. Kako on, ovaj doktor islama, tako i svi ostali u glavnom gradu a onda se sve prelije po Kantonima i opštinama i po džematima dijaspore. Nigdje zvanične državne zastave, nigdje sjećanja na učesnike ZAVNOBIHa, sve postaje priča o ‘mravima’.

No, nisu to pravi mravi, koji su fini, korisni i radni insekti, to su državni zeleni termiti, paraziti i uhljebi koji znaju šta treba i kako uraditi da se zgadi i ZAVNOBIH i država, da se prebetoniraju državni temelji a istorija popegla. I, naravno, da se izjednače oni fašizodini kukci sa antifašistima koji su im dali državu a oni je ubijaju.

* U moru takvog nakaradnog obilježavanja Dana državnosti ovdje i sada izdvajamo samo dva, primjera ima na pretek. Jedan je u režji jednog od najvećih štetočina države BiH Željka Komšića ‘najpoznatijeg zlatnog ljiljana’ kojem je ovaj dan odlična prilika da ‘u ime Hrvata’ a za račun Bošnjaka, istrese poznate populističke fraze, zbog čega je osvanuo u jednom džematu Švicarske, a gdje bi drugo? Pa udario o slavnoj borbi, o očuvaju države, o pobjedama koje je izvojevao i za koje se moramo boriti. Nema, i nije majka rodila, većeg termita i podrivača države BiH od ovog populiste koji već 16 godina glumi ‘Hrvata’ a zastupa i brani interese Bošnjaka, zbog kojeg su veoma pristojni i dobri odnosi sa Hrvatimau BiH i u državi Hrvatskoj popucali i neće se naskoro sastaviti, i koji je permanentno uz džamijske i SDA skute lažno se predstavljajući kao zastupnik Hrvata u bh Predsjedništvu svojom pijanom ‘građanštinom’ koja je zabrinula i međunaordnu zajednicu. Zbog kojeg po njegovoj formuli 2: 0 ‘za nas, dakle za Bošnjake, koju je osmislio sa ranijim SDA kandidatom Šefikom Džaferovićem bh Predsjedništvo već decenijama pluta po bespuću vrha državnosti a njemu i ‘nama’ fino. I ugodno. I raja ga ‘voli’ jer on ‘voli državu BiH’. Njegove ratnohuškačake tvorevine su odavno prepoznate kao i njegov odnos prema naciji kojoj nominalno i samo formalno pripada dok se sav njegov posao sastoji u oblasku ‘šehidskih grobalja’, Bužimu, Kovačima i ‘ljiljanima’, spašavanju SDA mafije i borbi za Bosnu-‘teriritoriju sa bošnjačkom većinom’.

* Drugi primjer pretakanja Dana državnosti u vjerski štimung vidjeli smo pri posjeti ‘bh zajednici’ u USA u Bostonu podpredsjednika FBiH Igora Stojanovića. Njegova slika sa ratnom i zabranjenom zastavom u Americi a posebno izjava kalsičan su primjer spomenutog vica.

‘Bosna i Hercegovina nije samo teritorija, ona je zavjet, ona je ideja slobode, zajedništva i jednakosti. Danas smo ovdje da se prisjetimo tih vrijednosti i obavežemo se da ih čuvamo i prenosimo generacijama koje dolaze’. Tako je podpredsjednik kojeg je ustoličio Schmidt visoki bh predtavnik Stojanović jasno i glaso citirao Aliju Izetbegovića uz Dan državnosti i ZAVNOBIH. Alija je davne 1997 parafrizirao Stojanovića, ovako.

“Bosna nije samo zemlja, ona je ideja da ljudi različitih religija, nacija i kultura mogu živjeti zajedno.’

* Još, kad se Stojanović uturio ispod zastave koja od 1998. nije uopšte zvanična već zabranjena ratna zastava, sličnost sa Alijom postaje još veća, a time i sličnost ‘slona’ i ‘mrava’. Inače ovo sa ljiljan-zastavom je decenijska zajebancija Bošnjaka kao izraz sile, moći i bahatosti i nije samo recept Stojanovića. On se samo kao Srbin u zajedničkoj državi ponekad pokrije sa njom jer je pod njom i ratovao, da se ne vidi šta je rekao ili mislio naglas ranije, to drkanje sa ovom nezvaničnom krpom praktikuju svi Bošnjaci bh državnici i raja u zemlji i dijaspori. Čime direktno rade protiv zakona BiH i omalovažavaju državni zvanični simbol. Jeste, ta zastava je bila zvanična sve dok nije ukinuta, ta mantra je davno potrošena, ali šta to vrijedi za ‘mrave’. Oni uporno jurcaju za hrvatskim ili trobojnim zastavama Dokika, dok namjeno i bezobrazno krše zakon sopstvene države u koju se zaklinju. Jer znaju da će biti ovako : što više ljiljana to više srpskih i hrvatskih simbola. Eto recepta za zajedništvo.

* Zbog takvih, besmislena je i nacionalistiki zvuči i izjava starog muslimana intelektualca iz ‘Kruga 99’ totalno nezavisnog Adila Kulenovića koji kaže ‘Bosna će biti bosanska, sviđalo se to kome ili ne’. Jer je izgovorena uz Dan državnosti i suprotno odluci tog antifašističkog tijela koje je BiH definisalo kao zajednicu sva tri naroda. Što u prijevodu znači : ‘biće bošnjačka’. Također, čemu služe zvanične zastave BiH uz ovaj praznik na ulicama Sarajeva kad ih nema na mjestu zvaničnog podsjećanja na ovaj praznik? I šta to priča Bećirović kad mu u kancelariji slika Izetbegovića i ljiljani sa kojima je prekrio državnu zastavu?

I koji klinac onda uopšte i spominjati 25. novembar kad zvaničnici BiH javno tvrde kako ZAVNOBIH nije stvori već samo obnovio državnost BiH koju ‘obnovu’ je ‘potvrdio’ Izetbegović? Što je klasičan primjer negiranja ZAVNOBIHa i jasna kontradikcija slavljenja i podsjećanja?

Pa da se ‘Vlasi ne dosjete’. Da ne vide da pravimo svoju islamsku državu. Sa ‘Dedom’ Alijom, bez ‘Dede’ predsjedavajućeg ZAVNOBIHa Vojislava Kecmanovića kojeg niko ne spominje uz 25. novembar jer ga nadmašio ‘Đedo’, borac ArBiH.

I sa ponekim ‘stojanovićem’ ili ‘lazovićem’ kao ikebana-dokazima Varcar-Vakufa.

photo : Igor Stojanović podpredsjednik FBiH u USA, Boston, podsjećanje na Dan bh državnosti 25. novembar, arhiv