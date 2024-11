PRIMITIVIZAM NOVINARSKE PROFESIJE – Ne zna se ko je gore postupio : ‘Sandžački Ataturk’ kako je sebe sam prozvao narcisoidno oboljeli novinar Senad Hadžifejzović koji je odavno svoju privatnu tv pretvorio u reket-studio i istražni odjel po narudžbi ili Faruk Kapidžić kandidat za načelnika Sarajeva koji je kao gost sat vremena ispitivan i vrijeđan uz prijetnje zatvorom umjesto da napusti studio

– Nema dileme, bolest nekadašnjeg dobrog i nezavisnog novinara zvana narcisoidnost i paranoja Senada Hadžifejzovića vlasnika privatne tv ‘Face’, ulazi u poslednji stadijum te teške i jasne dijagnoze. Gostovanje Faruka Kapidžića SDA kandidata za načelnika glavnog bh Grada u zadnjem ‘centralnom’ dnevniku ovog naturalizovanog Bošnjaka iz Sjenice (Sandžak, Srbija), pokazalo je i prikazalo novinara Hadžifejzovića i oblajhanog fotošopiranog starca u pravom svjetlu.

Ko se još nije uvjerio u srozavanje novinarske profesije i još uz to ‘nezavisne’ neka odgleda ovaj mučni dio i sat vremena ispitivanja i omalovažavanja gosta od strane zapjenjenog novinara sa tornja Sandžaklije kojem zbog njegove dijagnoze nema spasa.

– Odmah da se razumijemo, nije riječ o zaštiti ili pravdanju Kapidžića, SDA i politike te mafijaške familije ili njenog djelovanja, njegovih funkcija i zaštite familije Izetbegovića, riječ je o neprofesionalnosti i prljavosti Hadžifejzovića koja se ovim intervjuom-prijetećim monologom voditelja pretvorila u klasični primitivni i mahalaški ‘fejsbuk’- obračun Hadžifejzovića sa SDA familijom.

Od prve do zadnje minute Senad je prostačkim i direktnim pitanjima pozvanom gostu odredio karakter i pravac neviđenog novinarskog besčašća, makar tu bilo čak i dio istine. Nikada u istoriji novinarstva se nije desilo nešto slično iako je Hadžifejzović sam po sebi ‘šokantna’ i ‘ekskluzivna’ pojava, da novinar čitajući pripremljene postove sa ‘fejsbučenja’ i novinskih članaka sa silnih portala, ovako direktno i uvredljivo popljuje, optuži i ocrni pozvanog gosta. Nazivajući ga kockarem, pijanicom, lažovom, botom, ‘dečkom’, koji kao takav želi da Sarajevo ‘dobije načelnika kockara i pijanicu’.

Kako već godinama priziva, moli i doziva Bakira Izetbegovića u svoje emisije ili njegovu hanumu Sebiju a ovi s razlogom izbjegavaju, Kapidžić mu ‘došao kao kec na desetku’ da na njemu istrese svoje neizlječive frustracije, mržnju i nezadovljstvo prema SDA i njenom vrhu i politici koju provode, ujedno sa ciljem da pomogne sadašnjoj vlasti ‘trojke’ da iz igre oko gradonačelnika Sarajeva koja je u toku po istom principu kao i ‘igranka’ oko eliminacije Bogićevića ranije, eliminiše Kapidžića.

– Slažem se sa mišljenjem Hadžifejzovića da Kapidžić zaista nije pravi kandidat za gradonačelnika ali čisto sumjam da je puno drugačiji od Bnjamine Karić, da jeste u sukobu interesa odavo međutim ovakav intervju a zapravo javna mržnja, primitivizam i svađa samo će više popraviti položaj kandidata Kapidžića. Toliko se novinar Hadžifejzović umišljeni lik iz Sandžaka osilio svojim mogućnostima i sa svojom ‘visinom’ (‘sve vas gledam odavde sa visine i pratim šta radite’) i pogubio da je počeo pored čestog kašljuckanja sa otvorenim ustima još i prijetiti. ‘Odgovaraj na moja pitanja, je si li prokockao garažu svoga oca’, i sve u tom ‘profesionalnom’ stilu. Prijetio je Kapidžiću i zatvaranjem sa tolikom samouvjerenošću većom od one karikaturalnog Rame Isaka, kopao po arhivama iz mladosti gosta nazivajući ga lažovom, da bi u jednom trenutku izjavio ‘da li smo toliko propali da nam kockar, tj. ti bude gradonačelnik’. Da bi dodao ‘zašto još nisi u zatvoru’ ili ‘znaš li da si ti kurban (žrtva, op. Cross) familije Izetbegovića?

– No, ono što još dodatno para uši u ovom jednosatnom mrcvarenju, iživljavanju i mahalanju je činjenica da od Hadžifejzovića Kapidžić nije mogao doći do riječi a često su i njegovi odgovori bili nečujni, kao da je neko iz režije namjerno gasio njegove odgovore. Čim progovori gost, nestaje tona.

Kapidžić je negirao sve optužbe i napade, onoliko koliko su ga puštali u eter i koliko je uspio progovoriti od zapijenjenog i uzbuđenog novinara, ostaje čuđenje zbog čega nije napustio studio kad je već vidio o čemu se ovdje radi. Ili je baš htio da upoznamo Hadžifejzovića još bolje?

Što se tiče Hadžifejzovića može komotno preimenovati svoju ‘TV u ‘fejsbuk televiziju’ i veliko je pitanje kako će mu se odazivati slijedeći gosti koji nisu na njegovom poimanju demokratije, ‘ljubavi’ prema Bosni i njegovoj profesionalnosti. Ili koji nisu sponzori ili na marketing listi ove televizije.

– Nekadašnji pulen SDA i miljenik Reisata, u vrijeme Alijine privatizacije bio je čak i u PIF Fodovima skupa sa optuženim ratnim zločincima Dudakovićem i Mahmuljinom te Slovencima i njihovim firmama za otkup certifikata, no i pored toga, bez trunke srama Kapidžića je optužio i za pljačku društvene imovine, sebe je zaboravio spomenuti. Dok je svoj ‘patriotizam’ za BiH isticao kao i svaki osviješteni Sandžaklija, naglašavajući ‘sve ti mogu oprostiti ali da ukineš BiH kao što si izjavio u Komisiji za spomenike to ne mogu’. Voli državu BiH više nego bilo koji Bošnjak ili Bosanac.

Od svilnih odvratnosti vrijedi još pomenuti i maliciozno pitanje gostu ‘šta ti znači ova skraćenica ‘dia’ koju koristiš (diplomirani inžinjer arhitekture, op. Cross), da li to znači ‘diarrhea’- dajarija ili proljev ili je to tvoja dijagnoza’ i odgovor Kapidžića koji je mirno i sarkastično rekao kratko da je to skraćenica za ‘dijamant’, sve uz smiješak, čime je Sandžo’ svoj prostaluk zaokružio do kraja.

– Bez obzira da i je ili nije Faruk Kapidžić takav kakvog nam je ocrtao Hadžifejzović, novinar je pokazao moć reketa, sile i protivzakonitog javnog djelovanja po čemu je odavno poznat. Ali, ma kako zvučalo čudno, umjesto Farukove, povrdio je svoju dijagnozu : bolesnog i propalog novinara. Podsjećamo, sličan ton i namjeru ostvarenja prijetnji i reketa Hadžifejzović je pokazao i jednim gostovanjem Draška Stanivukovića načelika Banja Luke kod njega kada ga je izdaleka optuživao i ucjenjivao ‘nekim filmovima’ aludirajući da je Draško prikriveni homoseksulac kojeg tim snimcima Dodik ima ‘u šaci’. Tada mu je u svađi rekao ‘da hoću mogu da te spržim u par minuta’, ali neću, tako sam dobar i fin. Kapidžića je eto ‘spržio’ ali vatra je zahvatila i njega.

P.S. Poslije ovog sramnog i neprofesionalnog intervjua koji to zapravo i nije jer se sve svelo na istragu i prijetnje a na osnovu postova sa socijalnih mreža istražitelja Hadžifejzovića, ostali bh mediji su izuzev portala ‘raport.ba’ i članka ‘Slobodne Bosne’ sve prešutali. ‘Slobodna Bosna’ je navela kao razlog reketiranja Kapidžića na ‘Face’ TV zemljište u vlasništvu ovog Sandžaklije u blizini Vilsonovog šetališta koje je ‘ugroženo’ javnim prigovorima Kapidžića o izmjeni regulacionog plana Sarajeva u toj zoni a koju je vlast ‘trojke’ provela da bi pogodovala nezakonitoj gradnji. I Hadžifejzoviću. Sličnu tezu je dao i Kapidžić nakon intervjua, koja je po njemu glavni razlog ovakvog neviđenog novinarskog debakla.

photo : Faruk Kapidžić ‘dia’ i Senad Hadžifejzović vlasnik tv ‘Face’, arhiv