SLAVEN, HRVAT, APELANT, SLAVA MU – DRŽAVI KAKO BUDE : Bosna je baš baksuzna sa ‘agentima’ države BiH u Evropskim institucijama : sa onim kod Međunarodnog Suda pravde u Haagu ‘bošnjačkim James Bondom’ Sakibom Softićem mlataro je i manipulisao Bakir Izetbegović skupa sa Munirom Subašić i Fadilom Memišević, sa ovim sadašnjim v.d agenticama (Monika Mijić i Jelena Cvijetić) poigrava se Željko Komšić, rezultat po državu je u oba slučaja rizičan i opasan

* Februara 2017. godine doživjeli smo sramotu i izdaju države i žrtava genocida u Vijećnici u Sarajevu kada je po pozivu i u režiji Bakira Izetbegovića a preko ‘Majki Srebrenice’ i udruženja ‘Društvo za ugrožene narode’ i šefice te udruge Fadile Memišević odlučeno da se ide sa revizijom nekoliko dana pred istek desetogodišnjeg roka za reviziju, iako je glavni ‘režiser’ ove javne obmane Bakir znao i bio obaviješten da agent države BiH Sakib Softić nema ovlaštenja za zastupanje. Izetbegović je sakrio dopis Međunarodnog Suda kojim je obaviješten da je agent nevalidan tvrdeći da je sve legalno i ispravno, kako je završila revizija svi smo vidjeli. Nije ni ušla u Sud, odbačena je a da bude sve po ‘protokolu’, Bakir je u Srbiju poslao tajno Denisa Zvizdića i Softića da o svemu referišu Aleksandra Vučića.

* Skoro istu performansu ali kod Međunarodnog Suda u Strasbour-u i opet po reviziji razigrava i ‘gazija’ Željko Komšić uz presudu od augusta 2023. donešenu po tužbi njegovog savjetnika Slavena Kovačevića. I ovaj put su opet ‘u igri’ agenti iliti zastupnici BiH kod toga Suda koje je Komšić preko presude svoga savjetnika i uz pomoć državnih organa ciljano ubacio u prvi plan, ali sa suprotnim predznakom. Za razliku od Bakira koji je lažno tvrdio da je Softić legitiman i legalan pa zaradio nadimak ‘lažov iz Vijećnice’, Komšić za ove zastupnice BiH Moniku Mijić i Jelena Cvijetić tvrdi da su nelegalne. Da li će i on zaraditi ‘špic’- ime ‘lažov iz Predsjedništva, ostaje da se vidi, međutim rasprava kod tog Evropskog Suda po svemu je ličila na prethodnu reviziju, s tim da se u taj EU organ uvela već viđena atmosfera iz UNa uz Rzoluciju o genocidu u Srebrenici : na glavni pretres otišla masa državnih službenika da se isvađaju, tužakaju a državi kako bude.

* Podsjećamo, Slaven Kovačević savjetnik Komšića je tužio državu BiH jer mu je ‘uskraćeno aktivno biračko pravo’ pa ne može da glasa za Srbe u Republici Srpskoj niti može biti izabran u Domu naroda bh Parlamenta a sve zbog konstitivnosti koja je dogvorena u Daytonu i ugrađena u bh Ustav. Njegov apelacija je usvojena ali su agentice države BiH izjavile žalbu pa o tome treba da odluči revizija te presude. Poznata doktrina Komšića o građanskoj BiH sa kojom je uz pomoć glasača Bošnjaka već po ko zna koji put ‘kao predstavnik Hrvata’ uzidan u bh Predsjedništvo gdje zastupa isključivo bošnjačke interese istupio odranije i zaratio sa Čovićem i sa državom Hrvatskom koji u ovim potezima vide majorizaciju Hrvata, bila je povod za tužbu i presudu, međutim kako se time zadire u slovo Daytona i Ustava, tome su se usprotivili i Hrvatska i čak ne direktno i sam visoki bh predstavnik Schmidt koji je hrpi bh činovnika i sesiji u vezi revizije poslao svog advokata, dok su bošnjački mediji zdušno proklinjali ‘Švabu Šmita’ i Hrvatsku okrivljujući ih da direktno utiču na Sud i da ‘rade za Hrvate’.

* Kakav će ishod biti ne zna se, odluka se očekuje iduće godine, međutim u BiH je već oglašeno da je Kovačević pobijedio. Kod nas je sve sračunato samo na pobjedu, suština nije bitna. Kovačeviću već stižu čestitke, visokom predstavniku uvrede i prijetnje da odlazi ‘kući’, i kao kod navijanja za Palestinu ili Ukrajinu već padaju plotuni Slavenu : ‘slava mu’.

Dakle, da li će Monika i Jelena postati naše druge ‘Sakibe’ ne zna se, ali red je već da se proslavi i slavi se. Ne ulazeći u procjenu nedonešene presude, u vezi agentica BiH treba reći još i ovo, tek da se vidi kako se država čuva. Kao prvo, agenti države su u statusu v.d. godinama jer se vlast ne može dogovoriti i ‘naći’ u kombinacijama ‘svako bi svoje’. Međutim, ni kao v.d agentice nisu po ‘mjeri’. Bošnjaci vele nelegalne su i ne zakonite a sud u BiH po njihovoj tužbi radi zbog šikaniranja njihovih radnih odnosa kaže – one su legalne dok se ne izaberu drugi agenti. Po bh propisima agente imenuje Vijeće ministara a one na platnoj listi Ministarstva za izbjeglice i ne vode se kao radnice tog ministarstva. Izvještaje o svom (ne)radu podnose Vijeću ministara a ministar za izbjeglice (Sevlad Hurtić) im daje platu, potpisuje putne naloge. I javno ih trača i ogovara pred Avdom Avdićem na tv. U Strasbour-u one kao agenti države su se žalile na presudu Kovačević a država, tj. Vijeće ministara hvali i podržava presudu i agente. Teško i državi i agentima. Pa ti sad ‘haj budi pametan’.

* Blago savjetniku Komšića Slavenu koji brine o Srbima u Republici Srpskoj. Žali se na gubitak prava zbog nacionalnosti a on istu mijenja kad hoće, sad je tenutno Hrvat. Žali se i ‘bori’ za prava Srba u Republici Srpskoj a kmeči u Starsbour-u kako niko od predstavnika pred Vijećem ta reviziju nije iz redaBošnjaka, sve Srbi i Hrvati. Tipično ‘građanski’ i Komšićevski. Slava državi.

photo : dio ekipe države BiH ispred Strasbour-a, v.d. agentice Monika Mijić i Jelena Cvijetić u sredini, drugi s lijeva ministar pravde BiH Bunoza, arhiv