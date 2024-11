SPECIJALNI IZASLANIK REISA SCHMIDT U JABLANICI : Pošto je tema svi događanja u BiH džamija u Donjoj Jablanici gdje se ukazao i vp Christian Schmidt, evo prijedloga : neka ahbab Visoki nametne Reisu propis da ukupljene pare za Donju Jablanicu proslijedi hodži i džamiji i – ‘mirna Jablanica’.

* Već danima bh mediji naprosto siluju javnost sa džamijom u Donjoj Jablanici koja je bacila u sjenu sve mrtve u ovoj neviđenoj katastrofi, zbog čega proizilazi da je džamija ‘najviše stradala’ i da je važnija od sudbine preživjelih i njihovih muka. Glavni lik ove tragedije za koju još niko nije i neće odgovarati nisu poginuli ni preživjeli, sve se svelo na priče hodže Semira Jahića i džamije.

* Priča o tragediji Jablanice je kao i sve duge bh priče dodatno ispolitizirana nakon lokalnih izbora u kojima je ‘pobijedio’ SDA kandidat za načelnika a ‘ispušio’ SDPov dosadašnji i čim je na sceni politika i džamija, tu je Reis Kavazović i njegov ‘specijalni izaslanik’ bh visoki predstavnik Schmidt. Koji je, kad su u pitanju važni državni problemi nevidljiv, zabrinut, neučinkovit i tajanstven, dok je veoma agilan kad treba sjediti kod ‘Ajtolaha’ Kavazovića i rješavati sa njim probleme IZBiH koji su isti ili važniji od državnih. Skontao ‘Švabo Šmit’ kako funkcioniše ‘građanska’ država po mjeri Reisa i SDA i koliko Reis i Bošnjaci obožavaju ovakve njegove usluge i napore. Stoga se stalno smuca oko Kovača, Žute i Bijele Tabije, bajramuje ili iftari sa Reisom, o njegovoj pomoći i nametnutim propisom po kojem je Emir Suljagić dobio na raspolaganje šest miliona KMa namijenjenih sahranama i komemoraciji uz 11. juli pa ih spiskao u sasvim druge svrhe da i ne pričamo, već smo pisali o tome. I ne sam što Schmidt ureduje oko džamije u Rabranima ili u Mostaru, vidjeli smo u njegovom zadnjem izvještaju UNu nedavno da je kao specijalni izaslanik džematlija i Reisa na East River-u vazio oko ‘Lakišića harema’ i ‘islamskog centra i džamije’ u Mostaru kojeg je Reis ušicao sagraditi a Hrvati nedaju, kao da je to najveći problem vlasti Mostara i kao da je briga oko džamija i džemata u opisu njegovih ‘Bonskih ovlasti’. A kao da nije!?

* Jučer je Schmidt dok se pred Sudom za ljudska prava u Strasbour-u odvija prava bh dramska postava političarenja u šta se upetljao i on lično, boravio u Donjoj Jablanici ali vijest nije glasila tako već kako treba. ‘Schmidt posjetio džamiju u Jablanici’. I ‘pozvao sve nivoe vlasti da ispitaju sve mogućnosti u vezi što bržeg oporavka ove zajednice’, posjetio je naravno hodžu, ‘susreo se s njim’, nije ‘posjetio’ urušene puteve i prugu, ili nedaj Bože kamenolom ili kakvog preživjelog jadnika, zna se šta je prioritet. Vijesti kao po dogovoru daju primat susretu hodže u Jablanici i ahbaba Schmidt-a.

Za razliku od svih ostalih posljedica ovog ljudskog nemara i prirodne katastrofe, džamija je postala ‘simbol stradanja’ i kakve su prilike zgodan ‘joker’ u obračunu Reisa sa vlašću ‘trojke’ koja ništa ne poduzima. U tu svrhu, Reis sakuplja lovu za Donju Jablanicu ali je slaže u trezor kriveći vlast da ne poduzima ništa. Još niko ne zna koliko je ukupljeno za Jablanicu i šta sa tim parama, nismo nikad saznali ni za donacije za Srebrenici ili za donacije za potres u Turskoj i Siriji, ne zna se ni šta će IZBiH odlučiti sa ovom džamijom (najvjerovatnije će je rušiti i praviti novu) ali se zna ‘da vlast ništa ne radi’ i da ‘volonteri’ na čelu sa hodžom ‘vraćaju nadu’. Kako? Tako što je još jedan adut Reisa vehabija i vođa radikalnog pokreta ‘antiDayton’ Nihad Aličković tamo u Donjoj Jablanici već trideset dana i planski ‘kanališe situaciju’. Organizirao je obavljanje namaza u mulju i blatu, na najlonu i prostirkama da bi pokazao kao se to radi i kako je džamija uz narod ugrožena, ujedno kao i po Sarajevu bunari i agituje i priprema proteste ‘nezadovoljnih džematlija’, to mu je u krvi i u zadatku.

* Možemo se složiti da vlast ‘slabo ili ‘ništa ne radi’, ali kad nam je već džamija i vjera primat, što nešto ne poduzme Reis? Evo nekoliko blesavih prijedloga za ­’Ajatolaha’ sa Kovača i za ‘Švabu Šmita’, njegovog specijalca izaslanika. Neka drug Visoki naredi, nametne (jer to može i jer se brine za džamiju) propis jaranu Reisu, kad taj već neće dobrovoljno da to sam uradi, da se dosadašnje pare sakupljene po džamijama kod kuće i u dijaspori transferiraju do hožde u Jablanici ili do Aličkovića koji je uvijek tu gdje su tragedije i donacije i – ‘mirna Jablanica’. Jer, Reisu je džamija glavna a para ima. Samo za jednu dontorsku veče u Nejmačkoj Reis je ukupio 400.000 eura za Jablanicu, a gde su silne ‘sergije’ iliti ‘sadaka’ po džematima u BiH i u dijaspori, gdje se svakog petka dramče pare za džamiju i pelješe vjernici. Sa ukupljenom lovom samo iz Njemačke o čemu nas je Reis izvjestio lično i tonom i slikom, može se napraviti nova džamija, umjesto što se kriju podaci i politizira po Jablanici. Međutim, neće Reis tako, on hoće politički i ovako. Računa da će sa ‘Švabom Šmittom’ to ići i brže i bolje. Da će država obnoviti džamiju prije pruge ili puteva i kuća za nastradale, a on će kao i ranije šutati o parama ukupjenim u tu svrhu i kao i svaki megaloman trošiti ih na druge strane. Uz vjeru i politiku i medije koji su mu na raspolganju.

* Ovo sa prijedlogom ‘nametanja’ Reisu je baš onako vickasto i znam da se neće desiti ali uz vickaste protagoniste, slijede i šašavi prijedlozi. Čisto zajebancije radi, a evo sad i jednog ozbiljnog : vrijeme je da se Schmidt prijavi, ako već nije za odlazak na hadž. Ovo mu je zadnja šansa i prilika.

photo : Christian Schmidt visoki bh predstavniku Donjoj Jablanici, arhiv