Može li nestati bh ambasador u državi Katar? Može, nema nigdje Semira Halilovića generalovog sina ali ne očajavajmo, tu je spasonosni WD-40 politički spray, čudo bh izuma i države, postavićemo v.d. ambasadora, pola države nam je ionako u rukama ‘vršilaca dužnosti’

– Nismo mi ‘neozbiljna banana država’ kako ‘tamo neki smatraju’, mi smo veliko-demokratska ‘VE-DE’ državna zajednica tri prirodno i genetski konstitutivna nacionalistička naroda, sa dva entiteta i 10 Kantona-posebnih državica unutar ‘suverene, jedinstvene i nepokorene’ države. Sa oružanim snagama koje se ne sastoje već su sastavljene hvala dragom Aliji Izetbegoviću i Daytonu od tri nacionalistička puka bivših zaraćenih plemena, sa tri službe bezbjednosti, tri MUPa, tri OSAe, tri pošte, tri bankarska sustava, tri tužilaštva, tri porezna sistema, tri zvanična jezika i pisma, tri obrazovna sistema i po dvije škole pod jednim krovom, tri vjerske zajednice, tri vrste ‘boraca’ bh rata, jednog ‘vlasnika’ države (Bošnjaci) i najmanje dva ‘podstanara (Srbi i Hrvati) u državi. Ime države nam je također u trojnom znaku, od tri slova, imamo tri glave od predsjednika koje se u Predsjedništvu rotiraju kao predsjedavajući svakih osam mjeseci, tri ratne istine, tri ratna pobjednika, nemamo jednu kompletnu zajedničku himnu već samo muzičku solo-izvedbu dobivenu konkursom ali imamo tri više nego zvanične nacionalističke himne, imamo tri-četiri zastave računajući zvaničnu koju niko ‘ne benda’, dovoljne su nam one druge. Skoro sve nam je u tom prokletom broju ‘tri’, osim izbora koji su svake dvije godine i broja opština koji se popeo sa šezdeset na 140. I za divno čudo, imamo samo jednog visokog bh predstavnika a potrebna su nam najmanje tri.

– Kad se sve sabere i kad se oduzmemo, ipak opstajemo i čudimo se. I drugi nam se čude, nego. Jer, mi smo zapravo zemlja čudesa, nebeski narod Svemira. Najnovije bh čudo, pored onog već ižvakanog ‘čuda bh otpora’ ili onih 160 političkih stranaka na tri miliona stanovnika ili hiljade udruga ili štaznam nakaradnih a prijeko korisnih propisa – zove se ‘VE-DE’. ‘Vršilac dužnosti’, famozni v.d. nosilac vlasti. Do sada je to bila zamjena za direktora Komunalija ili fabrike dok se u proceduri ne izabere pravi direktor, odnedavno u BiH to se može i primjenjuje se i na izbornim funkcijama. Svuda gdje god i kad ko stigne. Tako primjera radi, imamo direktora tv kuće (‘Federalna TV’) koji je u statusu v.d. najmanje dvanaest godina i više, imamo v.d. direktora Kliničkog centra u Sarajevu najveće zdravstvene ustanove više od godinu dana koliko traju konkursi za imenovanje direktora, pa recimo v.d. direktora Komisije za vrijednosne papire, pa v.d. Agencije BiH za bankarstvo, ma neda mi se više nabrajati a i nema svrhe ni potrebe. Jer ‘v.d’ sistem funkcioniše, i njime se ‘vlasnici’ države i ‘podstanari’ služe ima od toga ihahha i ohhoho, dok se ne dogovore, pa nam opet svima potaman. Onda smo vidjeli da može i načelnik opštine imati svog ‘vedea’ ako onaj ‘pravi’ zaglavi u zatvor, v.d. ministri su odavno u modi, v.d. direktori škola i v.d. dekani i prodekani, evo, čak u Sarajevu uveli da i gradonačelnik glavnog grada dobije ‘v.d’ funkcionera. Koji kandidat Avdić već ima jednu funkciju, predsjedavajući je skupštine Kantona ali kažu, a što je tačno, nema sukoba interesa.

– Po iskazu ministra, zelenog milionera tajkuna Sevlida Hurtića koji mlati lovu svojom firmom a ujedno ministruje u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, imamo i v.d. Agenticu države BiH za zastupanje pred Međunarodni Sudom za ljudska prava u Strasbour-u hanumu Monku Mijić. Koja je pod ‘vede’ već deceniju i više a konkursi za imenovanje tri, dakle opet čarobi broj, agenta je opet po ko zna koji put ‘poništen’. Vidjeli smo kako je slično ne baš kao ‘vede’ solucijom ali istim posljedicama to riješio i Ustavni Sud BiH kad se suočio sa proizvedenim manjkom sudija . On je naime sam sebi napisao Pravilnik po kojem sudije iako po zakonu moraju u penziju kad navrše određeni broj godina života, i dalje ostaju sudije ‘u punom vede kapacitetu’. BH tužioci ovaj institut čuda koriste već godinama, kako kojeg tužioca skebaju i optuže, oni brže bolje imenuju ‘v.d’. tužioca i opet država radi. Kažu nezvanično, pošto Reis prati državu u stopu, da će se i njegov zamjenik naibu reis-ul-ulema zvati uskoro ‘v.d. Reisa, jer je tako nekako državnički pristojnije a Reis drži do države i ona do njega. Kako stvari stoje, ‘v.d.’ će postati regularna i normalna funkcija, kao da oni ‘pravi’ koji se ne biraju nisu uopšte ‘vršioci dužnosti’.

– Kako je Hurtić otkrio da u državi Katar, gdje je išao tražiti ‘sadaku’ za džamije i mejtefe kako je sam priznao na tv, to mu je valjda u opisu poslova kao i svakom bošnjačkom ministru ili drugom činovniku, nema već mjesecima (od maja ove godine) nigdje bh ambasdaora Semira Halilovića, eto šanse Denisu Bećiroviću da imenuje v.d. ambasadora u ovoj bratskoj nam državi. Niko ne zna gdje je nestao ambasador sin ratnog generala Sefera Halilovića kojeg je zelenac SDPa Denis Bećirović u onoj poznatoj igri biranja SDA i funkcionera Islamske Zajednice BiH ugurao skupa sa Komšićem u diplomatiju i odigrao zaista važnu patriotsku ulogu. Ovo sa Halilovićem ‘džuniorem’ koji je ispario i ne radi je prava mala tajna i bh novo čudo. Nema ambasadora i niko ne zna gdje je ali se zna da uredno prima ambasadorsku platu i fila Radončića sa materijalima za ‘Avaz’ u feljtonu o KOSovcima. Iz babine ratne arhive koja se čuva u vili Halilovića kod Mostara. Da i ne spominjemo kako je prije imenovanja zbog petljanja sa parama njegove udruge vođena protiv generalovog djeteta ‘v.d’ istraga koja se načisto zagubila. Valjda zato jer je ‘v.d’ advokatica optuženica za korupciju i ometanje rada pravosuđa Vasvija Vidović naplatila od njega samo jednim čekom 15.000 KMa.

– Dakle, iako je ovaj Reis-fendija u bh Predsjedništvu Denis Bećirović zaista baksuzan sa tim ambasadorima (sjetimo se samo kako su mu uhapsili SDA načelnika Ilidže Memića, pa načelnika Sarajeva Skaku čim ih je postavio za ambasadore i poslao na prestižne diplomatske destinacije), sve se da srediti. Neka nađe nekog hodžu ili SDA kadrovika i nek’ ga imenuje ‘vede’ ambasadorom, i stvar gotova. Mirna Bosna i pomalo Hercegovina. Po principu ‘presumpcije nevinosti’, nećemo više ni priupitati za Halilovića. Tako će najvjerovatnije morati mnoge stvari u diplomatiji ako već nije, odraditi i hadžija ministar Konaković. Ako nigdje prije, a ono uz ambasadu tj. Konzulat u Novom Pazaru i u Rijeci, što je svečano otvorila i zatvorila biserna Bisera Turković, najbolje rješenje bilo bi imenovati v.d. konzula.

– ‘Vede’ spasonosno bh čudo je najbolji izum do sada. Kao što onaj čudesni spray ‘WD-40’ odmrzava i odvrće svaki zaHrđali ekser ili uljepšava naše baglame na vratima ili skida mrlje, ili čarobna soda bikarbona kako liječi sve uključujući i one najteže bolesti, tako i sa ovim ‘velikodemokratskim’ metodom država BiH rješava važne državne probleme.

U to ime, živjela nam ‘v.d.’ država.

P.S. svaka sličnost sa imenima i događajima uključujući čak i nestalog bh ambasadora Semira Halilovića, u ovoj priči je – namjerna.

