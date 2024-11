Sevla kod Reisa, Fadil na fejsbuku, Reis Kavazović kao Dodik ali na svoj, pokvareniji način : muslimanski, uvijeno i u rukavicama ruši Ustavni sud BiH i spašava SDA mafiju

* Nema sumnje, i pored mudre odluke bh tužilaštva da niko na Kliničkom Centru u Sarajevu nije umro zbog Fadila Novalića, Hodžića i Sebije direktorice jer je bio zakačen na njihove kineske moderne ‘duple’ ventilatore (koji po Bakiru Izetbegoviću ‘nisu mercedes ali k’o stojadin mogu da te povezu‘, makar u ‘mezarluk’), Ustavni Sud BiH je taj kojem se sprema dženaza. I kojeg su već nakačili na ovo moderno čudo iz Kine koje je nabavio malinar iz Srebrenice u vrijeme covid pandemije.

* Ne, nije samo Dodik taj koji hoće ovu najveću bh pravosudnu instituciju i polugu države ukinuti ili restruktuirati, SDA je uvijek bila uz ahbaba Milorada kao nekad Alija uz jarana Karadžića, ‘Ajatolah’ iz dvora na Kovačima Reis političar sa horor očima – hodža Kavazović zdušno radi na tome. Bukvalno, i on neda Ustavnom sudu da diše i dok se po ‘teritorijama gdje su u većini Bošnjaci’ larma o Dodiku, hodža ‘kači sudije na kineske respiratore’.

Za razliku od Dodika koji javno zagovara i traži izbacivanje stranih sudija iz Ustavnog suda, glavni umješač u državu BiH Kavazović bi da ga preoblikuje u šerijatski, kako i dolikuje njegovoj ‘sekularnoj i građanskoj državi’, ali to radi umiveno i na već poznati muslimanski način.

* Jučer je u tu svrhu ‘primio’ i ćaskao o tome sa Sevlijom, suprugom osuđenog SDA i njegovog premijera Fadila Novalića ‘zmaja od Gradačca i Bosne’, analizirajući presudu Ustavnog suda kojom je djelimično utvrđena povreda prava na pravično suđenje Novaliću ali bez ikakvih promjena u meritumu presude, dajući podršku advokatima Novalića, ovako.

‘ Svi trebamo poštovati pravo gospodina Fadila Novalića na traženje pravde i pravičnog suđenja, onako kako je on poštovao presudu Suda i javio se na odsluženje kazne. Ne bi se smjelo bilo kome osporavati ovo pravo pa čak ni kroz medijski linč kojem smo svjedočili u proteklom periodu. Prema onome što se vidi iz saopćenja Ustavnog suda, a čija se detaljna odluka čeka, očito je već sada da je gospodinu Novaliću povrijeđeno pravo na pravični postupak. Zbog povjerenja građana u pravosudni sistem nužno je da se čim prije svi procesi vrate u zakonske okvire’. Pozvao je pri tom porodicu premijera na “strpljenje i povjerenje u pravosudni sistem BiH, uz sve izazove koji su očiti, ne samo stručnoj javnosti, nego i običnim građanima”.

Dakle, hodža je to munafički sročio da bi svako ‘na prvu’ pomislio kako poštuje odluke bh sudova, a zapravo kao i advokati Novalića i njegova ullema iz SDA na čelu sa Bakirom Izetbegovićem, između redova poručuje javnosti : jebeš Ustavni Sud, Novalić je nevin u zatvoru, strpite se još malo pa će sve biti u redu i sve će biti ‘vraćeno u zakonske okvire’. Jer su ovi okviri ustavnog Suda BiH nezakonski. Paralelno sa ovim ‘prijemom’ Novalić iz zatvora kao iz premijerske kancelarije ‘fejsbuči’ i vazi o ‘strpljenju’, iskušenju i snazi kojom izdržava kaznu, dok mu je kao ‘muslimanskom mučeniku’ notoroni ministar Tuzlanskog Kntona i hodža dabome – Mehanović ‘posvetio’ svoju pobjedu u utrci za načelnika Gradačca i učinio mu posjetu u zatvoru.

* Ovo hodžino arlaukanje na presudu je jasan i glasan čisti udar na Ustavni Sud, i u napadima Dodika na isti se razlikuje samo u nijansama. Ujedno je skoro u bobu sve prepisano iz zvaničnih obvaještenja SDA bratske mu mafije. Podsjećamo, ‘Ajatolah’ je još na početku ‘afere respiratori’ stao na čelo SDA mafije izjavom kako je hapšenje Novalića maja 2020. ‘udar na Bošnjake’ i to još uz Ramazan kad se zna da premijer posti’.

Inače, Sevla – hanuma premijera nije ni prva ni poslednja koju je političar hodža primio u svoje dvore. Tamo naime idu oni koji ni na koji drugi način ne mogu doći do ‘pravde’, tamo su česti gosti i strani ambasadori te visoki bh predstavnik po čemu ured ‘Reisa’ više liči na domaći diplomatski centar, nešto nalik na ambasadu ‘kod kuće’. Tu se, a što su međunarodni čimbenici prepoznali, kao u svakoj šerijatskoj državi vazi o državnim problemima, o NATO savezu, o ulasku u EU, o svemu osim vjere i islama zbog čega je naturio ahmediju i titulu, zbog čega je kabinet ‘Ajatolaha’ prebukiran a on hoće, može i voli da ga pitaju i voli da prostite ‘da prima’ i da se miješa.

Međutim, i kod tih isjedavanja na sećijama ‘Ajtolah’ pravi razliku i odabire. Tako, primjera radi, nije našao za shodno da primi oca ubijenog Dženana Memića ili dr.Gavrankapetanovića jer neće da ‘izađe iz hatora’ i da se zamjeri matičnoj stranci SDA, štaznam, ne vidjesmo da je primio kakvog borca ili siromaha ili njihovu porodicu koji je osuđen za šumsku krađu jer nema para za drva i za hljeba, jednostavno on zna šta, kako, kada i koga primiti.

photo ‘Ajatolah’ bh države i Reis hodža Kavazović, političar SDA, arhiv