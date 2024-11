Iz kafane ‘Bosna’, za sretni i veseli narod : Zukan Helez ministar koji voli dronove opet zuji, v.d. gradonačelnik Sarajeva kao v.d. direktor Komunalija, bosanski autohtoni konji su Slovenci, ginekolog iz Banja Luke istražuje tajne ženskog tijela u vodovodu i toplanama, udar na Bošnjake koji to nije, Trojanski konji ili ‘Incitat’ kljuse ….

a/

Zukan Helez je kao i Raza ‘Muhabetovka’, ili, šta znam, recimo kao Salko Juklo ili nekakav ‘Omčo’ iz Cazina. Po onoj latinskoj ‘Nulla dies sine linea’ (nijedan dan bez linije) što u njegovoj (o)dron-glavi znači ‘moram svaki dan nešto izjaviti da bi ostao živ’. Ovaj ministar bošnjačke komponenete bh vojske kojem od dragosti tepaju ministrom ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ i ‘Bošnjak sa najvećim mudima koji je stao na crtu Dodiku’ je pravo čudo od funkcionera. Tite mi, kao po onoj Alije Izetbegovića o ArBiH (‘čudo bh p-otpora’) Zukan svaki dan zuji i blebeće a vesela raja u kafani ‘Bosna’ umire od sreće, snage i zadovoljstva. Nema šta ovaj čova nije u s(r)tanju smisliti, reći i poreći i to najčešće kod ahbaba Hadžifejzovića kralja sandžačkog ratovanja u BiH na tv ‘Face’, koji mu je njegovu ‘muda-titulu’ neplanirano ugrozio : dodijelio ju je Benjamini Karić vickastoj gradonačelnici Sarajeva u jednom od njenih gostovanja kad je iznosila hrabre bitke za državu i njen narod pišući pisma, krivične prijave i doktorske eseje ‘dušmanima države’.

Poslije ‘otkrivanja’ silnih kampova Rusa i ostalih ruskih naroda po Republici Srpskoj kojih nema, ogromnih nabavki naoružanja i opreme za bh vojsku što se nije desilo, nabavke helikoptera kojih ima više od njega Ramo Isak, prisluškivanja vojne OSAe i hapšenja Dodika što je pijana fikcija neotriježnjenog ministra, Helez se dao u proizvodnju i razradu dronova, nebeskih kamikaza svih vrsta. Džaba što ga demantuju iz zvaničnih organa države kad se to u kafani i uz čašicu ‘ne pika’, Helez ide dalje, ide dalje u ko zna koji krug bespuća ljudske i ministarske gluposti u ‘zvezde grand produkcije bh minsitara’.

Vojska BiH ima dronove i tačka, tvrdi Helez i tu ništa ne pomaže i kao ‘pas koji je volio vozove’ tako i on u ‘top-gan jaknici po uzoru na Irfana Čengića i Tom Cruise (Kruza) paradira po livadama i vozi ‘kamikaze’ koje proizvodi naša država. Ništa turski ‘bayraktari’ sa kojima nas zabavljao, ništa kineski uvozni dječaki dronići i play station naočari, sad za prave imamo ‘naše’. I još, onako pripit blekne kako sa ovim ‘proizvodom naše namjenske industrije’ sada ‘BiH drži korak u utrci sa susjednim zemljama u naoružanju’. Da bi dočarao ovu neviđenu mudrost Helez se uslikao sa nečim što više liči na stolni cikular za obradu drveta zavaren na pvc cijevi na kojeg su nakačena četiri ventilatora i uz nogu od stola uvezana kamera. Jebeš sve francuske, ruske ili američke avione, dronove i rakete naspram ovog čuda, ovaj ‘naoružani garažni hastal’ može nositi čak i šest raketa ili granata. Zukan daje i tajne podatke o raketama i o razornim posljednicama, neka se useru od straha neprijatelji u ‘okružnju’.

Nesvjestan više nego li pijan, na kraju dodaje najžešći dio svoje priče, koja kaže sad ih prodajemo a kasnije ‘će mo se dogovoriti kako i kada ih upotrebljavati u našim OS’. Što znači, čak i da ovo zadnje čudo tehnike odluči da poleti, nema od tog ništa. Da bi poletio moraju se dogovoriti ‘tri komponente’ a one se ni u čemu nikad ne dogovore osim oko love, činova fotelja. Uz Zukanovu pjesmu ‘Polomiću čaše od kristala sa dronovima od moga hastala’ koja odjekuje na ‘svakom pedlju države’ niko nije pročitao Zukanovu prijetnju da će ‘srušiti dronove koji mu snimaju danima kasarne OS’. Ko nas je kleo nije dangubio.

b/

Znam da znate ali ponoviću gradivo. U BiH po ‘uvaženom’ političaru i ‘Ajatolahu’ Reisu Kavazoviću ne postoji nacija ‘Bosanac’ već samo Bošnjak. Bosanac, kako je izjavio po ovom hodži može biti samo brdski bosanski konj. E, ne može Reise, evo dokaza, bosanski konji su zapravo Slovenci a ne Bosanci. Tako nam tvrde iz jedne udruga u BiH koja se zove ‘Udruženje bosanskog konja’. Ne znam ko je osmislio ovakav naziv po kojem je onda upitno i članstvo te udruge, nisu valjda tu samo konji, ali u hiljadama udruga u Bosni ‘sve je ‘mogoče’. Elem, Enver Žiga iz ovog udruženja koji se bavi naučnim radovima o ovoj autohtonoj vrsti bh nacije po Reisu, kaže kako su Slovenci oteli ovo blago od nas i ‘zakonom zaštitili ovu vrstu kao svoju ‘, ‘slavensku’ iliti Slovensku. Još, Žiga kaže da lutajuće ergele ove zapuštene a rijetke vrijedne vrste uopšte ne postoje u Republici Srpskoj. Eto novog dokaza za Dodikovu tvrdnju da kod njega nema ni Bosanaca ni Bosne.

Naučno je dokazano da je Benjamia Karić, sve sa viskim predstavnikom zakonski zaštitila sarsjevski ćevap od svega osim od visoke cijene a izostavila brdske bosanske konje, međutim nisu tu krivi Slovenci već Reis i Benjka. Mada, ruku na srce, ovi naši ‘prijatelji’ iz Dežele vazda petljaju sa nama. Petljali su i sa ‘Alijinim certifikatima’ privatizacijske otimačine imovine i Fondovima (u kojima su pored Slovenaca bili i bh generali ArBiH Dudaković i Mahmuljin ratni ratni zločinci, pa čak i novinar Hadžifejzović Senad), njihovi tajkuni nas pelješe i peru lovu, kupuju naše fabrike i još ima koječega, a mi uvijek ‘oni su prijatelji’, dali nam islamski centar zbog love iz Katara, i paze na nas u EU.

Paze govno, evo, oteli su nam i nacionalnost kao i ljude prije otcjepljenja da bi ih bilo dosta za državu. Sad su udarili na našu najbolniju ranu. Oteli nam naciju i identitet, našeg bosanskog konja. Brdskog. Koliko odmah, treba prestati pričati viceve o našima Muji i Hasi. Udrimo one o Slovencima : o Jožetu i Francu Bosancu. Ako se dotaknemo Fate, neka bude Mojca ili Barbara.

c/

Obično se u rasporedu ‘resursa’ kako vele političari a zapravo u otimanju fotelja, za v.d direktora posezalo u firmama ili u javnim ustanovma za uslužne djelatnosti. Postavi se vršilac dužnosti v.d. dok se ne nađe ‘prava osoba’ iz prave stranke. Logično. Ali, kod nas je logika zajebana nauka. Evo, u Sarajevu naprimjer, izabraće vd. gradonačelnika, kao da se radi o Gradskom Komunalnom poduzeću. I sve po zakonu. Zato, jer se priprema novi ‘slučaj Bogićević’ po sličnom scenariu i u režiji ‘trojke’. ‘Zelenkapica’ SDA u redovima SDPa Benjamina odlazi na funkciju u Novo Sarajevo a treba njenu stolicu u Vijećnici popuniti. Kako se ‘trojka’ (fuj, ko smisli ovu kovanicu, podsjeća me na II Sjetski rat i zloglasne ‘trojke sa kamom i šubarama) neće lako dogovoriti oko ‘resursa’ i kako bi svako da tamo zasjedne njegov kadrovik (dok se ne dogovore Ademovići, Zvizdići, Čampare i Nikšići sve sa bezbojnim Fortom) smislili su da dok se to ne završi, Grad Sarajevo vodi v.d. Aferim. Kakav v.d. takve nam i Komunalije.

d/

A kad smo kod Komunalija, evo još jedne iz naše ‘Kafane’. I dolazi iz Banja Luke, glavnog bh Grada, mi imamo dva i oba su Glavna. Direktor Gradskog vodovoda i kanalizacije drug Aleksandar Zolak (PDP) podnio ostavku, pa sad ide za direktora toplane. Savim ok, uz jednu napomenu : direktor je po zanimanju doktor ginekologije. Iako se mediji isčuđavaju, nema čuđenja. Tajne ženskog tijela su zagonetne i teško dokučive kao i kanalizaciona struktura. Pun pogodak. Osim toga, već viđeno u BiH. Ni Halid Genjac ne liječi vagine već donosi SDA propise. Ramo Isak nije u firmi kao ‘ekonomista menadžer’ već vodi Federalnu policiju, Konaković kao sportski menadžer predstavlja vani državu BiH. I da ne nabrajam dalje, neda mi se. Možda je dobra ideja da Sebija Izetbegović preuzme sarajevsko poduzeće JP Komunalno ali pod uslovom da pronađe svoju diplomu. U protivnom neka je u skupštini.

e/

Ona poznata a vrlo učinkovita doskočica Reisa Kavazovića i Bakira Izetbegovića kad se uhapsi neko iz reda lopova SDA ili od funkcionera a koja glasi ‘udar na Bošnjake’, ne vrijedi uvijek. Ne čuje se ovih dana a uhapšen Bošnjak. I to još ministar Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Sumnjaju da je petljao papirima da omogući načelniku SDA iz zatvora Ibri Berilu da pokupi milione pa ga ispituju, akcija je, kažu, nastavak akcije pod imenom ‘Incitat 2’ u kojoj akciji su sam pod 1 a istog naziva prije skebali Berila, zatvorili ga pa on postao načelnikom iz ‘ćorke’.

Nema reakcije na hapšenje Bošnjaka ministra iz jednostavnog i praktičnog razloga. Nije mu to nacija već prezime. A ime mu Bojan. Interesantan je inače ovaj kodni naziv SIPAe (‘Incitat’) uzet od Rimljana. Podsjećamo, to je ime najomiljenijeg rimskog konja kojeg je rimski car Kaligula imenovao senatorom. Cara su zbog ovog proglasili ‘ludim’ a on bio je vidovit. Pokazalo se to kod nas u pravom svijetlu. Eto, naši bezbjednjaci prepoznali to prvi pa nam Ibru Berila podpisali ispod Rimskog doba.

Nismo mi daleko od Rima i Kaligule i nije Berilo jedini ‘incitat’. Kad bi htjeli biti iskreni vidjeli bi da je puno takvih ‘incitata’ u našoj vlasti. Shodno tome, treba pod hitno prestati koristiti složenicu ‘trojanski konji’ koju često čujemo sa SDA sofre upućenu ‘trojki’. Trebamo se vratiti originalu cara Kaligule. I Bakiru i njegovim senatorima. Benjaminu Karić izuzimam ovdje iako je doktorica Rimskog prava. Ženski je rod.

photo : montmontaža Cross Atlantic – ministar OS BiH Zukan Helez pored svog najnovijeg drona bh marke, lijevo i gore – prototip stolnog dron-cikulara, arhiv