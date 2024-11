Boris Horvat načelnik Velike Kladuše u posjeti Donjoj Jablanici : posjetio mjesto tragedije pa se islikavao sa poznatim islamskim radikalom i lešinarom nad žrtvama Nihadom Aličkovićem ‘antiDaytoncem’

Imao je više razloga novoizabrani načelnik Velike Kladuše Boris Horvat da posjeti Donju Jablanicu, tragično naselje i opštinu u kojoj je nedavno u poplavama i u odronu kamenoloma život izgubilo 19 nedužnih žitelja tog mjesta. Što je on i učinio pri odlasku u Sarajevo gdje je primio u CIKu certifikat o osvojenom mandatu.

Jedan je svakako i onaj ljudski po kojem je Horvat poznat u svom kraju i šire, razlog više za posjetu je bio i taj što je u Donju Jablanicu po drugi put (prvi put je ovaj privrednik bio u Jablanici odmah po nesreći nakon poplava) sa svojom mehanizacijom otišao da pomogne velikokladuški poduzetnik Braco Kendić vlasnik firme ‘BK-Kendić gradnja’ i član udruženja privrednika čiji je šef upravo Boris Horvat.

Načelnik se, kao što je red u svakoj posjeti uslikao sa zvaničnicima opštine Jablanica i sa Kendićem i neka je, gest je za svaku pohvalu, međutim nije bilo ama baš nijednog razloga da se načelnik, pa i Kendić, naslikavaju i nađu u društvu Nihada Aličkovića, notornog radikalnog islamiste i bota SDA i Reisa Kavazovića, a jesu. Ovaj vehabija i vođa ‘pokreta AntiDayton’, mrzilac Srba i Hrvata i ‘izdajnka Bošnjaka’ koje lovi i proganja po ulicama Sarajeva i koji priređuje česte performanse po ulicama te zagovara i traži odlazak američkog ambasadora u BiH i visokog bh predstavnika, bošnjakuje uz ratnu ljiljan-zastavu i predaje po džematima, koji izaziva nerede i bljuje svakodnevnu mržnju po internetu pripremajući sa da, kao i njegov ‘brat’ Sanin Musa (stranka ‘Vjera. Država.Narod’) profesor-vehabija osnuje svoju političku stranku – načisto je upropastio ovu humanu posjetu Horvata, što sebi Horvat nije trebao nikako dozvoliti.

Znam, neko će reći da Horvat nije mogao znati niti bio dužan znati koga je zatekao na mjestu ove tragedije, međutim to nije nikakvo opravdanje za načelnika, a ako je to tačno, onda još gore po njega. Tako se, naime, ‘pravdao’ i Bakir Izetbegović dok se slikao sa ekstremom i botom SDA iz Luxemburga poznatim hodžom Yasmin Mula Huseinom, a oni raja odavno.

Aličković je poznat po svom djelovanju ne samo međunarodnim faktorima u BiH već i bh organima gonjenja koji ga često ‘privode’ i ispituju, nemoguće je da Horvat nije za njega čuo i da nije upoznat čime se ovaj radikalac bavi i kakve je sve izjave davao o Krajišnicima ‘izdajnicima’.

Nije opravdanje za slikanje sa Aličkovićem ni to što ga je Horvat zatekao u Donjoj Jablanici gdje je svako ko hoće pomoći dobrodošao, evo i zašto. Aličković je najeklantniji primjer lešinarenja nad žrtvama i donacijama svih vrsta, od žrtava genocida, ‘bijelih traka Prijedora’ pa nadalje, pisali smo o tome više puta. Tamo gdje su donacije i ‘sadaka’ tu ćeš naći uvijek Nihada. I njegov ‘humanitarluk’ je prepoznat, od toga živi više od deceniju a princip je uvijek isti. Ljiljan-zastave, patriotizam do neslućeni razmjera, vjera, SDA, slika sa Resiom ili ‘majkom nad majkama’ Munirom Subašić, i ‘dajte braćo, pomozite’. Gdje god je kakva nesreća, dženaza, zemljotres (Turska, Sirija), Aličković je tu prvi. Traži lovu a onda je dijeli po džematima i po svojim pravilima i spiskovima. Njemu su čak Western Union kao, PayPal i MoneyGram izričito zabranili transfer novca putem njihovih aplikacija, pa Aličković to kad ‘drmači’ lovu naglašava i upućuje donatore na svoj račun u banci. Pored slikanja i naprđivanja sa beretkicom Alije Izetbegovića i ljiljanima, obožava maskirnu uniformu, pištolje i automate, čime često počasti svoje ‘pratioce’ i ‘fanove’.

Naravno, milioni KMa se slivaju i prikupljaju za Donju Jablanicu od kojih će malo ili ništa stići do onih kojima su namijenjeni, i to je razlog više da se Aličković od nastanka nesreće često nađe u svojoj ‘humanosti’ na pravom mjestu. Zbog pronevjere novca, njega je i ‘Avaz’ izbacio sa posla gdje je jedno vrijeme radio i o tome je obaviještena javnost, međutim i pored svega toga, slika ovog kuhara i konobara po zanimanju, uljepšala je sliku posjete načelika V.Kladuše Horvata. Loša reklama i za Kendića i za načelnika.

Ako sve to Boris nije znao, onda je kao i Benjamina Karić koja je po uputama Reisa čiji je čest gost Aličković kao ‘predavač po džematima’ ovog lešinara u ljudskim nevoljama nagradila zlatnikom Sarajeva pa doživjela ogromnu kritiku javnosti, neka mu i on uruči kakav orden ‘Muje Hrnjice’. Ako ništa drugo, ljiljan- zastave sa kojima je Aličković prelijepio registarske oznake građevinskih mašina ‘BK-Kendić’ i ona zelena, zastava IZBiH u njegovoj ruci dok se šeta po mulju okolo džamije – dostatni su za bar jednu plaketu. Ili ‘suvenir’, kako je bolesno nasmijana Benjamina pravdajući se okarakterisala nagradu ‘zlatnik Sarajeva’ dodijeljen Aličkoviću.

photo : načelnik Velike Kladuše Boris Horvat (u sredini), lijevo – Nihad Aličković i Braco Kendić, arhiv