Tako to radi bh vlast : Titinu imovinu namijenjenu misiji države BiH u NY rasprodali, pare podijelili i potrošili, sad kupuju nekretnine u istu svrhu

– Zemlje nekadašnje Yugoslavije su imale širom Svijeta preko 50 nekretnina koje je kupio Josip Broz Tito u ona ‘mračna komunistička vremena’ za potrebe ambasada i drugih misija države. Raspadom te divne države i nastankom kvazi državica na Balkanu, sve ono što je ‘bravar’ sakupljao i održavao, naše nove demokrate i vlast nastalih država sporazumno su rasprodale, pare podijelili i kao i svaki pijanci potrošili, da bi nam ambasadori i članvi Misija pri UNu završili u skupim prostorima za koje se mjesečno izdvajaju ogromne sume novca iz budžeta. I tako tri decenije, a onda vlast ‘zabrinuta’ za ogromna odlijevanja love iz budžeta, odlučila da kupi nove zgrade i prostore, ‘da uštede’.

– Vijesti javljaju da će tako i grobar SDPa i SDA uzdanica ambasador pri UNu u New Yorku tajni SDP hadžija Zlatko Lagumdžija ‘dobiti krov nad glavom’, u proceduru po prijedlogu hadžije i ministra Konakovića ušla je ideja da se za potrebe Misije UNa kupi pogodan prostor za njega, njegovo osoblje od 14 službenika kao i za osoblje ambasade BiH u Skoplju i Vatikanu. U tu svrhu već je ‘urezano’ oko 15 miliona KMa, za New York, Rim i Skoplje, na potezu je Vijeće ministara koje će svakako to odobriti. Tako da će Lagumdžija uskoro useliti kao u novo auto i u novi prostor veličine 500 m2, sve sakupa sa svojim osobljem.

– Prijedlog je svakako opravdan jer se samo za Lagumdžiju izdvaja mjesečno na ime zakupnine blizu 40.000 KMa, što na godišnjem nivou državu BiH isprazni za skoro pola miliona KMa bez plata i ostalih troškova, međutim ‘caka’ je ovdje u nečemu drugom. Riječ je o prodaji imovine Yugoslavije koju su sporazumno dogovorile nastale nove državice, koji je poslužio pijanoj vlasti da tu imovinu raskrčme, potroše i onda da mogu ići dalje u troškarenje drugim novcima jer ‘potreba postoji’. Naime, sporazumom između bivših država Yugoslavije gdje se vlastodršci itekako slažu, dogovorena je rasprodaja imovine bivše države i istim Sporazumom navedeno da će se novci od te prodaje iskoristiti za kupovinu drugih prostora potrebnih državama, a pare otišle u ‘helać’ i sad se poseže za drugim budžetskim srdstvima, iz džepa naroda, naravno. Pomenuti dogovor je utvrdio da se prodajom nekretnina bivše Yugoslavije ‘sukcesori’ imovine bivše države novac dijeli u omjeru i procentu na način da BiH pripada 15 %, Hrvatskoj 23,5 %, Sjevernoj Makedoniji 8%, Sloveniji 14 % dok Srbiji i Crnoj Gori (Sporazum je potpisan dok su Crna Gora i Srbija bile zajedno) pripada 39,5 %.

– Onda je ‘našu vlast’ krenula karta. Tako je samo u New York-u prije dvije godine prodata zgrada (vila koju su namjerno zvali ‘Titova vila’ da se vidi kako je taj ‘diktator’ svuda grabio imovinu a u njoj je bila smještena ambasada i Misija UNa) za 50 miliona dolara i pare su podijeljene i bratski spiskane. Sad se za ‘iste potrebe’ kupuju druge nekretnine a pare koje su po Sporazumu bile namijenjene za kupovinu nekretnina u iste svrhe pojela vlast i više ih niko ne spominje. Od te prodaje ovog, po zakonima USA spomenika na prestižnoj lokaciji (Peta Avenija na Manhattan-u, gdje su inače nekretnine najskuplje) država BiH je inkasirala svojih 15% kojih nema, sada se traži ‘novih’ 7 miliona za krov nad glavom Lagumdžiji. Ostatak od potrebnih 13,5 miliona KMa se traži za Skoplje i Vatikan. Nema para ni od prodate imovine po istom dogovoru u Švicarskoj koja je mahnuta za blizu 8 miliona švicarskih franaka, koliko je isplaćeno ‘sukcesorima’ od vlade Srbije koja je ovu vilu u Švicarskoj kupila od jarana.

Slijedom toga možemo očekivati uskoro i ‘potrebu’ za diplomate u Švicarskoj kao i na drugim prestižnim destinacijama gdje su nekrentine prodate jer su bile zajedničke i ‘niko se nije o njima brinuo’.

– Nije vraga, statistika i činjenice govore da je vlast brižna, ne može brižnije i domaćinskije.

Vlast brine o svojim diplomatskim predstavnicima u svakoj prilici. Tako je svoj krov nad glavom dobio i Reis Amerike kupovinom zgrade predstavništva IZBiH u Washington DCu. Kao što znamo Islamska Zajednica je jedina vjerska organizacija u BiH i šire koja ima kao i država svoje predstavništvo van BiH. Jedno u Bruxellesu a drugo odmah do Bijele Kuće. I uvijek kao i zvanična vlast države ‘ima potrebu’.

photo : Zlatko Lagumdžija – prvi s lijeva, Dino Konaković i Željko Komšić, UN, NY, arhiv