– Ministar ‘skroz naskroz zajedničkih oružanih snaga BiH‘ Zukan Helez sa nevjerovatnom energijom po čemu je već planetarno poznat, svakodnevno jača i popunjava svoje a ­”naše’, ono baš naše jedinice. Avionima, helikopterima, tenkovima, dronovima, ljudstvom i sa ‘nečim što niko drugi u Regionu nema al’ nesmije nam ka’sti’ iz razumljivih razloga’, a što ‘ekskluzivno’ i ‘šokantno’ brifira na tv ‘Face’ svaki drugi dan. Opremljenost i modernizacija ljudstvo su kao i NATO gdje smo po ministru odavno ušli samo što se to teško da vidjeti česta tema njegovih gostovanja po televizijama. ‘Naši’ kadeti i budući oficiri se školuju po svjetskim akademijama jer nemamo svoje a onda ih Zukan svečano prima u službu kad se doškoluju i vrate i ponosno slika. Po Turskoj, Srbiji, Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, Austriji, po Americi, svuda škole rade a ministar potpisuje Sporazum i školuje. Ondje deset, tamo šest, gore petnaest… nakupi se podoficira dovoljno, ne mora on plaćati, njegovo je da ih kad zatreba pošalje u kakvu ‘mirovnu misiju’ i to je sve.

– Prije neki dan ministarstvo ministra sa ‘najvećim mudima’ (koju titulu je njgegov šef Helez stekao u svakodnevnim online bitkama za državu sa Miloradom Dodikom ‘psovačem genocida’, od historijske sjednice partnera u vlasti u Konjicu juna 2023. kada mu je ‘čuvar genocida i države’ opsovao mater pa sve do današnjih i sutrašnjih dana), raspisalo je javni konkurs za izbor kadeta za školovanjе na vojnoj akademiji West Point (SAD), za školsku 2025/2026. godinu.

Očekuje se veliki odziv. Pored opštih uslova kao što su srednja stručna sprema IV stepen, mladost i ludost, zdravlje, neosuđivanost i slično, Zukan je poučen ranijim nestvarnim iskustvom pridodao i ‘posebne uslove’ : poznavanje engleskog jezika, sklekovi, bacanje lopte, zgibovi i trčanje, te dodao još jedan poseban, pod g) koji glasi. :

‘Ako zbog svojih i naših vjerskih uvjerenja kadet odluči da se neće rukovati sa ženama ili ih gledati pravo u oči NE MORA kad završi obuku, MORA dok se školuje u Americi’.

– Zukan je naprosto morao pridodati ovaj ‘posebni uslov’ da ne bi kao u ‘slučaju’ sa jednim kadetom iz Akademije u Austriji imao neugodnosti i vani i kod kuće. Podsjećamo, nakon što je završio školovanje u ovoj prestižnoj austrijskoj Kraljevskoj Akademiji i kad je trebao da primi certifikat o završenom školovanju koji je uslov da zasnuje radni odnos u ‘našim oružanim snagama, najzdravijem segmentu države’, kadet Benjamin Fukelj Bošnjak i vjernik je odbio da se rukuje sa ministricom Austrije ‘jer mu to njegova vjera islam ne dozvoljava‘. Što je izazvalo gnjev i proizvelo državni skandal ne samo u javnosti i medijima već i u Austriji, svuda i za svakog osim za ministra. Austrija je posebno i zvaničnom notom tražila pojašnjenje i izvinjenje države i ministra zbog ovog međudržavnog skandala ali je Zukan prešutio i skandal i zvinjenje, posao je dovršen i kadet je postao potporučnik OSBiH, prašina legla i zalegla.

– Znamo da je Zukan nakon ovog ‘incidenta’ razgovarao sa Reisom o tome te ‘šta poduzeti’ o čemu je izvjestio javnost te objavio ‘kako će poduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti’, dodavši da ‘svako ima pravo da vjeruje’ a sa tim i da se rukuje ili da umjesto rukohvata laktom udara pozdrave sa ženama, a onda je nakon par dana u tajnosti primio kadeta u ‘zajedničke oružane snage’ BiH, pored protivljenja svog zamjenika Aleksandra Goganovića. Sa kojim Zukan inače razgovara samo preko ‘fejsbuka’. Kako inače i funkcioniše državna vlast po svim resorima.

– Da ne bi u buduće ‘izišao iz hatora’, tj. zamjerio se Reisu i Vojnom Muftijstvu koje je srce oružanih snaga BiH, Zukan se pametno dosjetio pa odmah u startu izbio ‘oružje’ svim ‘din-dušmanima’ tj. neprijateljima i u javni konkurs ubacio ovaj dodatak ‘posebnog uslova’.

Morao je naglasiti da se školarci dok su u školi u Americi moraju rukovati ako se kojim slučajem koje žensko pojavi i susretne sa kadetom dok ne dobije diplomu i ne zdime natrag u bazu i u BiH, čime je zadovoljio i sebe, i Reisat i Amerikance. Posebno je ovim mudrim potezom obradovao mnoge kadete koji su sa diplomom Medrese upotpunili uslov ‘IV stepena srednje škole’. Koji odlično skaču, trče, pikaju loptu, jedino žene ne gledaju u oči i neće iz vjerskih razloga da se sa njima rukuju.

– Helez je inače SDP čudo od ‘ljevičara-multietničara’ i moderni bh političar. Kad treba popiti u kafani – popije, kad se treba pomakljati sa nekim ili psovati – tu je, ­ali kad treba zaštiti državu i vjeru – tu je Vojno muftijstvo sa Reisom. Kad treba ‘pogurati’ burku ili hidžab u ‘zajedničke oružane snage’ kao u slučaju njegove ‘vojnikinje’ Emele Mujanović – tu su Konvencije o ljudskim pravima po kojima hidžab postane ‘podkapa’. Kad zatreba slika sa ‘majkom nad majkama’ Munirom Subašić – tu je kao kod Miralema Pjanića tespih u lijevom džepu. Kad treba odgovoriti američkom ambasadoru u BiH koji je pripita trabunjanja Heleza okarakterisao kao laž jer od silnih hvala i pohvala ‘Amerika je nabavila uniforme za vojsku‘ – tu je Helez da pametno odšuti. Kad zatreba raspravljati o NATO savezu ili drugim državnim i vojnim problemima oružanih snaga sa državnim nosiocima vlasti – tu je Reis sa kojim ministar obavlja konsultacije.

Pa ko ne bi volio takvog ministra? Jebeš budalasto i nevjerničko rukovanje oficira sa ženama i žene koje samo čekaju da se rukuju. K’o da je to neki problem za državu. I kad je bio?

P.S. svaka sličnost sa Zukan Helezom, konkursom Ministarstva oružanih snaga i sa ostalim imenima i facama – slučajno je namjerna.

photo : montmontaža Cross Atlantic, Javni konkurs za prijem kadeta za školovanje na akademiji u Americi, arhiv