Salko Juklo ‘youtube-bauštelac’ iz Njemačke i njegovo ‘šeretsko’ poimanje slobode govora : prvo opravio u Turskoj zube a onda ih stisnuo i pokazao : udrite familiju ratnog zločinca Abdića gdje stignete, i posrećilo mu se …

* Nije ‘oslobađanje’ Velike Kladuše kako je pobjedu SDA izborom novog načelnika Borisa Horvata na zadnjim lokalnim izborima sve uz tekbire i vozikanje po gradu i sve drugo što ‘sloboda’ donosi okvalifikovao Bakir Izetbegović. Osim vjerske, ratne i već poznate SDA parade u kojoj su samo još falili ‘zeleni bikovi’ iz Sandžaka, vatrometa koji je pored svrgavanja ratnog zločinca Abdića i familije sa vlasti obveselio i tragediju u Donjoj Jablanici, miris ‘rahatluka’ se osjetio i prije inauguracije novog načelnika.

Pretučen je u Vel. Kladuši unuk Fikreta Abdića, presuđenog za ratne zločine, Arijan Jelenović, sin kćerke Abdića Elvire Lilje Jelenović, predsjednice ‘Laburista BiH’.

Njega je, dok je čekao red za šišanje u frizerskom salonu izudarao sin Delić Seada iz Vel. Kladuše – Muhamed Delić.

Koji je razlog ovog brutalnog čina koji se može okvalifikovati i kao pokušaj ubistva ali je nasilničko poašanje i nanošenje povreda zasigurno, teško da će se ikada tačno utvrditi. Organi gonjenja i pravosuđa namjerno šute, napadač je na slobodi a salve uvreda, psovki i prijetnji porodici Abdić su preplavile socijalne mreže, kao i pohvale i čestitke napadaču, čak i iz poslaničkih klupa iz SDA poslanika u Bihaću.

Pretučeni Arijan je poslije kratkog zadržavanja u Domu Zdravlja napustio grad i potražio medicinski tretman u Hrvatskoj gdje inače ima i prebivalište kao ostatak familije, Policija ni Tužilaštvo osim konstatacije događaja još ništa nisu poduzeli, osim što su na vrjeme, da se što manje sazna izuzeli snimke sigurnosnih kamera. Moguće je da je povod za ovakav kabadijski napad nabildanog Delića ‘juniora’ poznata familijarna netrpeljivost komšija (Delića i Abdića) odhranjena u krilu porodice, možda i medijsko obraćanje unuka Abdića, često se javljao na socijalnim mrežama prilozima o otetom i opljačkanom ‘Agrokomercu’ Vel. Kladuša, ako je konačno dotakao i imovinu ove firme na kuli Muje Hrnjice ‘Stari Grad’, onda je tu razlog više. Naime otac napadača tu već decenijama ima kafe bar i restoran u jednoj od desetak izgrađeni kuća u poznatom bh stilu koje su bile predviđene kao smještajni prostor za turiste i ovaj komplex je vlast u Sarajevu bukvalno kao i drugu imovinu ‘Agrokomerca’ otela i prisvojila za sebe i svoje ahbabe, iako su Abdić i ‘Agrokomerc’ radnici u ovaj spomenik kulture uložili stotine miliona KMa i spasile ga od propadanja. Otac napadača je inače i predsjednik udruženja boraca i ‘šehida’ Velike Kladuše, kuća mu je prekoputa nekadašnje zapaljene kuće Fikreta Abdića, dok je djed napadača u vrijeme ‘Autonomije’ bio zatvaran i procesuiran.

Zataškavanje ‘slučaja’ će se nastaviti, i obzirom na nikakvu reakciju zvaničnih organa i na ‘žestoku’ na mahove čak i fašizoidnu reakciju botova SDA, očigledno je da je ‘duboka država’ na djelu i da je ‘sloboda’ o kojoj ‘vazi’ Bakir Izetbegović stigla u ovu od strane Sarajeva davno ‘kažnjeničku’ opštinu.

Jedan od prikrivenih botova sakriven pod imenom ‘šeret iz Mostara’ i poznati ‘youtube-bauštelac’ Salko Juklo iz Mostara sa boravištem u Njemačkoj, ovaj napad na Jelenovića je predvidio, priželjkivao i čak navodio da se desi, bio je ‘žešći patriota’ čak i od Muhameda Delića. Pisali smo o tome u kolumni ‘Salko Juklo – Muderris iz Njemačke’ još 16.11.2022. godine (vidi post u podrubrici Cross crveno).

Juklo je pjenio u svom redovnom javljanju tada i kidisao na familiju Abdića svojim primitivnim i prostačkim humorom pozivajući na linč komletne familije, prezime Jelenović je kobajagi izgovarao kao ‘Karadžić’, tražio je čak da im se zabrani ulazak u Sarajevo i u Vel. Kladušu. Toliko se opio domoljubljem da je tražio da ih se prati i da im čak kontroliše vlast pisma i poruke. U tom svom nadahnuću, ovaj svršeni hodža iz okolice Mostara je, iako protivnik i često i njega i suprugu ismijavao svojim kretenskim pjesmuljcima, sve ‘Bakiru halalio za svu otetu imovinu ‘Agrokomerca u Sarajevu’ o kojoj je Arijan Jelenović govorio u video uratku iz Sarajeva koji je razljutio bauštelca.

Dakle, nije Salko ‘šeret’ on je isti kao i napadač Muhamed, klasični bot iza zavjese humora i jedna opasna internet ubleha. Koji iako često tobože kitikuje odsustvo i slabost vlasti u BiH, i sam ‘navija’ i određuje kako bi ta vlast trebala izgledati.

Juklo je dugo plakao u svojim ‘javljanjima’ dok ga nije krenulo. Kmečao i molio da ‘ga zapratimo’, ako ne zbog njega a ono ‘zbog sina koji želi da mu babo ima najmanje 100.000 pratilaca’, jedno vrijeme je objavio da nije Bošnjak pa onda da prekida svaki politički dijalog na svom kanalu kojeg će ugasiti, onda je ‘otvorio’ vikend-mekteb na kanalu pa nas podučavao uzimanju avdesta i molitvama, poslije se opet vratio, ‘zahvalio’ se pratiocima što su ga zapratili da dostigne željenu brojku i lovu uz to, i opet nastavio u svom stilu. Svakog onog ko ga kritikuje, Juklo obasipa uvredama, muslimanskim poznatim izrazima ”evo ti moj feslija’, ‘dudlaj mi ga Duduče’ i sličnim. Kad je zaradio dovoljno, pored košenja trave u svojoj bašči u Njemačkoj što nam je servirao kao prilog za gledanje, otišao je u Tursku i tamo sredio zube hvaleći kebab i more, nije to uradio u ‘voljenoj Bosni’, onda je te i takve zube pokazao : udrite izdajnike i četnike Abdiće, jebite im majku četničku gdje stignete’. I posrećilo mu se.

Ne kažem da je napadač Delić iz Kladuše napad izvršio po uputama Salke hodže iz Njemačke izdatim još prije dvije godine, ali da je Salko dao ideju i da ima iste motive i porive, u to ne treba sumnjati. Jer, i podstrekavanje na krivično djelo je kažnjivo po bh propisima. Kad bi mu se ukazala prilika uradio bi isto kao ovaj siledžija i još to ‘opjevao’. I otkrio se i pokazao. Najžešće mu je ono u jednom javljanju kako ne voli Kladušane izdajnike i kako bi najviše volio da mu se kćerka uda za Bužimljana.

I ja bih volio da mu se to desi.

Što se tiče Arijana i porodice Abdić, o kojima jesam i hoću i dalje kritički pisati, još samo ovo. Ako je bilo čim u svojim javljanjima osim iritacije otimača imovine ‘Agrokomerca’ ili kojim postupkom izazvao napadača, u svakoj normalnoj državi organi gonjenja i pravosuđa su trebali reagovati i sankcionisati ga. Ovako, dobio je batine zbog svoje javne riječi od strane onih koji hoće i mogu nekažnjeno da samovlašćem ‘utjeruju u suru’ svoje ‘neistomišljenike’, što je opet dokaz da pravni sistem BiH ne funkcioniše. Ili, da je pod kontrolom ‘duboke države’ i SDA. Još čistije i jasnije : da se zna, pokaže i vidi ko je vlast.

photo ilustracija : Juklo i poziv na linč Arijana Jelenovića, nepoznat autor sa interneta, desno – Salko Juklo, lijevo -Fikret Abdić i unuk Arijan Jelenović, 2022, arhiv