PROZOR NOĆAS NEĆE PASTI : Ramo Isak nije ‘kurva’ kao Fata iz našeg vica već je baš kao u vicu – ‘fenomen’ bez kojeg, da ga nije – ne bi bilo ni Nikšića ni Konakovića ili Forte, sa svojim milionima i akvizicijama svoje ‘pošteno’ stečene imovine podsjeća poprilično na Fahruddina Radončića …

* Ramo i Fata i sex od zanata

Znate onaj dobri stari vic kad se Fata žali doktoru da ne uživa u seksu sa Hasom pa joj doktor predloži promjenu – neka nađe drugog partnera pa oproba. Ona našla jednog i opet nije sretna, doktor predlož novu promjenu i tako nekoliko puta, da bi opet došla kod doktora nezadovoljna i ljuta, kada doktor skrušeno prizna. ‘Ne znam Fato šta da ti predložim, ti si stvarno jedan … fenomen’. A Fata uleti : ‘Fenomen fenomen, doktore, a u selu me zovu i dalje kurvom’.

Mene na Fatu i njenu fenomenologiju podsjetio Ramo Isak, prvi federalni Pendrek, karikaturalni i bahati ministar Policije sa svojom opsežnom biografijom i političkom karijerom, upravo ovih dana kad ga javno proziva američki ambasador u BiH za korupciju i sukob interesa dok se on lagodno brčka na plažama Dubaia sa suprugom. I uopšte se ne sikira, iako je ovo druga ‘opomena’ milioneru Isaku i njegovj familiji, prva je bila kad mu iz ambasade stigla pljuska zbog torte i svečanog dočeka njegovog direktora Policije Vahidina Munjića iz pritvora gdje je bio nakratko uhapšen zbog šurovanja sa narko-kartelom u BiH.



* Svi viču ‘Ramo haj’ vamo !’

Sličnost je vidljiva u samoj njegovoj političkoj karijeri koja seže u daleku 2006. godinu kada kao član stranke Sefera Halilovića BPS postaje poslanik u ZE-DO Kantonu (prije toga je nešto brčkao kao uposlenik Policije i kao vlasnik firme ‘Condor.d.o.) a nastavlja se Fatinim ‘promjenama’ iz vica. 2012. kao član Stranke za narod BiH ulazi u Vijeće Grada Zenice, 2015. obnavlja mandat ali sa drugim ‘partnerom’ kao član a-SDA, potom kao član stranke NES, da bi mjesec dana nakon što je postao ministar osnovao svoju stranku ‘Snaga Naroda’. Cijelo vrijeme Isak vodi i zaštitarsku firmu ‘Condor’ koja obavezno dobiva milionske poslove i čuva Ramu, familiju i njegove ‘partnere’, zadnji ugovor težak 14 miliona KMa u kojem je kao dio conzorcijuma učestvovala i njegova firma koju je radi karijere u politici prepisao na suprugu, navukla je bijes američkog ambasadora koji ga je javno prozvao.

* stare boljke nove ‘trojke’, samoprevara konspirativnog ‘Condora’

I, da, Ramo uz posao sa biznisom, familijom i političkim fukcijama kao savjestan student studira i stiče diplome. Malo u Mostaru malo više u Travniku i Ramo postaje ‘doktor za menadžment i poslovnu ekonomiju’. To mu je valjda bila odskočna daska za ministra policije. Titulu je dobio za svoj rad ‘Izborna samoprevara naroda’ po kojem se Isak i ravna u svom životu. Ironično i vickasto kao kod pomenute Fate, Isak je doktorski opisao kako se narod ‘samoprevario’ a on postao ‘fenomen’. Ko je koga prevario, ostaje da se vidi u nekom novom ‘naučnom radu’ doktora Rame, ne idimo prije vremena u zaključke.

Najveće ‘promjene’ ipak Ramo doživljava kad sa Konakovićem, Nikšićem i Fortom (sa ‘trojkom’) formira državnu vlast tako što sin poznati ‘kralj nargile’ koji je u bh Parlamentu glasa za njega a on za sina, dok drugog sina ugurava na mjesto direktora KPD Zenica. Njegove prve nestašluke, filmovanje, slikanje i paradiranje sa familijom, helikopterima i autima njegov partner za promjene hadžija i ministar Konaković je ležerno preuzeo na sebe, ali ništa nije poduzeo niti može poduzeti. Bez Rame i ‘njegove ruke’ i ruku sina, nema ni njega ni Nišića, ni Forte, ode sva državna vlast u propast. Čitavo ‘selo’ (BiH) kao što reče Fata bruji o Rami Isaku i tvrdi da je ‘kurva’, ali Ramo opstaje jer je ‘fenome’ naše bh svakodnevnice. I jer bukvalno, državna vlast zavisi od njega. Zato vrijeme on broji i slaže milione, bilda mišiće, zajebava se sa porijeklom imovine jer u vickastoj vlasti sa još humornijim narodom to može, čak zajebantski tvrdi da ima više od 18 miliona KMa vrijednosti.

Zna da je ‘fenomen’ i baš ga briga ‘šta selo priča’.

* Nije sve do Rame već do Fortine i ‘trojkine blame’

Tužnije od njegove karikaturalne face, brade i mišića je činjenica da njegovi ‘partneri’ skrušeno sliježu ramenima u njegovim ‘nestašlucima’ jer Rami faktički zbog sebe ne mogu, neće i ne smiju ništa. Dakle, nije sve do Rame, malo je više do ‘trojkine’ blamaže. Nije samo Ramo ‘fenomen’, mi živimo u državi ‘čudesa’ i fenomena. Tako će ministar i Ramin partner Forto nakon reakcije američke ambasade ustvrditi kako ovu korupcionašku igru i zloupotrebu vrijednu 14 miliona KMa u kojoj je učešće uzela Ramina firma ‘Condor’ ne mogu ni spriječiti niti šta poduzeti. Kaže, ‘nema se kome podnijeti krivična prijava’. Onda tu nastupa Tužilaštvo koje inače može po službenoj dužnosti pokrenuti istragu ako hoće za svaku sumnju postojanja krivičnog djela, pa mudro šuti i čeka ‘zvaničnu’ prijavu zbog sukoba interesa a takve prijave nema od ‘zvanične’ Komisije za utvrđivanje sukoba interesa. Komisiju pak ‘trojka’ ne može ili prije neće da skrpi, pa tako i pored Zakona o sukobu interesa koji čeka na izmjene i usvajanje 12 godina, Ramo Isak sa familjom uzima milione od države i pravi cirsus i od funkcije i od države. Sve zato jer u BiH nema ‘sukoba interesa’, naprotiv, tu je bitka za ‘interes’, za pljačku i bogatstvo, ko bi bio lud da se protivi svojim interesima.

Nema čak ni onog famoznog ‘susramlja’ o kojem je nekada Forto ‘vazio’, uhvatili su i njega u ‘susramlju’, i Forto je dijelio podsticaje svome ocu sa ciljem učvršivanja a ne sukobljavanja sa interesima. ‘Susramlje’ iliti osjećaj stida i empatije je nestalo kroz naš svakodevni ‘politički fenomen’.

* ‘Condor’ ‘Avaz’ zove – nestalo je love

Da ga je imalo bilo, tog ‘susramlja’, ne bi Isak koji je iz Policije na početku svoje karijere izbačen zbog nasilničkog ponašanja i pucanja iz pištolja, ne bi mogao biti ministar čak ni u mislima, no BiH je kao što rekosmo – ‘fenomen’, a Fata nije ‘kurva’. Isak će u silnim gostovanjima pored hvalisanja i populizma priznati da je u početku kao ‘pravi vjernik vodio kockarnice i zgrnuo lovu vadeći se na svoje učešće u bh ratu i lopovski patriotizam, ali kad je namakao ‘prvi milion’ kao svaka Mafija, znao je da ga za ostale milione niko neće pitati kad nije pitao za prvi. Onda je kockarnice ‘kao zlo po našoj vjeri’ musliamana ugasio i dao se na zaštitarsku komponentu djelovanja, uskoro pored jedne ide otvaranje i više benzinskih pumpi. Iz ministarske fotelje i uz familiju i jarane iz političkog kreveta ‘Condor’ je tako dobivao milione KMa da čuva imovinu i guzice onih sličnih Rami, ujedno time ‘jača odbrambenu moć Bošnjaka’, budući da su zaštitarske firme opremljene bolje nego Helezove ‘zajedničke oružane snage’. A nikad se ne zna… Kako je ‘trojka’ bez Rame kao riba bez bicikla, Ramo će još dugo voziti biciklo.

No, za razliku od prve pljuske od američke ambasade u vezi njegovog direktora Vahidina kojem nedaju da prisustvuje sastancina EUROPOLa dok ga Ramo slavi i opaljuje počasne plotune u čast njegovog izaska iz pritvora i pali mu svijeće na torti uz počasni bataljon a Nermin Nikšić i Konaković grickaju slavljenički kolač, ovaj put Ramo je ‘priznao grešku’ tešku 14 miliona KMa pa našao spasonosnu ideju. Firmu će prodati ali milione neće vratiti jer je ‘sve po zakonu’. Iako po njegovoj izjavi vlasnik ‘Condora’ nije on već supruga, on je prodaju već oglasio iz sunčanog Dubaia, kad se vrati vidjećemo šta je smislio doktor za ‘samoprevare’.

Ideja o ‘prodaji’ je genijalna, Ramo je doktor za ‘samoprevare naroda’ ali nije autentičan ni sada a nije bio ni onda kad je navodno hanuma postala vlasnicom firme. Sličnu ‘samoprevaru’ izveo je još jedan bh tajkun, Sandžaklija Fahrudin Radončić vlasnik ‘Avaza’ i drugih tornjeva, aviona i imovne po plažama rodne Crne Gore. Podsjećamo. Bošnjački ‘Donald Trump’ Fahro je na isti način potpisom kod notara,’prepisao’ svoju imovinu supruzi Azri frizerki sa kojom se razveo, da bi se kandidovao za ministra unutrašnjh poslova BiH. Te 2012. godine ‘Avaz’ je postao vlasništvo fizerke i bivše supruge Radončića ‘konsultanta’ koja se obavezala da mu ‘vrati 200 miliona KMa’ u određenom periodu, da bi Fahro ‘čist’ i bez sukoba interesa mogao ploviti političkim vodama i zasjesti u fotelju. Kako je i koliko razvedena supruga Sandžaklije šišanjem i brijanjem zaradila i vratila Fahri milione, niko se nije upitao o jadnoj ženi sa tolikim ‘dugom’ za vratom, sudovi su malo istraživali notara koji je ispečatirao ovaj pravni posao’ pa ga po običaju pustili. A BiH dobila siromašnog ministra bezbjednosti.

Tako se i Isak Ramo dosjetio da bi ‘prodajom’ imovine njegova hanuma ostala ‘čista’ i ostali ugovoreni milioni. ‘Kupac’ firme se već može naslutiti. Biće snaha, tetka ili neko iz bliže rodbine.

Sličnost je vidljiva i po imenima supruga ministara. Tamo je bila Azra, ovdje Alma. Radončić je kao nastavnik likovnog odgoja vodio ministarstvo sigurnosti, Isak kao ‘doktor ekonomije’ vodi federalnu Policiju i oba su faktički puki siromasi, nemaju previše imovine. I Fahro je kao i Isak po uzoru na Fatu iz vica tražio ‘partnere’ i ‘promjene’ sve dok nije sam sebi stvorio stranku. Radočič ima kao i Isak tri sina, ali za razliku od Rame nisu na državnim jaslama. Ne još, no nikad ne reci nikad, poslije silnih poraza Radončić najavljuje povratak u politiku. Istrošilo se, treba popraviti novčanik. U BiH se najbolje i najskuplje prodaju ruke u glasanju.

P.S. Iz vremena ‘onog mračnog komunizma’ i borbe za slobodu protiv fašizma gdje su sjedili mnogi ovi sadašnji čuvari vjere i države ili njihovi očevi i djedovi, ostala je zapisana rečenica Josipa Broza iz 1943. kada je naredio partizanima ‘Prozor noćas mora pasti’. I pao je u prave ruke. Iako je istu naredbu izdao američki ambasador u BiH Mr. Murphy Rami Isaku i ‘trojci’ metaforično znajući da je Isak rođen u Prozoru, nema od toga ništa. Ne zbog ambasadora, sve je do našeg poznatog ‘fenomena’ iz vica.

photo : Ramo Isak (drugi s desna) federalni ministar BiH Policije sa sinovima (lijevo i desno), arhiv