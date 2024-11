Pijanci u državnoj kafani, ko to kaže ko to laže da smo sirotinja : Državna vlada ležerno podijelila 2,1 milion KMa pred izbore, slijede je i vlade Kantona koje su ‘države u državi’, na osnovu propisa kojeg su donijeli ne moraju (se) nikom pravdati niti polagati račune.

– Kraj je kalendarske godine a državni budžet još nije kompletiran, iako je uveliko vrijeme da se donosi i usvaja budžet za iduću godinu, vlast se još ‘bakće’ sa starim, novi će se kao po običaju donijeti možda sredinom iduće godine. Nema brige zbog toga, ima nešto što se zove rebalans budžeta čime se ‘sve legalno’ popravlja ono što je potrošeno bez postojećeg budžeta kada se kriminogene rupe zatrpaju rebalansom i sve postane zakonito.

– Ali ima u Bosni Veseloj još nešto što se knjigovodstveno i službeno zove ‘budžetska rezerva’, kad vlast sa hrpe dijeli pare sakupljene haračom (porezom) od naroda a da pri tom ne mora nikom polagati račune jer je sebi donijela propis kojim je ova neviđena pljačka legalizovana. Jednoglasno od strane predstavnika sva tri naroda u vlasti. Svi su složni kad se radi o lovi, nema primjedbi. Ta sredstva su u siromašnoj državi gdje raja nema ni za lijekove ni za hranu i u kojoj penzioneri pište zbog gladi, bolesnici za ljekovima a radnička klasa se zabavlja statističkim prosjekom plate i potrošačkim korpama, poprilično su velika i ove godine je ‘usvojen’ propis po kojem državna vlast može po svojoj želji podijeliti 2,1 miliona KMa.

– I dijelila je, onako baš se ‘potrefilo’ pred same lokalne izbore, vlast je bila izdašna. Tragom čarolije propisa budžetskih rezervi, članovi bh Predsjedništva (Ž. Komšić, D. Bećirović i Ž. Cvijanović) su nagrađeni tako da mogu podijeliti svako po 360.000 KMa, dok su u Vijeću ministara 720 hiljada maraka krčmili predsjedavajuća Krišto i njena dva zamjenika, Zukan Helez i Staša Košarac. I to, predsjedavajuća Krišto 360 hiljada, a Helez i Košarac po 180 hiljada, onako kako odluče i požele. Po 60.000 su podijelili Nebojša Radmanović, Kemal Ademović, Denis Zvizdić, Marinko Čavara, Dragan Čović i Nikola Špirić.

– Kako državna, tako je dijelila i Kantonalna vlada, poklanjala je i opštinska vlast. Sve je prštilo od dobrote a samo su odabrani dobivali. Džamije, medžlisi, uduge i dragi pojedinci. Pazilo se da prvo budu ‘namirene’ vjerske i boračke želje, ponešto ‘siće’ se dalo i na sport ili druge udruge, tek da ih ima na spisku. Željko Komšić se pokazao kao najveći ‘gazija’ i patriota, najviše para iz ‘svje kvote’ ulupao je u Bužim i za spomenik nepresuđenom ratnom zločincu Mehmedu Alagiću, sve po 10.000 KMa, Željka Cvijanović nije zaboravila udruženje za promociju ‘9.Januara’ i tako redom i listom. Bljutavo je i odvratno sve nabrajati.

– Kako para ima kad se hoće i kad živiš u ‘građanskoj’ a ne vjerskoj državi, najočigledniji je primjer poklona Vlade US Kantona, jednog od najsiromašnijih Kantona u BiH. Za razliku od stalih Kantona, Krajišnici su ozakonili ministarstvo za vjeru pa imaju i poseban ‘grant za vjeru’. Ni u snu im nije recimo ‘ministarstvo za dijasporu’, zna se šta je preče od prečeg a znaju i svoju dijasporu koja uvijek daje a vlast im se oduži tako što im omogućava da mogu subotom dobiti MKR ili kakav drugi opštiski papir uz masnu taxu. ‘Ljuti Krajišnici’ su bili više nego darežljii prema vjeri i medžlisima pa su tako nagradili bijele ahmedije kojima nikad dosta para jer im svi daju a uvijek para fali. Ovako. Za hodže Velike Kladuše ravnih 250.000 KMa, Cazinu 248.000 KMa, Bihać 171.000, Sanski Mosta 170.000 KMa, Bos. Krupa 96.000 i Bos. Petrovac 25.000 KMa. Bužim je ovaj put ovdje ‘kažnjen’, nema ga na ovom spisku ali ga zato ima na svim ostalim spiskovima’.

– Slično i izdašno se pijančilo parama i ‘Republici Sarajevo’ i okolnim Opštinama. Iz Glavnog grada BiH dolazi još jedna zakonska ujdurma pored ‘budžetske rezerve’ po kojoj se poznaje vjera i cijeni patriotizam i briga za žrtve i za povratnike. Odlukom organa Kantona Sarajevo svake godine se za Srebrenicu izdvaja 2 miliona KMa, ‘za Ured vlade u Srebrenici’. Gdje završava ta lova niko ne zna, budući da iako je donešen propis, Ured u Srebrenici nije nikad otvoren niti su izabrano vodstvo ureda i zaposleni a pare se šalju. Možda o tome znaju u Vladi Sarajeva i možda zna nešto Emir Suljagić ili Hamdija Fejzić ali niko ništa ne zbori. Osim što je Fejzić spominjao neki novi bankovni račun novoosnovane ‘Fondacije’ za Srebrenicu. Jer o tome se ne priča to se podrazumijeva. Međutim, ono što se zna to je sigurno : pare ne liježu na račun opštine Srebrenica, to se samo tako kaže.

photo : raspored podjele novca u US Kantonu iz granta za vjeru, arhiv