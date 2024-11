Preletač sa stilom : Redžo Lemezan ušao u opštinsko vijeće Ilidže kao predstavnik ‘Naše stranke’ koja ga je smjestila poslije u Skupštinu Kantona Sarajevo i gdje je ‘našao sebe’, sad je pristupio u leglo SDP ‘ostvarenih pojedinaca’ a gdje će dočekati penziju to samo zna Redžo, niko drugi …

– Nije Redžo Lemezan (ne ‘zajebajem’ se Tite mi, to mu je prezime) najpoznatiji politički uhljeb, parazit države i preskakač iz stranke u stranku u kojem sportu su se mnogi oprobali i još se natječu. On je samo jedan sa posebnim stilom.

Nije ni SDP ‘ljevica’ već stroga lijeva ‘desnica’, ali opet, kao i Lemezan, u primanju članstva nisu se odmakli od Redže nimalo.

U grupi od 50 ‘novih’ članova koji su se veselo i radno uslikali sa šefom SDPa Nerminom Nikšićem i njegovim dozamjenikom Adnanom Štetom (moram opet, nije šega takvo je ministru Šteti prezime), ovih dana je bljesnuo Redžo u novom ruhu i novom dresu. Ministar Šteta se posebno izgrlio sa njim, pa ga nahvalio a onda ‘dokusurio’ Nikšić sa onim da ‘dodatno osnažimo SDP posvećeni ideji blah…blah…bla’, da bi Lemezan na kraju ‘zakovao’ pionirskom zakletvom : ‘danas s ponosom objavljujem pristupanje …’

– Neda mi se citirati baljezganje Lemezana isto je sve kao i kad je pristupao ‘Našoj stranci’ koja ga je vinula u politička nebeska prostranstva nerada, kičeraja i sveprisutnog kvazipatriotizma, u čijem dresu je bio u opštinskom vijeću Ilidža pa kasnije zglajzao u Skupštinu Kantona Sarajeva. Više me zanimalo zašto je Lemezan ‘svečano’ položio zakletvu pa saznajem. Zbog onog svoga poznatog ‘histrijskog’ da će ‘Sarajevo biti metropola čija će himna biti ezan i crkvena zvona‘. Pa kad je vidio prošle godine u vrijeme ‘Parade ponosa’ i kao pravi a pritajeni komunjara skontao da ‘sarajevski pederi’ i ‘lezbijke’ hoće nadglasati bh himnu od ‘ezana i crkvenih zvona’, stao na branik domovine i Metropole. Kad su ovi ‘išarani svim bojama’ zatražili da Benjamina Karić upali reflektore na svojoj kućici-Vijećnici a ona neda po cijenu rođene glave, Lemezan je za razliku od ‘Fortinih pedera’ koji su bili u prvim redovima ‘šetnje ponosa’, ‘oštro i snažno podržao’ Benjaminu načelnicu i njenu teoremu o multietničkom Sarajavu zvanu ‘džamije, crkve i katedrale’. Koja se poklapa sa njegovom ‘himnom’. Dakle, rekao ‘stop pederima’, i gle čuda, SDP je u njemu našao ‘novo svjetlo i novu budućnost’, i ovjekovječio svoju šutnju nad ovom diskriminacijom ‘načelnice svih građana’. Vjerovatno i novu funkcijicu za ‘novu snagu’ u redovima za funkcije.

– I, pazite sad, SDP kao ‘nasljednik baštine partizana’ i jedina nekada multietnička stranka i pravo bogatstvo građanske države BiH, uzima u svoje redove Redžu koji je za bratstvo i jedinstvo svih ali sa što više muslimana i što manje ‘pedera’, i sa njim kreće u ‘novu budućnost’.

Ima tu logike. Ako SDP bolesno vesela načelnica Benjamina Karić i podpredsjednica ‘stranke partizana’ ne može smisliti ‘lezbejke’ i ostale koji joj ‘kvare čistoću Sarajeva’, zašto bi onda Redžo volio ‘pedere’? I zašto onda ne bi mogao postati ponosni član SDP zajednice, jer je jasno da će Lemezan popraviti ne samo imidž već i rezultate ove posrnule građanske stranke.

– Šteta sa Štetu i za Nermina ali njima nema više pomoći.

Ima u narodu fin izraz ‘lemezanje’ a znači opisno i odprilike ‘tuča’, ‘svađa’ ili najbliže ‘premlaćivanje’ nekoga, i Redžino prezime sve skupa sa njegovom biografijom uveliko podsjeća na tu definiciju. Redžo je ovim ‘svečanim pristupom’ načisto ‘izlemezao’ i Štetu i Neku i čitavu tu eskadrilu multietničara, menadžera, lovaca na funkcije i građana u SDP stranci koja se izgubila od centra na desno još od hadžije Lagumdžije i ‘gazije’ Komšića, a da to oni nisu ni osjetili.

-Stoga slika sa Redžom više govori o SDPu nego o Lemezanu. I ne mora nužno značiti mnogo osim što je slikovita. Isto tako su se ovi ‘cvreni đavoli’ što sada umjesto SDA pune džamije i dove po ulicama glavnog grada islikavali (posebno Šteta i Nikšić) onomad juna 2022. sa ‘akademikom’ iz Novog Pazara Suadom Kurtćehajićem ali samo tri dana. ‘Akademik’ kojem su obećali redno mjesto od 1 do 3 na izbornoj listi za bh Parlament napustio je SBiH i uz obećanje SDPa da će ‘biti u vrhu liste’ kod njih, pristupio im. Nahvalili ga na sva zvona kao sada Lemezana a i on SDP, no čim su listići odštampani i čim je ‘akademik’ vidio da nije ‘u vrhu’, napustio je SDP prije nego mu je članska i potpisana. Ostao u SDPu samo tri dana.

Takav SDP i treba ‘lemezati’.

photo : Redžo Lemezan lijevo sa preijerom Nikšićem u sredini i ministrom Adnanom Šteta na kraju, nakon prijema u SDP, arhiv