KRVNA SLIKA BH SUDOVANJA, VITAMINI I CALCIJUM : Vasvija Vidović advokatica ‘SDA kapitalaca’ pod optužnicom za pomaganje u korupciji, njen klijent osumnjičeni za ratni zločin Fikret Prevljak ‘NJIHA’ uhvaćen u bjektstvu po potjernici, tužilac koji nakon potjernice za osumnjičenom ne traži pritvor već ‘mjere zabrane’ i sudija koji osumnjičenog ratnog zločinca pusti u šetnju na čist zrak …

* Na ovakvu sliku bh pravosuđa se nema šta dodati, može(mo) se samo oduzeti.

Stotine miliona eura iz EU je ulupano na ‘reforme bh pravosuđa’ i na komfor tužilaca i sudija na radnim mjestima ne računajući plate i ostale benefite uz njih, umjesto reformi dobili smo ovakvu sliku i priliku oglednog slučaja bh bolesnog opasnog sudovanja. Na primjeru SDA nekadašnjeg kadrovika i generala bh rata Fikreta Prevljaka imamo i dijagnozu : bh pravosuđe i organi gonjenja su ‘politički cancer’ i neizlječivi stub vlasti. Privdino ušminkani i botoksirani kao i ‘Alijina advokatica’ Vasvija Vidović, inače poznata lovatorka na korumpirane i kriminogene ‘kapitalce’ osumnjičene ili optužene.

* Redom i najkraće, ovako.

Prije godinu i pol dana kad se počelo javno ‘šuškati’ da je Fikret Prevljak upetljan u ubistvo mladića Džanana Memića, ovaj SDA tajkun i ratni profiter poznat po svojoj ponosnoj izjavi ‘da, jasam poltron Izetbegovića’ i po onoj pismenoj doskočici ‘NJIHA’ umjesto njih, nestao je iz BiH. Pobjegao u Tursku kao i osuđeni ratni zločinac Sakib Mahmuljin. Njegova porodica je putem posrednika tobože javno vršila rasprodaju silne imovine, restorana, kuće, vile i svega ostalog, organi bh gonjenja su izdali za njim potjernicu putem Interpola. Svojevremeno, Bakir Izetbegović koji je Prevljaka pokušao ustoličiti na funkciju je za njega izjavio kako on ‘Nije završio Sorbonu, ali je čovjek iz naroda i zna s ljudima, vodioje brigadu, znat će voditi i stranku. Zna s ljudima, nije završio Sorbonu, nije neki intelektualac, ali je čovjek iz naroda’. O njegovom bjekstvu u Tursku nije se izjašnjavao.

* I, kad smo već zaboravili ‘NJIHA’, najednom nas on sam podsjeti na sebe. Prije par dana je na aerodromu u Sarajevu uhapšen pri dolasku iz Turske kao ‘osumnjičen za ratne zločine isproveden u Tužilaštvo’, da bi nakon dva dana u društvu braniteljice Vasvije Vidović ušao u Sud i nakon malo ćaskanja izišao otuda skoro slobodan k’o tica. Sutkinja mu odredila ‘mjere zabrane’ sastajanja sa svjedocima i navodno mu oduzela pasoš te naredila da se javlja dva-tri puta sedmično u Policiju. To je rezulat godinu i pol duge ‘potrage’, potjernice Interpola i rada bh organa pravosuđa, nakon čega slijedi redovni i regularni postupak i sve dok se ne odluči da je kriv, Prevljak je nevin i pošten građanin ove države.

* A kriv nije sigurno jer takav čovjek ‘iz naroda’ pa još borac i patriota ne može po SDA matrici biti nikako optužen. Sud je donio odluku da nema pritvora jer doduše to nije ni tražio tužilac što je pravo čudo bh ‘tužakanja’ i sudovanja budući da je osumnjičeni u bjekstvu i da ga je ‘tražio’ Interpol i međunarodna pravna sila bez uspjeha. Nema nikakve logike osim one naše bolesne, da tužilac osumnjičenom ratnom zločincu ne traži protvor a da ga istovremeno traži putem Interpola, to važi samo kod nas i znači samo jedno. Njega niko nije ni tražio. Po njegovoj advokatici on se sam javio i nije bježao već se liječio u Turskoj, čak je ‘konsultovao bh ambasadu u Turskoj’ (što je još jedan od dokaza bh političkog i državnog korupcionizma) oko svog dolaska, navodno nema pasoš Turske i slabog je zdravlja, boluje ‘od astme i treba biti na čistom zraku’. Od nalaza iz turske medicine ima samo EKG, snimak pluća i propisane ljekove koje je mogao nabaviti u svakoj trfici u Sarajevu: vitamine i calcijum.

* Kako bh pravosuđe brine o svojim opuženim ratni zločincima, dobio je ‘svjež zrak’ koji zaslužuje.

Odavno veća lakrdija nije procurila u javnost, jer bh organi gonjenja i pravosudni organi uopšte to ne sakrivaju. Kao i Prevljak, i oni su godinama na istoj terapiji. Za cancer uzmaju vitamine i calcium i odlično terapija djeluje. Ni Sud ni tužilaštvo se nisu obazirali na svoj zvanični dokument u spisu koj kaže da je Prevljak dolazio u BiH pored potjernice Interpola krajem prošle godine. Ušao je legalno u BiH gdje se zadražo dva sata a onda se vratio fino u Tursku na prelazu Gradiška. Niko ga nije zaustavljao ili nedajBože ometao, niti zavirio u njegovu facu pa u kompjuter i sliku sa Interpola. Vjerovatno je došao nakratko da razgovara sa Vasvijom i da pripremi ‘svoj povratak’.

* Hapšenje na aerodromu je čista budalaština i javno pljuvanje svakoj vrsti inteligencije. Toga smo se inače nagledali i gledmao te slike svaki dan. Uhapsi, daj mu ‘potvrdu o poštenju’ pa pusti. Sorbona je to, nema šta.

Boljeg advokata nije mogao niti smio naći od Vasvije Vidović koja je optužena za pomaganje u korupciji i kriminalu uhapšenom predsjedniku Suda BiH Debevcu, kada je njegov celularni sakrila u torbici i pokušala ga iznijeti iz prostorije Policije. Činjenicu da je trećina bh tužilaca pod nekakvim ‘disciplinskim’ ali i krivičnim postupcima te da nijedan glavni tužilac BiH nije bez optužnice završi svoj mandat dok VSTV i šef Halil Lagumdžija i dalje kao nekad ‘potkovani’ Tegeltija ‘vazi’ o reformama a oni svi osumjičeni za zloupotrebe ili drugi kriminal, te da mnoge optužene sudije odgovaraju kao i Prevljak šetajući mirno dok se postupci vode ne – sve to ne treba ni spominjati kao prilog ovom farsičnom bolesnom bh sudovanju. To se podrazumijeva.

Osim kao razlog da se inače vesela raja umjesto šege i dokolice ozbiljno zabrine za svoju budućnost. Jer i bh raja je na vitaminima i calciumu.

photo : osumnjičeni ratni zločinac Fikret Prevljak, dolazak na Sud BiH, arhiv