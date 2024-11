Sarajevo se ‘bratimi’ u neograničenim količinama, sa Turskom i po nekoliko puta uzastopno, Benjamina Karić načelnica sa više adresa i stanova je najpoželjnija ‘sestra’.

– Nema ‘bratskijeg’ grada što je Sarajevo, svako malo vremena saznajemo da se sa nekim ‘brati’. Potpisuju se ‘sporazumi o bratimljenju’ o kojima skoro ne znamo ništa osim da se ‘familija’ širi na sve strane samo ne prema prvim susjedima. Šta znam, meni nekako najnormalnije da Glavno Sarajevo bude ‘brat’ Istočnom i ostalima Sarajevima, pa onda redom. Da imamo braću u Banja Luci, Mostaru, Zagrebu ili nedajBože Beogradu ili bar u nekoj od njegovih opština. Jok. ‘Naša braća’ su podaleko od nas a najviše se ‘bratimimo’ sa braćom Turcima. Tog ‘bratstva’ and ‘jedinstva’ nam je u ‘amanet’ ostavila i u porodičnom stablu načelnica Sarajeva Benjamina Karić, punu arhivu. Ide bezbrižna i nasmijana ‘Zelenkapica’ u potragu za novim sporazumima i rodbinom, Vijećnicu je zatrpala ugovorima o bratstvu, kako vijesti govore najpoželjnija je ‘sestra’ Sarajeva. ‘Zbratimila se’ gdje god je stigla naći braću, skoro kao kod ‘kolektivnog sunećenja’, pretekla je u tome i svog prethodnika brata Abdulaha Skaku, imamo srodnika gdje god se okreneš Daleko i pozdraviš ‘merHaba čaršijo’.

Evo, prije neki dan se ‘pobratimila’ ponovo sa Turskom, pa nas veselo obavijestila kako smo sada zvanično ‘zbratimljeni’ sa glavnim gradom Turske Ankarom i kako nam ovo srodstvo ostavlja u naslijeđe. Ovako.

‘Neka ovaj Sporazum bude naslijeđe koje sa ponosom ostavljam kao dio mandata koji zaokružujem, a koji svjedoči o trajnom prijateljstvu Sarajeva i Ankare’. Neka bude krvno nasljeđe, kad već nema šta drugo da nam osim afera iz vremena svog načelnikovanja ostavi prije nego ključeve Vijećnice preda drugom, međutim ‘braćo’, nacijo, nema se šta toliko (puta) bratimiti sa Turskom jer se zna da su nam to ‘braća’ jer nam je ‘Turska majka’. I Jer nam je Erdogan ‘baba’, kojem je državu u ‘amanet’, dakle u nasljedstvo ostavio Alija Izetbegović dok se onomad ‘preseljavao’, iza kojeg još nije provedena ostavinska rasprava pa se država krčmi onako kako ‘varisi’ nasljednici sami odluče.

Ipak, ima. Familija je drugi stub našeg opstanka poslije prvog – naše vjere. Danas smo se zbratimili sa Ankarom po treći put i sad su veze trostruke, prije toga Benjamina je Sarajevo zbratimila skoro sa svakim većim gradom u Turskoj. Postali smo davno braća sa Ankarom ali ‘Benjka’ je to opet učvrstila, ono što je prije nje potpisao Abdulah Skaka trebalo je obnoviti da ne izblijedi. ‘Potpisala je još 2021. bratsku Povelju i sa gradom Šanliurfe, iste godine i sa gradovima Istanbul, Bursa i Konya, poslije smo se zagrlili bratski sa Izmirom 2022. (tu imamo i bh počasnog konzula brata Kemala Baysaka inače počasnog građanina Sarajeva), šta je još ostalo da se ugura u ‘familiju’?

Ima još toga ihahaha, kad dođe slijedeći načelnik, proširiće se ‘Benjaminino nasljeđe’, kad ponestane gradova i opština, bratimićemo se sa selima i prigradskim naseljima, sve dok ne postanemo ono baš ‘prava braća’.

Benjamina je ‘pobratimila’ Sarajevo i sa Podgoricom, pa onda sa Barom i Ulcinjom u Crnoj Gori. I sa Azerbejdžanom i glavnim gradom (Baku) smo familija iako je ovaj brat malo nestašan i hladan, izgubio se u UNu kad se glasalo o Rezoluciji o genocidu), sa Ljubljanom je potpisala da smo braća novembra 2024, njen prethodnik je potpisao bratstvo sa Skopljem (2017.), i sa Dohom 2018 (Katar, supotpisnik i Denis Zvizdić), mi smo nacijo ‘najbratskiji’ grad na Balkanu.

Istina ‘braća’ su nam malo dalje od prvih susjeda ali to ne umanjuje ništa naspram ‘nasljeđa’ koje nam se ostavlja. I nije do nas, nikako, sve je do susjeda. Oni su totalno hladni prema familiji.

Braće smo našli poprilično, pa kao Egipat što ima svoje ‘Muslimansko bratstvo’ koje je također dio našeg porodičnog stabla, možemo komotno reći da i mi imam svoje – Sarajevsko. Bratstvo a ne pivo, molim fino.

Poslije ‘bratstva’ na red dolazi ‘sestrinstvo’, to će Benjamina sklapati kad počne putovati kao šefica Novog Sarajeva po Dunjaluku tražeći rodbinu, šta bi inače drugo mogla raditi. U pauzama kad ne razvija jufke za baklavu, dok se umiva kod ‘Sebilja’, puše balončiće ili kupuje ulične žardinjere. ‘Sestra’ koju bi poželio svaki normalan brat.

photo : Benjamina Karić poslije jednog od bratimljenja, arhiv