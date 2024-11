OD SADAKE NEMA VEĆE NAFAKE : Gdje će završiti silne pare iz donacija za Jablanicu, iako je još rano, sa sadakom sve nažalost uveliko podsjeća na Srebrenicu!

Ne, nema veze Donja Jablanica sa Srebrenicom uz genocid i ‘šehide’ iako je ‘Ajatolah’ političar Reis Kavazović žrtve poplava i odrona odmah proglasio ‘šehidima’ (jer su navodno umrli utapanjem u vodi ‘šehidi’, ali ne svi, zavisi od odluke Reisata). Ali zato ima velike i sadržajne sličnosti Donje Jablanice i ostalih potpoljenih područja sa Srebrenicom kroz ‘sadaku’ najpoznatiji bh postulat donacija na kojem počiva skoro čitava država. Ima i sa Reisom, evo najkraćeg objašnjenja.

Prošlo je više od mjesec dana od ove velike bh tragedije i čitav period se sakupljaju donacije i licitira se ciframa i sakupljenim milionima, a nigdje para ni pomoći. Preživjele porodice i stanovnici ovog kraja su poslije prvih paradiranja i slikanja sa žrtvama u svoj nemoći i bijedi završili prijetnjom blokadom saobraćajnice. Država nema nikakav jedinstven plan spašavanja i zbrinjavanja, vlast nema spisak ovlaštenih osoba i kompanija koja sakupljaju donacije, nije urađena procjenu šteta i sanacije i ne zna se d ali je sva obećana pomoć objedinjena i propisno evidentirana, preživjelima je na terenu ostala samo još preostala tehnika i ‘nikad vas nećemo zaboraviti’ a sv apomoć se završila na volonterima, vojsci i mulju i kamenu.

I na sakupljanju ‘sadake’ (donacija) koja akcija je još u toku a niko osim udruženja Pomozi.ba (koje je potvrdilo da za ovu namjenu za sada ima oko 7, 5 miliona KMa ukupljenih sredstava) javnost nije predočio koliko je od obećanih para tačno ukupljeno i šta sa tim parama i njihovim rasporedom.

Ne znamo koliko je vlast-država namijenila para iz budžeta, ne zna se postoje li spiskovi i redosljed namirivanja štete, a čuli smo i znamo da se ukupilo dosta novaca, sudeći po informacijama sa kojima su nas izvještavali mediji mogla se izgraditi ii obnoviti čitava Donja Jablanica, ako su te vijesti tačne.

Hrvatska je odmah nastankom nesreće obznanila da daje 20 miliona, Benjamina Karić 100.000, Dodik 250.000 i tako redom i listom ali nema informacija da li su te pare uplaćene i kome. Islamska Zajednica je ‘fetvom’ naredila ‘sergiju’ (sakupljanje donacija) po silnim džematima gdje se novac ubire svakog petka i u BiH i u dijaspori, po pisanju Rijaseta samo za jedno veče u Njemačkoj je sakupljeno preko 400.000 eura. I EU je izjavila da će se uključiti sa desecima miliona eura i od svega toga znamo da je Turska i njen ministar ‘donirao jedno biciklo preživjelom djetetu’, jedan je dobio kravu (valjda zdravu nadati se a ne kao one krave i junice koje je bolesne dijelio SDA ministar Ramić po Srebrenici) a jedan biznisman 40 novih auta za preživjele. Turska je obećala i lovu i kontejnere za smještaj, nema informacija šta je stiglo do Jablanice.

Zar to ne podsjeća na silne donacije za Srebrenicu?

Podsjećamo u pitanju su milijarde KMa ali konačan iznos nikada nije utvrđen. Zadnja Komisija bh Parlamenta od prije desetak godina je odustala. Došli su do cifre od skoro 7 milijardi KMa. Odustali su jer IZBiH, dakle Reis neće da dijele podatke jer su ‘nezavisni od države’ i radi ‘zaštite donatora’, slično su postupile i mnoge strane ambasade. Tako je javnost obavijestio predsjednik te Komisije Sefer Halilović, IZBiH je bila glavni koordinator te pomoći za Srebrenicu.

Kakva je Srebrenica danas svi znamo a mogao se sa tom ‘sadakom’ izgraditi čitav novi grad čak i sa ovim ‘utvrđenim iznosom’, kakve su prilike biće isto i sa Donjom Jablanicom, Konjicom ili Buturević Poljem…

Zna se i to da sve objavljene donacije ne treba uzeti ‘zdravo za gotovo’ jer smo vidjeli i na primjeru Srebrenice da ih je dosta bilo samo ‘na obećanom’, poznato je i to da još nikada nismo saznali koliko je tačno para ukupljeno i predato žrtvama zemljotresa u Turskoj i Siriji a po podacima Reisata ‘ukupljeno je oko 7 miliona KMa’, nepoznanica iz Reisata, su i i donacije za Palestinu, međutim indikativno je da se u BiH po pravilu mulja i krade sve, ‘sadaka’ posebno. A podataka nema.

Po onom što smo naučili do sada da se zaključiti da je IZBiH ‘odvojena od države’ ali se ne odvaja od donacija i ‘sadake’. Država u vezi donacija u tome svesrdno prati Reisa.

Važno je da smo sve poginule proglasili ‘šehidima’, vjerovatno će se većina donacija Rijaseta ulupati u džamiju iako skoro pola preživljenih neće ostati u Jablanici, bitno je da se nikada ne otkrije i ne procesuira glavni uzročnik nesreće – nezakoniti kamenolom iznad ovog sela i da smo se uslikali. Sve ostalo je dio ‘našeg političkog i vjerskog folklora’.

Kao u poplavama 2014. Ili kao u Srebrenici. Ili kao u svakoj nesreći.

photo : stravičan prizor Donje Jablanice, arhiv