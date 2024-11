Utica NY, BREAKING NEWS : Utička političko-džamijska udruga ‘BACA’ sve bliže svom cilju, replika fontane ‘Sebilj-mala džamija’ se mora postaviti prije nego se dovrši istraga o malverzacijama sa donacijama i dok se ne utvrdi da li je šefica udruge Hanka Grabovica nevina, tako nalažu novembarski sutrašnji izbori i dogovor …

Lokalna tv koja nas je krajem prošle godine prva upozorila na kriminal i malverzacije u udruženju ‘BACA’ Utica NY u vezi donacija o smjeni predsjednice udruge Hanke Grabovice i dopredsjednika Sandre Šehića, o smjeni komletnog odbora i imenovanju novog te o prepiskama advokata, javlja da je došlo do preokreta. Ovaj ‘historijski poduhvat’ u znak zahvalnosti udruzi će pored opštinskog načelnika Mike Galime-a podržati svo staro i novo vodstvo opštine grada Utica, Šerif, budući kandidati na izbornim listama za Senat i Kongres, nezvanično se saznaje da bi projekat mogao podržati i štab kandidata za Bijelu Kuću i lično Donald Trump. Obzirom na stavove oko Palestine, koji su za udruženje veoma bitni, podrška nije zatražena od Kamale Harris no, budući da je svoj doprinos ovom za grad Utica najvažnijem projektu u 2025 već dala ‘skupšćinica’ Marianne Buttenschon kandidat za 119 District, ‘Ćamila’ kako ‘po našem’ već zovu Kamalu nije toliko ni bitna.

Zauzet je stav da se notorna presumpcija nevinosti mora i ovdje poštovati dok traje bitka za glasove (sutra su izbori a svaki glas nam je važan) tako da lokalni i ostali državnici sve dok se ne utvrdi da je kriva, Hanku Grabovicu smatraju nevinom i podržavaju je.

Onog trenutka kad je ‘stvar’ u svoje ruke preuzeo Fahir Garić, stari znanac opštine i načelničke kancelarije, inače automehaničar u penziji, sve je hvala dragom ‘onom Gore’ krenulo kako treba. Priključio mu se i James Meyers kandidat za 53 District, pa Okružni Šerif, pa Zuda, pa Pamo, pa Samir, ma nema ko nije došao u Pozorište ‘Stanley’ krajem prošlog mjeseca na buredžike i pizze ‘2 Brothers’ i platio ulaznicu kao pomoć spomeniku. Kako je golim okom cvrkutava Hanka izračunala brat-bratu i sestra-sestri, slilo se 150 posjetitelja, pa ako su svi platili kartu, eto Hanki i Sandri posla.

Zna se, da će Hanka kad plati banner, rentu za prostor, reklamu, Nedima Mujića ličnog Hankinog slikara koji je oživo skupa sa Hankom i ostale organizacijske troškove koje može ulupati do 30 % od ukupljenog po zakonu i propisu, ipak nešto ostati za stepenice na ‘Sebilj’ džamijici.

Nismo uspjeli saznati da li će načelnik Galime kao i ‘Bajrinu džamiju’ otvoriti ovaj ‘monumentum’ kad se završi, ali njegovo slikanje sa nekadašnjim borcima V Korpusa i muftijama iz BiH sa domaćim hodžama, mnogo obećava. Bar ime na jednoj stepenici spomenika. Nazdravljanje Garića sa starim načelnikom (Palmieri) kao i sa onim prije njega (David Roefaro) i njegov osmijeh koji razoružava daju nam nadu da može biti i bolje i jače i da se isplati slikati sa načelnikom, kada se može s lakoćom sina ugurati na radno mjesto u opštini, ma može čak i osoba ‘naše gore list’ uhvaćena u provalama naći se na platnom spisku opštine. Procjena da pored stotine kvalifikovanih automehaničara u našem gradu ne mogu popravljati opštinska i policijska auta već da to obavlja Fahrina firma, pun je pogodak i znak ‘našeg umijeća, naše snalažljivosti i zato je Garićev osmijeh širok kao Hankin. Mislim na Hanku Paldum.

Para će, dakle, biti jer po svoj prilici opština će pored placa dati i dodatne love samo da ‘Sebilj’ nikne na sveopštu radost i obećane glasove, sad je svo do ‘nas’ : upute u ruke, plajvaz u džep pa kod Fahira i na glasanje. Nemojte da prespavate sutra je ‘dan D’, znate i sami kako se to radi, i ne pitajte se da li iko od vas osim probranih može išta od toga ušićariti osim onih u vrhu : to je nomalna stvar i u BiH i ovdje, ovdje još normalnije nego tamo. Po onoj Kennedy-jevoj : ne pitajte šta može drža vavama dati već šta vi možete dati za državu. Ne trabunjajte šta može Hanka vama dati već razmislite šta i koliko vi možete dati njoj. Tako nekako.

Umalo da zaboravim izvjestiti pučanstvo da je i bh ambasador u USA (DF) Sven Alkalaj pozdravio gradnju ‘Sebilja’ video porukom HanCi. Pošteno, nema šta, ali Alkalaj je ‘iskalajisao’ pogrešno. Zato jer je dao preporuku Hanki da ne propusti ‘dan državnosti’ dolazeći 25. Novembar. Pa je skoro kao pripit biflao o AVNOJu i ZAVNOBIHu i ostali ‘tricama i *určinama’, kao da ne zna da taj prazniku BiH ne postoji. Hanka slavi dan državnosti 1. Mart, u njenom kalendaru kao što je inače red i zakon u BiH taj datum ne postoji.

photo montmontaža Cross Atlantic : u okviru – Fahir Garić nazdravlja veselom društvu, desno od njega – Palmieri, desno ispred : James Meyers, arhiv