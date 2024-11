‘Nihadovština’ i ‘Avazova’ nepodobština uz oglas za posao : Nihad Aličković odranije poznat kao ‘bestrzajni antiDaytonac’ javio se na konkurs za posao recepcionara u novinskoj kući ‘Avaz’ pa otkrio njihove zamke, ujedno najavio ulazak u politiku, vijest o osnivanje svoje političke partije plasirao preko dvojice braće Begović – Mursela i Filipa, sa turkijske televizije podcast ‘Stav’.

– Nedavno je novinska kuća ‘Avaz’ raspisala konkurs za posao recepcionera, oglas je zaključen i u toku je razmatranje pristiglih molbi za posao

Nezvanično saznajemo da je jedan od konkurenata za ovaj posao Nihad Aličković, ‘odranije poznat’ ‘Avazu’, Daytonu, Reisu i Bakiru te Benjamini Karić nasmijanoj SDP ‘zelenkapici’ načelnici Sarajeva a inače i sarajevskoj čaršiji po patriotskoj bradi, automatu i ratnim ljiljanima i uniformama, prije nego je Komisija za radne odnosa ‘Avaza’ utvrdila listu i izbor kandidata – uputio pismo ombudsmenu za ljudska prava žaleći se na nezakonite i nejasne uslove oglasa. Tvrdeći da unaprijed zna da će dobiti ‘odbijenicu’ jer je posao namješten. Pored ‘iskustva’ i ‘škole’, Aličković se posebno pritužio na namjerne nejasnoće opisa uslova i poslova recepcionara iz oglasa budućeg recepcionara opisanog ovako.

Vođenje evidencije prema zahtjevima i nalozima Službe za finansije i računovodstvo (zaduživanje i razduživanje: svih naplatnih blokova, raznih suvenira i kataloga, raznih ulaznica i sl.);

– Aličković bestrzajni ‘protivDeytonac’ smatra da je ovaj opis poslova totalno zbunjujući i nejasan i svoju akciju preko zaštitara ljuckih prava objavio je na svojoj medijskoj kući ‘fejs’. Sa oznakom ‘podijeli obavezno’.

“Kakva bolan zaduživanja i razduživanja novca i blokova, alo bre bolan Avazu, to se samo kaže kad dođu pare ili čekovi, zadužiš ih, uzmeš, i tako dalje, i tako dalje, i to je to. Pa onda to sa blokovima, alo ej, kakvi blokovi, kakvi suveniri i ulaznice. Stvar je jasna u svakom knjigovodstvu : ulaz minus to jednako izlaz, eto čistih knjga. Osim toga tražena školska sprema je diskutabilna i vidi se da se zna unaprijed ko će biti primljen. Alo bolan luđaci, pa ja sam kao konobar tu radio a vi sada hoćete VS, VSS, VSTV i šta sve ne, ko da je mudrost javiti se na telefon i pokupiti lovu i pazar. Ili odvesti gosta do lifta. Ako treba mogu pričati i na turskom i na engleskom ali iz patriotskih principa neću nego na bosanskom. Pa kome se ne sviđa neka razguli preko Drine ili Une, Amerike i Afrike šta ja ba imam kome da se pravdam i dodvoravam. Neka oni uče bosanski a ne ja njihov jezik

Kad je u pitanju iskustvo sa jezikom i tim parama, zaduživanjima i tako dalje i tako dalje, molim da upamtite ovo nema veze sa onim ćetnićkim ‘ide dalje, ide dalje’, ovo je ćisto naše, moje, nema boljeg od mene sa iskustvom. Pa ja već više od deset godina vodim firmu, pokret, organizaciju kako god hoćete, zove se ‘AntiDayton’ kojeg nisam zbog ovakvih ‘kokošara’ i ‘hahara’ nikad ni registrov’o, koje ću akoBoda poslati u Ugandu ili Nizozemsku, lično ću im platiti kartu jer raja me voli i šalje pare čim napišem, ja znam sa ljudima i parama, niko me još nije poteg’o za rame i rek’o hej bolan, šta je sa onom lovom. Ili me u đamiji na đumi napadao i ružio, a tu sam svakog petka obavezno. Ne mogu me pitat za pare kad već svi znaju šta je, lova nije nikad meni bila problem, jer love nema. Love ima čim nazovem Reisat, Benjaminu ili dijasporu, ma nema niko take dijaspore Allaha mi, mi ne znamo šta sve nemamo. Sve se kod mene zna i transportantno je a ‘Avaz’ našao palamuditi sa nekakvim frazama, neka mi se halali zbog ovakvog rječnika i neka mi halali moj uvaženi Reis čiji sam predavač po džamijama ali izletilo, izgubio avdest pa šta ću, naći ću ja drugi… Ma ja bolan nisam ni taj ‘AntiDayton’ nigdje ni registrov’o a radim preko njega već deceniju i više i uradio sam posla više nego čitav ‘Avaz’ za ovu moju dragu i suverenu, nezavisnu i nepokorenu BiH na svakom 23% pedlju bosanske zemlje.. A tek u Republici Sarajevo, joj šta sam radio sve tim ustašama i ćetnicima… ma i Amerima, ja se samo Allaha bojim.. Tužiću ih, nije meni stalo do tog posla, samo sam ih testirao a znam i hoći ih opaučiti po džepu da se nauče pameti, to me naučila ‘majka’ Munira Subašić, a sve zbog mojih stresova, i nematerijalne štete te smanjenja mog ugleda ovakvim namjernim izbacivanjem iz igre poštenih domoljuba. Skor ‘šehida’, mogu reći. Ako treba ići ću do Strasboura i u UNa, tako mi je preporučila ‘majka’ munira Subašić, koja je inače vidjela kao i Benjamina Karić kad me nagradila koje su moji dometi i vrijednosti”. Alo bolan, pa oni su u oglasu zaboravili ono najvažnije a to je da uposleni na recepciji moraju svaki dan imati najmanje dvije majice sa motivima ljiljana ‘protivDyton produkcije’ a najmanje pištolj u ladici, mi, moja država u ratu a oni zapeli za engleski jezik i kataloge… ”

Iz ‘Avaza’ nisu htjeli ništa komentarisati, samo su rekli da poznaju svoga bivšeg uposlenika i recepcionera, konobara Aličkovića i da će, bez obzira na njegovo ranije vođenje njihove recepijske dokumentacije i njegovog negativnog iskustva sa parama na recepciji (o čemu smo obavijestili javnost putem našeg medija), te neslavni njegov odlazak iz familije ‘Avaz’ sve sa parama na recepciji koj enije razduživao, prijavu razmatrati kao i sve ostale a Komisija će utvrditi da li finansijsko poslovanje i iskustvo Aličkovića ima prednost u rangiranju.

Na upit poslan Aličkoviću da se izjasni o ovom konkursu’ Avaza’ i to na kućnu adresu budući da ‘antiDayton’ pokret nema adresu niti ga ima u registru Suda, dobili smo kratak odgovor.

“Takima autonomašima ko što si ti, nedajem izjave za medije, ako hoćete što više zovite ‘Stav’ portal i pitajte urednika moga brata Mursela i Filipa Begovića, volim ih jednako obojicu. Selam i elhamdullilah”.

Kad smo nazvali ‘muslimanskog purgera’ Mursela Filipa Begovića, uz kratke selame kratko nam je i on odbrusio.

“Ne znam šta hoćete od mene, vi niste nikakav medijum i ne zaslužujete nikakav odgovor. Toliko napadate moga brata sa kojim se svaki dan viđam u đamiji ili petkom na đumi, da je to postalo odvratno i degutantno. Reči ču vam samo jednu ekskluzivu da crknete od muke a ona glasi ; Nihad osniva političku stranku akoBogda i još če se tek o njem prićati. Toliko energije, patriotizma, toliko snage i znanja, to je nevjerovatno odakle to crpi. ‘Ajd sad razguli”.

Zalupili su nam slušalicu i Mursel i Filip Begović, obojica, i na čistom bosanskom sa zagrebaćkim akcentom. “Bok! – odjekivalo mi je i još zuji u ušima. Nisam crko od muke samo sam zagluho od vijesti.

Gluho bilo, otišao vehabija Sanjin Musa, ode za njim i brat Niho u politićare. Sad je Reis Kavazović na redu.

Kad domovina zove sinove, majka se ne odbija. Ni ‘majčina sisa’.

P.S. svaka sličnost sa Nihadom Aličkovićem, konkurskom’Avaza’ i sa ostalim ličnostima, slučajno je – namjerna!

photo : ‘Avaz’ raspisao konkurs, traži recepcionara, screen ‘Avaz’, arhiv