DODIKOVANJE I BOŠNJAKOVANJE PRED BH SUDOVIMA : Kad već Ramo Isak prvi pendrek FBiH nesmije i ne može zabraniti ova javna orgijanja pod prozorima bh pravosuđa, može li bar neko od stručnjaka naučno pojasniti čija je ćirilica …

* Izgleda da je baš onako kako pod prozorima bh Suda zapijevaju i urliču pristalice Milorada Dodika svaki put kad dolazi na suđenje, kad vašarski i uz kafansku umotvorinu Mitra Mirića odjekuje ono poznato a naše : ­ne može nam niko ništa. Nema druge, svaki put evo već godinu dana gledamo i slušamo istu pjesmu. Ima li u državi BiH kakav zakon koji određuje kad jesu a kad nisu dozvoljena javna okupljanja, kada su ta okupljanja povezana sa visokim rizikom zbog okupljanja te da li je ovaj i ovakav pritisak na Sud i ovakvo ometanje rada pravosuđa sankcionisano u državi koja se hvali državom makar i prekršajno?

* Naizgled, nemamo propise, u relnosti imamo ali ih nesmijemo ili nećemo da poštujemo i primjenjujemo. Zakona, dakle, ima samo nema primjene istih. Pored već poznatih razloga o totalnom haosu, neradu i skoro nepostojanju državne koalicije, ovdje ima i ovoga. Slične i skoro iste cirkusijade prave osim Dodika i njegovih pristalica i Bošnjaci, i na istom mjestu. Suđenje optuženom za ratni zločin generalu Dudakoviću, bivše bezvezno suđenje (jer je ratni zločinac mirno odšetao u Tursku i niko ga ne traži da odleži kaznu) ratnom zločincu Mahmuljinu, Novaliću ili kojem drugom ‘uglednom kriminalcu Bošnjaku’, skoro je u bobu isto kao i suđenje kriminalcu Dodiku. Razlika je samo u tome što se ispred Suda tada čuju tekbiri a u slučaju Dodika Mitar Mirić.

* Kad već prvi pendrek Policije FBiH stalno prijeti Dodiku hapšenjem a vidi se i čuje se da niti želi niti može to uraditi, i kad ne smije na ovom vašaru ispisati čak ni nalog za pogrešno parkiranje skupih vozila koji osim Suda parališu i saobraćaj, ima li bar neko u BiH, neki stručnjak za jezike i pisma koji bi nam objasnio čije je pismo ćirilica, za koji adut se Dodik uhvatio na zadnjem ročištu? Pa zatražio dokazne materijale ‘na ćirilici’, jer sve do sada, čitavu godinu dana je sve imao ‘na latinici’. I sve razumio a sad ništa ne razumije. Razlog više da se to jednom rasčiti nije samo Dodik, pisali smo o tome, on leži i u tome jer mu je sutkinja uvažila zahtjev pa će raditi ‘prevodioci’ i kopir mašine i idemo iznova ali ovaj put ‘ćirilično’.

Zna se da je pored troglave vlasti po svim segmentima po bh propisima i to ‘regulisano’ na tri načina, pa tako svi materijali za Parlament i druge državne organe se printaju na tri pisma gdje se bacaju stotine hiljada i milioni KMa, ali nikom ne pada na pamet da mijenja tu ‘demokratiju’ i sve već decenijama ‘fercera’ kao nešto najnormalnije.

* Dodik, voljeli ili ne to famozno izjednačavanje, zapravo na ovaj način koristi i čak prepisuje od Bošnjaka, sa posebnim razlogom. Bošnjaci, naime, mrze poprilično sve srpsko pa čak i ćirilicu, dokazano više puta. U vašarskim ‘događanjima’ kad se počelo suđenje Ejupu Ganiću i ostalim optuženima za ratni zločin, jedan od razloga ‘bunta’ je bila i ‘ćirilica’. Kažu, rekli su, pola optužnice je pisano ćirilicom, sa čim pored pisma, udaraju i na Srbe tužioce koji su pisali opužnicu. Neće a znaju, da priznaju, da optužni ‘Alijin Yugosloven’ Ejup Ganić inače Sandžaklija odlično govori i razumije ćirilicu. To pismo znaju i ostali optuženi, siguran sam da oni, kao i najmanje 80 % bošnjačkih predstavnika u vlasti imaju diplome ispisane na ćirilici. Bilo da su one od prije bh rata ili one kasnije kupljene na Palama ili u Banja luci. Ako nisu nabavljene u Travniku ili na nekom sličnom ‘internacionalnom univerzitetu’. Ima takvih i među ovim bukadžijama ispred Suda BiH kad se ‘sudi uglednim Bošnjacima’, ali došlo neko ‘demokratsko doba’ se kod nas ništa ne zna a sve se zna. Kad može i ovako i onako, sve po potrebi. I kad se u Sarajevu priznaje samo ‘sandžačka ćirilica’, srpska nikako. Samo ona kojom se služi Ejup, Sebija Izetbegović i ostala silna bulumeta Sandžaklija po glavnom bh gradu, ostali moraju tražiti prevodioca i verificirang tumača za bosanski i srpski jezik.

* Eto, vidjeli smo i čuli da čak i notorni Fuad Kasumović načelnik Zenice uz ove lokalne izbore nije ‘govorio ćirilicom’ već latinicom, pa pobijedio. Narod ‘govori latinicom’. Vjerovatno i Dodik računa tako.

Stručnjaci za pismo moraju u akciju jer bitka za ćirilicu i protiv nje postaje sve bizarnija. Iz parlamentarnih i sudskih klupa odavno je prenijeta u školske torbe, u istoriju i u dječje vrtiće, nama treba uvijek neki razlog da nas se dijeli i zavađa. Jer ‘ispada’ da još nemamo tačnog i naučnog dokaza čija je ćirilica. Otimamo se sad i za nju, kao za Tvrtka Kotromanića, Kulina Bana ili šta znam, za Andrića ili Selimovića. Samo nek’ se otima.

* Poznati poliglota i stručnjak za sve jezične kalkulacije i izraze bh jezika a čija se u Bošnjaka poštuje, notorni ‘Hižaslav’ i bivši Reis Mustafa Cerić je uz tvrdnju da je ćirilica bosansko pismo, naučnom elaboracijom došao i do tvrdnje da je riječ o ‘ĆERILICI’ sa ‘E’ na početku. Prekrstio ćirilicu. To je fino i stručno pojasnio na web portalu nacističkoj sraoni Bošnjaci.net još davno.

Čemu onda zamjeriti Dodiku kad hoće da priča i govori bosanski. ‘ĆErilicom’. Našim pismom.

photo : Mustafa Cerić ‘Hižaslav’ o ćirilici na web islamističkom portalu Bošnjaci.net, arhiv