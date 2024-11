DVA HIDŽABA MALO JAČA, GRME ISPOD POKRIVAČA : javna svađa ministrice obrazovanja KS Aide Hota Muminović i direktorice Prve Bošnjačke gimnazije Emele Mehmedspahić uz vršnjačko nasilje u ovoj ustanovi – Ne kaže se ‘hajmo se bičevati’, pravilno je ‘idemo na kajšijanje’

Čuli smo za nedavno vršnjačko nasilje u poznatoj i izvikanoj ‘najboljoj’ Gimnaziji u Sarajevu, edukacijskoj srednjoj školi Islamske Zajednice BiH pod kontrolom Reisata, u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji u Sarajevu. Znate već šta se desilo, podsjećamo. Grupa učenika je ‘bičevala’ u WCu mlađe i slabije kolege, direktorica i nadzorni odbor škole su ovaj maloljetnički kriminal (bullying) sakrivali ali je ipak procurilo u javnosti. Onda je, kao reakcija vlasti došao ‘hatiferman’ ministrice obrazovanja i odgoja ‘prve bh ministarke pod hidžabom’ iz redova stranke Dine Konakovića – Aide Hota Muminović, poznate osim po pokrivalu za glavu i po još niz drugih u najmanju ruku kontroverznih odluka bh vjerskog školanja. Od famoznog ‘SAFER’ programa i plana obrazovanja koji nas vodi u prošlost i u veličanje Otomanske vjerske edukacije pa do ‘fetve’ o skraćivanju časova đacima zbog ‘iftara’ (večere za ‘postače’) uz Ramazan.

Ministrica je odrezala ‘kaznu’ ‘bičegdžijama’ (onima koji su bičevali slabije i nemoćne) i tako što im je ‘smanjila vladanje’ a Gimnaziji odredila kad može organizovati ekskurziju đacima : nikako u maju ili junu kao do sada već u decembru. Skoro po tumačenju nekakvog islamskog učenjaka i hafiza Safeta Kuduzovića kada je dao tumačenje kako i kada muslimani idu na more. Rekao je još 2018. ‘samo u burkiniju, u Ulcinj i u januaru ili februaru’. Kad nema nikoga na plaži. Dakle, niko neće odgovarati za ovo nasilje, vlasnici i autori ‘bičevanja’ će umjesto ‘primjerno’ dobiti drugačije ‘manje primjerno vladanje’ a po ‘kazni’ svi đaci mogu samo na skijanje, nikako na more.

Onda su se pobunili i bičevani đaci zbog takve ‘kazne’ koja to i nije, roditelji bičevane djece koji su tražili isključenje nasilnika iz škole te odgovornost direktorice, zatim roditelji ostale djece zbog ekskurzije pa je ministrica Hota povukla svoju naredbu u odnosu na ekskurziju, potom je ‘bič trakavica’ dobila novi nastavak. Direktorica škole Emela Mehmedspahić koju je ministrica Hota ‘isključila’ iz procesa istraživanja bičevanja, napala je medijski ministricu Hota zbog njenog isključenja iz procesa ‘kažnjavanja’, a cijela stvar je otišla sa nasilja u jezične rasprave i konstrukcije, u čemu nisu prošli dobro ni mediji. Direktorica je naime tražila da se ne koristi termin ‘bičevanje’ koji je namjerno upotrijebljen, već da se to fino nazove ‘po bosanski’ kako je red i zakon ‘kajšijanje’.

Logično. Reisu i njegovom Nadzornom odboru u ovoj ustanovi svakako nije milo da se ‘bičevanje’ veže uz tamo nekakve sadomazohističke prljave uređaje i radnje a nema ni logike : bilo je to ‘čisto’ i fino naše ‘kajšijanje’, niko od đaka nije zasigurno imao bič u ruci ili u pantalonama. Biće da je na djelu opet srspsko-hrvatska propaganda uz pomoć vlasti ‘trojke’. Direktorica Gimnazije je namjerno prešutila zbog čega je bijesna na ministricu i medije (zbog čega je s pravom i isključena iz procesa istraživanja), novinari su međutim i to saznali. Jedan iz grupe ‘kajšijanja’ je njen rođeni sin, ostali su sinovi uzoritih džematlija i ‘budža’ u IZBiH i Sarajevu.

Slično skretanje od odgovornosti i sakrivanje desilo se poodavno i u Medresi u Cazinu gdje je stvar sa zbilje otišla u jezičnu sapunicu i raspravu. Naime, lokalni medij je opisujući kako se učenici Medrese u slobodno vrijeme kao sav normalan svijet kradom sastaju i vole u šljiviku uz Medresu pod naslovom ‘Lete marame u nebo’, poslije čega se samo vodila rasprava oko pokrivala za glavu a ne oko samog događaja.

Bilo je : ne kaže se marama već ‘maHrama’. O ljubavi u slobodno vrijeme – ništa.

Saznali smo da se tragom ovog bogatstva našeg jezika mijenja i opis radnje bičevanja na Wikipedia platformi. Tamo je naime pisalo da je bičevanje poznato i pod imenom ‘flagelacija’ čin metodičnog udaranja ljudskog tijela posebno napravaljenim predmetima kao što je bič, čin koji se primjenjuje protiv bičevane osobe kao vrsta tjelesne kazne ali i kao dobrovoljno (dio religijskog obreda) ili radi postizanja sadomazohističnog užitka. Od sada će se, bilo dobrovoljno ili vjerski ili zbog seksualnog užitka to fino zvati ‘kajšijanje’. ‘Flagellum kajsium – na latinskom. Promjena će se ubaciti i u bosanske Rječnike.

photo : direktorica Prve bošnjačke gimnazije Sarajevo Emela Mehmedspahić i ministrica obrazovanja KS Aida Hota Muminović, arhiv