ZAPIS O ‘HURIJAMA’ : Od Muharema Serbezovskog i Seje Kalača do Denisa Prcića – Kakav femicid, kakvo maltretiranje, ženu treba ‘pucnuti kad ne sluša’ a nikad ne sluša, može se ona i ‘koknuti’ šta fali kad ništa ne fali i kad nam to ‘naša vjera nalaže’ a bh sudska praksa prihvata

a/ Ne zna se ko je smislio tu famoznu riječ ‘femicid’ (valjda neka aktivistkinja iz Španije?) čiji sinonim je ‘ginecid’ (umalo kao genocid gluho bilo, pljuc, pljuc..) ali ko je da je – ‘džaba je krečio’. Žene ubijaju kao glinene golubove, maltretiraju i tuku gdje stignu, njihova prava nisu ni blizu muškarcima i posebno su ugrožena u muslimanskim šerijatskim državnim sistemima ili u državama koje se baziraju na tradicijama i praksi takvih sistema, dakle i u BiH. Statistike govore da je u našoj ‘sekularnoj i građanskoj’ državi u periodu od 2012 do 2022 ubijeno 19 žena prema podacima VSTVa, od čega sedam ubijenih samo u prvih šest mjeseci ove 2024. godine.

b/ Svakodnevna maltretiranja, prebijanja i tuča žena, kod nas su postala najnormalnija pojava iako imamo propise, posebno Porodični i Krivični zakon koji to sankcionišu, iako imamo ‘sigurne kuće’ a zapravo zatvore za žene, takve vijesti nisu uopšte interesantne. Imamo i vlast koja sve to poznaje i koja stalno obećava ‘mijenjanje zakona’ i sudske prakse te kaznene politike, ali to važi samo od ubistva do ubistva, da se raja zabavlja.

U zadnje vrijeme je ova vježba mačo-delija u porodici postala ‘moda’ objavom na ‘facebook’ platformi, ili čak ubistva žene uživo, da nam ugođaj bude što bolji. Sa druge strane ‘modu’ prati i pravosuđe. Malim ili nikakvim kaznama ‘kažnjava’ muževe batinaše, a onda, ako presuda postane ikako pravosnažnom, da im se mogućnost da kaznu otpkupe. 100 KMa je dan zatvora pa ti udri i uzmi kalkulator pa se saberi. Država se tako dogovorom tužioca, optuženog i sudije bogati na osnovu prebijenih ili ubijenih žena, kao da je država isprebijana, silovana ili umrtvljena. Porodici ubijenih ‘neposlušnih hanuma’ ostaje da demokratski ‘šetaju’ i ‘mirno i dostojanstveno protestvuju’, ako treba čak će ih i vlast u tome podržati.

c/ Prije neki dan je jedan dasa i uzoriti vjernik i džematlija iz Bužima pretukao trudnu ženu pred djecom, još malo više prije toga još jedan mužjak, muzičar Šerifa Konjevića (Adis Cigura) javno lemao svoju suprugu a dokona raja komentarisala. Jučer čitamo kako je kriminalac i optuženik Denis Prcić, onaj što je donedavno bio direktor ‘Američkog univerziteta’ u BiH u izrentanim prostorima u Sarajevu i Tuzli zbog čega je hapšen i čeka optužnicu (dao je jednu lažnu diplomu i kolekcionaru edukacije ‘Osmici’ Mehmedagiću bivšem direktoru OSAe), za premlaćivanje svoje druge žene (prvu Amerikanku i djecu je ostavio u USA pa se vratio u BiH kao ‘uspješan dijasporac’ poput Reufa Bajrovića i osnovao ‘univerzitet), isplatio svoju ‘kaznu’ od godinu dana zatvora za premlaćivanje supruge i počastio državu sa 36.000 KMa. Plus, platio je i 6.000 KMa dodatne ‘kazne’, sad može odahnuti i pripremati se za novu ‘lemačinu iz ljubavi’. Kako je nedavno jedan sarajevski advokat (Omar Mehmedbašić, koji samo za odbrane ‘po službenoj dužnosti godišnje od države inkasira oko 1 milion KMa) opravdavao i tuču i ubistvo žene u postupku njegovog branjenika. Po istoj logici ovog rokera i advokata, i njegov kolega advokat u Vel. Kladuši Sarajlija Nedžad je izmlatio svoju ženu u sudnici prije nekoliko godina a ‘sve zbog ljubavi’, i nije fasovao zatvor dakako.

d/ Kada je ovaj muzičar ‘uživo’ mlatio i šutao ženu (sad je u pritvoru i priprema se za ‘kaznu’ koju će vjerovatno platiti, jer postoji velika vjerovatnoća da se pravosuđe dogovori pa mu ‘odreže’ do godinu dana zatvora), silni komentari su pokazali kako se primjenjuju propisi u ovoj oblasti i kakva nam je sudska praksa… Bilo je najviše onih tipa ‘fufa’, ‘kurva’, ‘vidi joj usta i sisa’, ‘i treba tako’, međutim nagradu za najbolji komentar je ubjedljivo odnio Sejo Kalač. Ljepotan i propali folker iz Sandžaka, onaj što je pjevao ‘Bišćanku’ i onu ‘Al, ala, ala sve ne valja’, nekada a sad pijanči po parkovima u Hrvatskoj i ‘ratuje’ sa ženom oko stanovanja u njenoj kući odakle ga izbacuje. Bio je korektan i tačan.

“Pa i treba da je izudara. Žensko treba tući dok se ne smiri!

Eh, sad, onda se kao fol ‘bh javnost zgrozila’, kao da je pijani Sejo rekao laž ili bogzna šta krivo, samo je bio iskren do bola.

e/ Tačno, ženu treba ‘lemati’ i tući ‘jer je neposlušna‘. I jer tako ‘naša vjera‘ zapovijeda, a žene su uvijek neposlušne jer ih je za razliku od gline od čega smo postali mi muškarci kako islam tumači Darwina, žena nastala od ‘krivog muškog rebra‘. A ima i onog ‘sa jabukom’. BiH, posebno sudska praksa svojim ‘kaznama’ i mogućnošću otkupa ‘kazni’ faktički i prihvata tu ‘šerijatsku praksu’ pa mlaćenje i prebijanje žene kao i njeno ubistvo ne smatra ‘nekim’ zločinom. Zbog čega ženama treba često ‘dati koju iza ušiju’ čisto onako, da im šta ‘ne padne na pamet’.I kao preventivu. Ko veli, kad zakon legalno dozvoljava otkup kazne za silovanje, za pedofiliju, za učešće u stranim terorističkim postrojbama i čak i za ratni zločin, što onda ne bi bilo dozvoljeno otkupiti batine i ženine povrede. A nju i buduće žene ‘dozvati pameti‘. Vlast u BiH gleda kroz prste batinašima jer i u toj vlasti ima takvih koji znaju kako treba ‘havizati’ (upristojiti) ženu i učinit je poslušnom. Tako je uradio i Emir Suljagić direktor Potočara, tako je i ministar uvlasti Kantona Sarajevo ‘vip mužjak’ Kenan Magoda uradio svojoj pa ništa. Sejo Kalač je u pravu jer ‘naši’ propisi kažu da se žena može lemati. Ima ih još, i najministar Adnan Delić kaže da mu žena uvijek donosi lavor i peškir kako ‘naša tradicija nalaže’, da se čovjek umije, možda mu i noge opere samo da se spasi lemačine.

f/ ‘Šerijat’ fino kaže, a zapisano je i u Kur’anu. Dozvoljeno je i čak poželjno istući ženu, i to po postupcima i fazama, ovako.

“A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! – Allah je, zaista, uzvišen i velik!” (Prijevod značenja 34. ajeta sure En-Nisa)

Da, u obrazloženju se još kaže da treba ‘udariti a da žena ne osjeti’ i ne po licu već ‘tamo gdje se ne vidi’. Ima i obrazloženje kakav je to ‘udarac koji se ne osjeti’ (miswakom, čarobnim prutom kao metla, koristi se i za ‘halal čišćenje’ zuba a preporučuju ga u IZBiH) i zašto ‘ne udarati po licu’ ali mi se ne da više citirati. Čitajte malo i vi Svetu Knjigu i obrazujte se, što ja moram sve.

g/Islamska Zajednica BiH također prati ova prava ‘naše traadciije i identiteta’ ali opet kao po pravilu, kad treba zažmuri. Naime, jedan hodža iz Vinkovaca (ef. Mirza Delić) je izmlatio ženu pred djecom što je ‘po šerijatu više kažnjivo’ pa je opet ostao hodža. I pored hodžaluka bavi se i manekenstvom.

Sve nam piše i sve je zapisano. Ma ne u Porodičom zakonu, tamo piše drugačije, ovo je ‘naš’ zakon. I nije od jučer. Nekad davno još jedan naš pjevač – Muharem Serbezovski je kao predstavnik stranke Silajdžića postao bh parlamentarac (po zaslugama : preveo Kur’an na Romski jezik i dobio bh ličnu kartu) pa je uz raspravu o izmjenama Porodičnog zakona kao i Kalač dosljedno za govornicom izjavio kako ‘ženu treba svaki dan malo ‘plesnuti‘. Radi predostrožnosti, nego.

A mi sad trebamo njegovog kolegu Kalača osuditi. Idi bre bolan, pa Kalača i ‘šerijat’ kad su u pitanju prebijanja i ubijanja žena slijede i Srbi i Hrvati. I kod ‘njih’ je sudska praksa u ovim krivičnim djelima ista kao i ‘kod nas’ a po krvavoj statistici su čak i ispred ‘nas’.

Kalača treba ubaciti u bh Parlament pa kad dođe na red ono obećano od vlasti u vezi ‘femicida’ staviti ga u Zakonodavnu Komisiju za izradu propisa i usvojiti njegove umne ideje. Da se jednom i zauvijek zna po čemu sudimo. Siguran sam da će njegovu inicijativu saglasno prihvatiti i klubovi Srba i Hrvata.

PssssT!

Za one iz ‘zemlje hadžija‘, dakle iz BiH, ima još jedna Božja mogućnost ‘za otkup grijeha’ pored bh sudske prakse. Naime, onaj ko obavi hadžž odlaskom na Kabu biće nagrađen pored onoga da je ‘vrijednost jednog namaza na Kabi 100.000 puta veća nego kod ‘regularne molitve’ tako što odlazi sigurno u džennet zvani raj i što će ga tamo ‘čekati 88 hurija‘ – mladih (da ne kažem bogohulno maloljetnih) ženki sa kojima će uživati onozemaljske blagodeti i ‘naslađivati se‘. Ne zna se sa sigurnošću da li je ova pogodnost predviđena i za one koji mlate i ubijaju svoje žene a odu na ovu ‘svetu dužnost‘ ali se zna da su i njihove žene ‘hurije’ (ljepotice iz raja). To je naime dokazao Sejo Kalač dok je opjevavao ‘Bišćanku’ (‘Aman, aman Bišćanko, iz dženneta djevojko) i dok nije spoznao kako žene ‘treba smiriti’.

Photo : Sejo Kalač, arhiv