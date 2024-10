ZGLAJZALI 180 ‘STEPENI’ : Šutnja zvanične državne politike na teroristički akt maloljetnika u Bos. Krupi, vehabije u državnim organima, notorno pranje i sakrivanje odgovornosti i zaštita radikalnih vjerskih fanatika …

* Radikalni islamizam koji je svakako povezan sa terorizmom bh državljana u BiH i dijaspori, licemjerno i permanentno se sakriva, pere i podbacuje drugima još od ‘Alijinih dana’ i vladavine ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića bivšeg Reisa do sadašnjeg bh ‘Ajatolaha’ Kavazovića. Ona poznata mudrost Alije Izetbegovića kojom je opravdavao svako krivično djelo pa i terorizam kako su ‘to’ počinile ‘neke naše domaće budale’, doživjela je metamorfozu sintagmom ‘zavedena djeca internetom’ i li ‘lošim društvenim uticajima’, opštom osudom citatom iz Svete Knjige da se osuđuje svaki kriminal ma ko ga počinio, u zadnje vrijeme se reinkarnira stara teorija o ‘djelovanju stranih obavještajnih službi Srbije i Hrvatske’ koje rade o glavi državi BiH i Bošnjacima.

Prikrivanje vehabija i njihovog djelovanja u BiH kada je po planovima Reisa i Alije u bh ratu u ArBiH osvanulo na stotine i hiljade ‘humanitaraca’ koji su došli sa Istoka pomoći braći Bošnjacima’, ostao je primarni zadatak i današnjeg Reisa u kojem mu svesrdno pripomaže i zvanična vlast i politika, u međuvremenu za tri decenije izrodilo se toga toliko i toliko je ‘razbudilo uspavane ćelije’ a pored vehabija iznikle i druge slične ‘zajednice originalnih i drugačijih muslimana’ (kako je Cerić opisivao vehabije) da je Reis bio primoran da nešto učini. Tim prije što se sa tim pozabavila i međunarodna zajednica, posebno Amerika.

*Tako je ‘Ajtolah’ Kavazović u dogovoru sa Bakirom Izetbegovićem 2015. uvidjevši odakle ‘vjetar puše’ i nakon hapšenja grupe od 11 radikalnih islamista i peticije ’37 bošnjačkih lidera’ našao spasonosno rješenje. Izdao je fetvu o ukidanju ‘paradžemata’ čiji broj se različito pominjao (negdje čak i do 90) i ostavio im rok do februara te godine da ‘se uključe i pristanu pod kišobran Islamske Zajednice BiH’, u protivnom i poslije toga, Reisat ‘neće imati ništa sa njima i o njima će se pobrinuti zvanične službe države BiH’. Reis se fino ogradio i sve prebacio na državu, rezultat takve ‘fetve’ je hvaljen i po zadnjim izvještajima uspješan jer je ‘ostalo svega još dvadesetak takvih džemata koji su odbili pristupiti IZBiH’, međutim ti vaninstitucionalni džemati su djelovali i dalje i još i danas djeluju, mnogi od njih su samo promijenili taktiku : postali su nekakve ‘škole za učenje Kur’ana Časnog’ ili fondacije ili udruženja ‘za promicanje vrijednosti islama’, ima ih još na desetine i skor u svakom gradu u FBiH.

Zato je samo neupućene mogla iznenaditi blaga reakcija Reisa nakon zadnjeg terorističkog akta u Bos. Krupi i ubistva jednog i ranjavanja drugog policajca u kojoj je ‘osudio ovaj čin’ i krivicu kao prije na ‘društvo i državu’, sad usmjerio na internet i slab odgoj u porodici. Hapšenje maloljetnika u Bos. Krupi i kvalifikacijom ovog ubistva i ranjavanja terorističkim činom, kao i u prethodnim slučajevima bh terorizma, razumljivo je razljutilo bošnjačke medije i ullemu a posebno nakon hapšenja još šestorice odraslih osoba koje su se dovele u ‘vezu sa ovim terorizmom, pa je krenula već poznata matrica razvodnjavanja, prijetnji i silna hrpa tekstova o ‘udaru na islam i Bošnjake’, ‘na naše sinove i ugledne Bošnjake’, rezultat se već vidi. Svi osim maloljetnika su pušteni na slobodu u ‘kućni pritvor’ i nekakve ‘mjere ograničenja i kontakta’, što je predložilo tužilaštvo a ne odbrana, ona se samo složila sa tim.

*Istraga se još vodi, ali ono što je dostupno u medijima i što se zna jeste da je maloljetnik ušao u policijsku stanicu sa maskom na licu (tužilaštvo to bojažljivo opisuje kao ‘pokriveno pola lica’) i uz povike koje niko ne citira a zna se šta da se u takvim prilikama ‘tekbira’ i ne citiraju se nikakve ‘izreke’, nađeno je da je pohađao vehabijski paradžemat, da je vodio prepisku i pojasnio kako ide da ubije ‘cioniste’ i one ‘koji ne vole muslimane u Palestini’, veličao je čak i neke brigade na Bliskom Istoku.

‘Pranje islama’ i ograđivanje i odbacivanje svake veze sa radikalizmom vehabija preuzeli su bošnjački mediji, hodže po džematima i poznati podržavaoci ovakve borbe muslimana sa pozivom na žrtve i genocid, uz teorije kako je svuda terorizam samo to a kod ‘naših’ postaje ‘islamski’, kako su nam sve to namjestili Srbi i Hrvati, kako se ovim skreće pažnja sa ruskih kampova u Republci Srpskoj, kako ‘papiri na arapskom i učenje Kur’ana nisu krivično djelo’, slijedom čega je teroristički napad na policiju, dakle na državu’ otišao u drugi plan, kao i ubijeni i ranjeni policajci.

*Zvaničnici države BiH su uz ovaj teroristički čin ostali igluhi i nijemi, osim SDA koja je svesrdno branila vjeru i maloljetnika a još više uhapšene ‘ugledne profesore i hafize te državne službenike’, u odbranu su uključene kao i uvijek razne udruge boraca i ‘čuvara Bosne’ što dodatno komplicira bh državu i nanosi joj štetu, čak više neki, kao načelnik opštine Bos. Krupa Halitović ili isluženi premijer US Kantona Ružnić, otvoreno su dali zaštitu uhapšenima.

Ono što je skoro opasnije od samog ubistva jeste činjenica da su uz ovaj terorizam uhapšene osobe ‘dovedene u vezu sa ovim krivičnim djelom’ obavljale važne poslove u samoj državi. Jedan od njih je predavač na Islamskom pedagoškom fakultetu i predavač na ‘Školi Ku’rana’ Bos. Krupi a zapravo paradžemata vehabija pod imenom ‘Stepeni’ čiji je šef također bio uhapšen jer je maloljetnik pohađao tu njegovu školu i po izjavi njegove majke ‘promijenio se odkako je počeo ići u tu školu’, drugi je uposlenik Policije u Bos. Krupi i to na mjestu ‘veziste’, treći radi u Opštini Bos. Krupa…

Kod ovih ‘uglednih Bošnjaka’ nađena je i ogromna količina novca u stranim valutama ukupno oko 130.000 KMa i zastupa ih skupi sarajevski advokat Karkin inače advokat IZBiH u mnogim njihovim sporovima, koji je već nagovijestio ‘odustanak od istrage’, što se može uskoro i objelodaniti. Za novac je reako da je transparentan jer da potiče od ‘sergije’. Dakle, od donacija, ma odakle dolazile i u koju svrhu su bile namijenjene.

*Sve u svemu, već viđeno. Kad se tome doda činjenica da je u bh medijima svaki dan hajka na ‘cioniste’ i kad se po čitavoj BiH šeta i protestuje za ‘ubijanje braće muslimana na Istoku’, onda ne treba čuditi što je ovaj mladić posegnuo za terorizmom na ovako brutalan način sa ovakvim motivima. Čuditi se treba činjenici da se to nastoji po svaku cijenu sakriti i umanjiti ili obezvrijediti svaki upliv islama i vjere te paradžemata i njihovih aktivnosti. Uostalom, o ovom terorizmu nije progovorio ni vp BiH Schmidt u svom izvještaju za UN kojeg je podnio ovih dana, on se bavio Dodikom i zamislite, izgradnjom muslimanskog centra i džamije ‘Mevlana’ u Mostaru i ‘Lakišića haremom, kojeg je Reis uciljao izgraditi ‘na liniji razgraničenja’ a hrvatske vlasti mu još ne daju dozvolu.

*’Paradžemati’ su, nema sumnje Reisovi, ali terorizam, ma kako ga prali ostaje i dalje ‘naš’. Jer nam se ‘dešava’. Obzirom da se njihovo postojanje i djelovanje sakriva i opravdava i od strane države, slično kako se to činilo i kroz suđenja našim građanima u redovima ISILa/ISISa a skoro svi su bili instruirani ili poslati iz paradžemata, to znači da su oni i državni. I da se na njih može računati i hoće i u buduće.

Maloljetnik u Bos. Krupi će vjerovatno dobiti pet godina zatvora, ubijeni policajac i onaj drugi što je preživio su postali samo koleteralna šteta i kad odsluži svoj terorizam, moći će se opet baviti Jusufom Barčićem prvim bh vehabijom i njegovim idolom, a načelnik Bos. Krupe se neće upitati kako je moguće da maloljetnik o Barčiću sazna na časovima vjeronauke od hodže Reisa Kavazovića, lakše je okriviti internet nego ‘barkati’ u ‘naše’. Fino i njemu i Reisu.

photo : uhapšeni povezani sa terorizmom u Bos. Krupi pa pušteni, ‘ugledni Bošnjaci’, Avaz, arhiv