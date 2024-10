Utica NY – (S)LIČNOSTI : Hanka Grabovica iz udruge ‘BACA’ kao i Esad Balčinović Balčo iz nekadašnje udruge ‘ABA’ ‘stvaraju’ i pišu’ istoriju

Nacijo, da li ste zabaravili nenadjebivu udrugu ‘ABA’ (“American Bosnian Association of Chicago IL”)? Jeste sigurno, znam ja vas.

Ja još pamtim. ‘Autonomašenje’ do besvijesti, silne funkcije (predsjednik, dopredsjednik … ) koje je predsjednik nekadašnje AP ‘Zapadna Bosna’ Božidar Šicel i predsjednik ‘ABA’ dijelio šoferima i konobarima a oni pokupovali tašne da izgledaju baš kao predsjednici, pa onda online paradna takmičenja ‘ko je više dao donacije’ (primjera radi, Hašim dao 500 a Hašimovica 500, sin odcijepio 200, tri donatora iz iste familije iz istog džepa ali na listi donatora to je troje), pa silne ekskurzje u Washington DC ‘za Babu’, još silnije žurke i sijela po svim gradovima Amerike i Canade gdje je znao ponekad svratiti i Babin sin Ervin Abdić, bliža rodbina, dolazio nam je u ‘zijaret’ i Rifat Dolić, kao izaslanik Abdića i predsjedni stranke DNZ?

Da, pamtim i printanje knjige navodno posvećene Fikretu Abdiću a u posveti ocu osnivača udruge Šicela (‘Fredom for Fikret Abdić’), na kraju nisam zaboravio ni ono najslađe. Nestalo love preko 250.00 dolara, pukla ‘autonomaška bajka’ sve ‘načetvero’, ali niko više nije niti se pita gdje je nestala lova, šta se postiglo sa tim fantomskim udruženjem osnovanim davne 2005. i njihovim ‘tarlahanjem’ po Americi i gdje je predsjednik te ‘historijske udruge’ koju je Abdić hvalio na sva usta da nam išta o tome saopšti?

Sjetio sam se ‘ABA’e dok ovih dana kao onda ‘autonomašenje’, odjekuje gradom Utica NY kurčevito bošnjakovanje sličnog udruženja ‘BACA’ (‘Bosnian American Community Association’) na čelu sa odmetnutom učiteljicom Hankom Grabovicom, udruženja za kojeg se nezna koji od dva odbora je legalan i ne zna se dokle je došla istraga o korumpiranim radnjam i malverzacijama sa donacijama. Udruga piči sa istim planovima, ciljevima i patriotskim ispiranjem naših džepova i mozgova. Tite mi, kao da je učiteljica Hanka završila kurs kod Božidara Šicela u Chicago IL, samo sa suprotnim predznakom. Umjesto Abdića i ‘struggle for truth and justice’ u centar svoje ‘historije’ učiteljka je stavila džamije i politiku iz Sarajeva. Njima je zajedničko čak i ime, obje su ‘Association’ samo što je Šicel na prvo mjesto stavio u nazivu udruženja ‘American’ a Hanka ‘Bosnian’ pa još dodala ‘zajednicu’ kao Community i što je Šicel u traganju ‘za istinom’ i ‘pravdom’ za Abdića trčkarao u Washingron DC i ‘lovio’ veće ‘čivije po Capitol Hill-u a Hanka se opredjelila na putovanja po džematima i ‘grebu’ za funkcije sa lokalnom vlašću i za gradnju ‘spomenika’. I što je Šicel u logo ubacio ‘evropske zvijezdice’ a Hanka logično – ljiljane.

Jednoga dana, iako je ‘BACA’ daleko od istorije ili u totalno retuširanoj prošlosti, i Grabovica će postati ‘historija’ kao i Šicel. Fino se zabavljala, uživala, putovala a raja plaćala, raja će zaboraviti.

Ima tu jedan detalj (a đav’o je uvijek u detalju) koji ove udruge posebno povezuje. To je ‘(h)istorija’ i njeno ‘stvaranje’, na njega me podsjetilo ko zna koje po redu ‘obraćanje’ Hanke Grabovice na ‘fejsu’. Zapravo njen vapaj : ‘dođite’ na donatorsku večeru u Stanley Theater’. Ovaj poziv je postiran desetak puta u par dana (još sedam dana do večere, još pet dana, ostalo je još dva dana, kao u onom crtanom : sto metara zec, pedeset metara zec… ). Što znači da je ‘Hanki dogorilo do noktiju’ očekujući da raja navali oktobra 30, dakle sutra, na grickalice, slikanje aparatom Nedima Mujića i ‘bingo’ uz 100 dolara ulaznicu.

‘Još samo dva dana do BACA događaja! Jedva čekamo da vas vidimo tamo. Hajde da se okupimo, napravimo promjenu, stvaramo historiju i ostavimo trajno naslijeđe za našu djecu i buduće generacije! – ovako glasi zadnji očajnički poziv budućim donatorima za spomenik repliku ‘Sebilj’ – Otomanske fiskije i male džamije u parku našeg grada. I BACA ‘događaj’! I ugođaj!

Ovako je, pak, na drugoj po redu ekskurziji Šicela i udruge ‘ABA’ na Capitol Hill-u, jedan od slijepih putnika (Esad Balčinović Balčo) izbiflao ženi koju je nazvao telefonom i još je probudio. Što je čak i kniga zabilježila.

‘Ženo, pali TV i zovi djecu, babo piše istoriju’– vikao je u slušalicu uzbuđeni Balčo dok se sirota žena nije još ni razbudila, niti je ikada saznala koji ‘babo’ piše istoriju, da li Abdić ili Balčo.

Tada je Balčo ‘pisao‘ a sada Hanka ‘stvara’ istoriju.

Zar nema sličnost, a, šta kažete?

Ima, naravno. Iako su i urlik Balče i Hankin vapaj zapravo više histerija naših gluposti nego historija, naša majka i učiteljica znanja.

photo : logo udruge ‘ABA’ Chicago IL i logo udruge ‘BACA’ Utica NY, arhiv