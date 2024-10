ZATVARA SE IZORNO KINO : otvaraju se konkursi – nova moda za nova uhljebljenja, za sada prednjači Vel. Kladuša, prate je Sanski Most i Sarajevo

CIK još broji glasove, prebrojava i viri u vreće kao da smo brojni k’o Kinezi a pobjednici se odavno znaju, niko nije poražen. Svi ‘ponosni’ na uspjehe, kalkulatori rade da bi vidjeli ‘osvojene teritorije’, dogovoren je raspored fotelja u vrhu Opština, sad se popunjavaju ‘niži slojevi vlasti’.

Do sad je bila uzrečica ‘jebo zemlju koja Bosne nema’, sad je prikladnija ona ‘jebo državu koja izbore ne provodi svake dvije godine’. Nekad su se pobjednici imali čime i pohvaliti, sa milion glasova ili u stotinama hiljada, danas se ‘pobjednici’ busaju u junačka prsa sa jednim glasom razlike, sa 400 ili 700 – to je već planetarni uspjeh.

Već viđeno, ali ove godine imamo ‘novu modu’. Konkursi, oglasi za posao. Tako je bh parlamentarac po rođenju Šefik Mehmedović, najrasnije grlo SDA stada iako čista ‘pušiona’ sa novom strankom ‘Naprijed’ postao ‘pripravnik’ u Parlamentu. Koristeći blagodeti bh zakona otišao je u penziju kao i stotine onih prije njega, bio u penziji samo jedan dan, naplatio 25.000 KMa otpremnine, a onda je ponovo zasnovao radni odnos u Parlamentu.

Za ovu javnu i legalnu pljačku, nije mu trebao konkurs, ali jeste drugima. Skupština Kantona Sarajeva je pokušala proturiti Poslovnik i naručiti još dva pomoćnika pravobranioca pored postojećih koji inače ne čuvaju i ne brane društvenu imovinu kako i glasi i zanimanje već brane šefove opština, srećom ‘nije prošlo’ sada. Proći će drugi put. Načelnik Sanskog Mosta ‘pobjednik’ koji je ‘izgubio’ izbore je također objavio oglas za popunu radnih mjesta novim facama, iako se zna da ima viška, međutim najeklantniji primjer konkursa i oglašavanja dolazi nam iz Velike kladuše. Da, one opštine koju je ‘oslobodio’ Bakir Izetbegović ovim izborima, kao nekada što ju je oslobađao Ćaća Alija sa Dudakovićem i ostalim ‘gazijama sile nebeske’ u ratnim epskim danima.

Kako je po sloganu ‘Laburista biH’ Babo ‘uvijek korak ispred’, to je pokazao i ovim konkurskom opštine kojim se traži 40 novih radnika za opštinsku firmu JP ‘Komunalno’. Kao da se firma tek oformljuje.

No, nije samo broj traženih kandidata toliko upadljiv u očima, znamo da je ‘Komunalno’ u ovoj opštini još i prije rata bila firma za sebe, dok je u dva mandata Fikreta Abdića obavljala pored poslova čistoće i uslužnih djelatnosti oko vode i kanalizacije i poslove gradnje, proizvodnje, asfaltiranja, trgovine i svašta ponešta. Ovdje su, stoga, interesantna zanimanja koja se traže. Zidari, tesari, armirači se obično traže u građevinskim firmama, međutim JP ‘Komunalno’ u Vel.Kladuši sudeći po oglasu više zida i betonira nego što čisti. Traži se čak i konobar (!?), i to dva izvršioca, ali jedno traženo zanimanje nisam uspio nikako dešifrovati iako je dat opis poslova. Kaže konkurs da traži osobu koja će vršiti obilazak prodajnih mjesta, slaganje robe na policama, označavanje akcija (!), promotivno djelovanje i druge poslove, međutim naziv zanimanja nikako da stane u glavu : ‘unapređivač prodaje’. Da sam jučer umro, ne bih danas saznao da postoji u kvalifikaciji zanimanja takvo radno mjesto.

Tite mi, lakše sam svario ono zanimanje ‘učač Kur’ana’ nego ovo ‘unapređivač prodaje’.

Čak i kad odlazi, Babo je, kako ono vele ‘Laburisti’ – ‘korak ispred’.

U konkursima.

photo screen : konkurs Opštine Vel. Kladuša, arhiv